Przegląd prasy 7.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia!”?

Prasówka 7.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Prezydent RP Andrzej Duda podjął decyzję w sprawie premiera nowego rządu Prezydent RP Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem wygłosił orędzie, podczas którego podał decyzję w sprawie desygnowania nowego szefa rządu.

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Weekend w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA z imprez Jak zwykle w piątek i w sobotę w koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo! Zobacz, kto bawił się na parkiecie w pierwszy weekend listopada. 📢 Zaniedbany dworzec w Kępicach zamieni się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji Zaniedbany i zapomniany dworzec kolejowy w Kępicach przejdzie prawdziwą metamorfozę. Obiekt przejdzie gruntowną modernizację i przemieni się w centrum przesiadkowe. Prace rozpoczną się już za kilka dni.

📢 Pyszna gęsina na świętego Marcina. Swołowo zaprasza na prawdziwą ucztę 10, 11 i 12 listopada odbędzie się plenerowa impreza „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”. Jak co roku, Swołowo przyciągnie do siebie smakoszy z całej Polski.

📢 Horror według Mickiewicza znów na scenie słupskiej Tęczy. Spektakl dla młodzieży i dorosłych Słupski Teatr Lalki Tęcza w ramach Czwartków Dorosłego Widza zaprasza na "Noc żywych ballad". To piękny wizualnie i muzycznie spektakl pełen tajemnic, mroku i magii. Odbędą się dwa przedstawienia - w czwartek i piątek, 9 i 10 listopada. 📢 Afera alkoholowa w reprezentacji Polski. Mocne słowa znanego trenera "Ryba psuje się od głowy!" Mówiąc kolokwialnie ryba psuje się od głowy. Skoro w samolocie pierwszej reprezentacji znajdują się tacy a nie inni ludzie pod wpływem alkoholu, to jak widać ci najmłodsi mają od kogo brać przykład. Żyjemy w takim kraju, w którym etyka i szczątki moralności idą w zapomnienie! - mówi w rozmowie z nami Bogusław Kaczmarek, wychowawca młodzieży, były trener klubów m.in Ekstraklasy.

📢 Warsztaty historyczne z prof. Wojciechem Skórą - w Objeździe i Duninowie w gminie Ustka Centrum Kultury Gminy Ustka zaprasza we wtorek, 7 listopada, i w piątek, 10 listopada, na połączone z warsztatami spotkania z prof. Wojciechem Skórą z Uniwersytetu Pomorskiego. Poświęcone będą historii powojennej Słupska i regionu. 📢 Co zrobi prezydent Andrzej Duda? Kto będzie premierem? Możliwe scenariusze W poniedziałek wieczorem prezydent Andrzej Duda ma wygłosić orędzie na temat tzw. pierwszego kroku konstytucyjnego dotyczącego powołania rządu. Nie milkną spekulacje o tym, kto mógłby zostać kandydatem na premiera i co zrobi prezydent. Jakie są możliwe scenariusze? 📢 Tak mieszkają Robert Lewandowski i Anna Lewandowska. Zobacz luksusowy dom „Lewego”. Tak żyją w Hiszpanii Anna i Robert Lewandowscy Anna Lewandowska i Robert Lewandowski na co dzień żyją w słonecznej Hiszpanii. Zobacz ich luksusową posiadłości pod Barceloną, w której mieszkają z córkami. Tak pięknie się urządzili pod Barceloną Anna i Robert Lewandowscy!

📢 Premiery Netflix – listopad 2023. Reality show Squid Game, Marvel, ekranizacje gier i coś polskiego. Sprawdź całe zestawienie Szukacie czegoś do oglądania? Netflix na listopad 2023 przygotował kilka ciekawych premier filmów, seriali i programów dokumentalnych. Znajdzie się coś dla fanów gier, Marvela, anime, morderstw oraz hitu serwisu, czyli Squid Game. Również najmłodsi otrzymają kilka ciekawych propozycji. Co konkretnie pojawi się na Netflix w listopadzie? Sprawdźcie. 📢 Tykocin, czyli perła Podlaskiego naznaczona burzliwą historią. Co warto tam zwiedzić? Województwo podlaskie od zawsze odznaczało się na tle pozostałych terenów niezwykłym pięknem i miejscami, które potrafiły poruszyć duszę – jednym z nich jest bez wątpienia Tykocin. Podlaska perła naznaczona jest burzliwą historią: bywali tam władcy i ludzie świetnie wykształceni, a podczas wojny w okolicach miasta dokonano okrutnej zbrodni. Co warto zwiedzić podczas wycieczki? Zamek, synagoga i muzeum to dopiero początek…

📢 Pan Tomasz z gminy Sławno znalazł gigantyczną kanię i pochwalił się nią na zdjęciach Pada deszcz? Można skorzystać z parasolki w postaci... kani! To przenośnia obrazująca, jak wielką kanię znalazł pan Tomasz Bojaryn z Warszkowa w gminie Sławno. Kania jest potężna! Zobaczcie nieprawdopodobne zdjęcia. 📢 Moda i uroda w PRL-u. W latach 60., 70. i 80.ubrania były inspirowane modą francuską. Kobiety chętnie odwiedzały fryzjerów i kosmetyczki Moda i uroda w PRL - jak wyglądała? W latach 60., 70. i 80 w sklepach brakowało wielu towarów, ale panie nie zapominały o modzie i urodzie. Przeciwnie - można nawet rzec, że dbały o nią z jeszcze większą starannością. Niemal każda szanująca się pani miała swoją maszynę do szycia, by urozmaicić garderobę. I marzyła o zakupach i zabiegach w jednym z 60 salonów państwowej „Mody Polskiej”. Kobiety dbały o styl i chętnie odwiedzały zakłady fryzjerskie, a nawet kosmetyczki, chociaż tych ostatnich było niewiele. Wybór kosmetyków był może niewielki, ale był na tyle duży, aby panie mogły o siebie zadbać.

📢 Nad Polskę kolejny raz dotarła zorza. Tak wyglądała na Pomorzu! Takie momenty to prawdziwa gratka dla miłośników astronomii i fotografii. Zorza polarna kolejny raz pojawiła się nad Pomorzem. Cudowna paleta barw rozświetliła niebo! 📢 Delfin indoor Triathlon w Słupsku. Zobacz zdjęcia z imprezy (zdjęcia) W niedzielę na obiektach słupskiego SOSiRu odbył się Delfin indoor Triathlon. Rywalizowało kilkudziesięciu zawodników z całej Polski. 📢 Co dalej z oprocentowaniem lokat? Oferta banków topnieje. Alternatywą obligacje? Sprawdź, na czym możesz zarobić więcej Depozyty z oprocentowaniem na poziomie 10 proc., którymi banki kusiły klientów jeszcze przed wakacjami przeszły do historii. Teraz w oczach topnieje oferta na 7 proc., nie mówiąc o tej przekraczającej 7 proc. w skali roku. – To nie koniec złych wiadomości dla oszczędzających. Oprocentowanie powinno bowiem spadać wraz ze spodziewanymi cięciami stóp procentowych – wskazuje analityk Bartosz Turek. Jakie są alternatywy dla oszczędzających? Warto „polować" na promocje? Wyjaśniamy.

📢 Stań w kolejce na imprezę w klimacie PRL-u. Promocja książki w słupskim Cepelinie W piątek, 10 listopada, o godzinie 18 kluboksięgarnia Cepelin przy Starym Rynku w Słupsku zaprasza na spotkanie z Wojciechem Przylipiakiem, dziennikarzem i pasjonatem okresu PRL-u, którego historię dokumentuje jako kolekcjoner i autor publikacji. Tematem będzie jego najnowsza książka - "Zakupy w PRL. W kolejce po wszystko". 📢 Zachwycająca zorza polarna w Kościerzynie i okolicach! Zobaczcie niezwykle kolorowe niebo na zdjęciach Anny Nideckiej W nocy 4 listopada 2023 r. w okolicach Kościerzyny można było zobaczyć zachwycające kolorami niebo. Wystąpiła tu spektakularna zorza polarna! Zdjęcia dość rzadkiego zjawiska atmosferycznego udało się wykonać Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego.

📢 TOP 3 - Oto trzy najdroższe domy w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych, żeby tam zamieszkać Przestronne wnętrza, nowoczesny design, zadbany ogród z basenem... Takie i inne luksusy oferują nam najdroższe domy, jakie można kupić w Polsce. Trzeba mieć wiele milionów złotych w kieszeni, by móc tam zamieszkać, ale pooglądać zawsze można! Z serwisu otodom.pl wybraliśmy najdroższe domy, jakie obecnie (listopad 2023) są do kupienia w Polsce. Znajdują się w Łomiankach pod Warszawą, w Chwaliszewie (kujawsko-pomorskie) i Kamieniu pod Wrocławiem.

📢 Porwał i przetrzymywał ofiarę w bagażniku. 27-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa Policjanci zatrzymali sprawcę, który próbował zabić 25-letniego mężczyznę. Poszkodowany został znaleziony w bagażniku samochodu. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 listopada. 📢 Będzie w słupskim Emceku wegańskie rozpasanie i ciała w miłej atmosferze gimnastykowanie W niedzielę, 12 listopada, w godzinach 15-19 warto wybrać się do słupskiego Emceku. Trwać tam będzie 29. Kuchnia Społeczna połączona z Dniem Jeża. 📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do ITF w Ustce (zdjęcia) W sobotę 4 listopada w Ustce odbyły się najbardziej prestiżowe zawody w kalendarzu Polskiego Związku Taekwon-Do ITF. Impreza wróciła na Pomorze Pomorze po ponad 30 latach! 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 05.11.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 146 milionów dolarów na kontach hakerów! Ale Sąd Okręgowy w Słupsku nie wydał Amerykanom „Lolka” z Kobylnicy Stany Zjednoczone Ameryki żądają ekstradycji Artura G., mieszkańca podsłupskiej Kobylnicy. Oskarżają go o przestępstwa internetowe, które wyrządziły szkody aktualnie wyceniane na 146 milionów dolarów. W USA ściganemu grozi kara do 45 lat więzienia. Jednak Sąd Okręgowy w Słupsku nie zgodził się na wydanie Polaka amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zabrania tego Konstytucja RP, bo miejscem popełnienia przestępstw była Kobylnica. Globalna wioska.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Tak ćwiczy Formoza, a od dzisiaj też gdynianie. Żołnierze uczyli technik samoobrony na plaży Śródmieście Poligon szkoleniowy na plaży Śródmieście w Gdyni? Czemu nie! Żołnierze z Jednostki Wojskowej Formoza zorganizowali trening dla mieszkańców miasta. To akcja w ramach kampanii na rzecz profilaktyki raka jąder "Odważni wygrywają".

📢 Ekipa budowlana na Legionów w Łodzi "zabetonowała" auto! Samochód stał się atrakcją turystyczną. Tłumy gapiów go oglądają. Zobaczcie zdjęcia Na ulicy Legionów w Łodzi remont trwa w najlepsze. Mimo fatalnej pogody ekipa budowlana leje beton i żadna przeszkoda im nie straszna.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 4.11.2023 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL! 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 4.11.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Szkoła olimpijczyków w Kwakowie ma nową halę sportową [zdjęcia] Szkoła Podstawowa w Kwakowie w gminie Kobylnica ma nową halę sportową. To ważny obiekt nie tylko dla samej tej placówki, ale także dla tej miejscowości oraz gminy. 📢 Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie W piątek Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności 34-letniego Artura M. z Pobłocia w gminie Główczyce. Oskarżony recydywista odpowiadał za zabójstwo Mariana M., ukrycie jego ciała w zbiorniku z nieczystościami i grożenie swojej partnerce, która była naocznym świadkiem zbrodni.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 Panoramiczne schody na Górnej w Słupsku w remoncie. Rozpoczęła się inwestycja za blisko 1 mln 600 tys. zł Rozpoczęła się modernizacja schodów będących łącznikiem ulicy Górnej z Brzozową w Słupsku. Mimo, że plan został mocno okrojony, inwestycja pochłonie 1 mln 590 tys. zł. Mieszkańcy będą jednak zadowoleni, ponieważ pojawi się monitoring.

📢 Gorący imprezowy weekend w Prywatce w Koszalinie! Tak bawili się mieszkańcy [ZDJĘCIA] Gorący imprezowy weekend w Prywatce za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się koszalinianie! 📢 Gdzie są grzyby w regionie słupskim? Najlepsze miejsca na grzybobranie w okolicy Słupska. Sprawdź! Choć mamy już listopad to pomorskie lasy wciąż pełne są grzybów. Gdzie można pojechać na grzyby w regionie słupskim? Gdzie nasi Internauci już je zbierają? Podpowiadamy gdzie jechać na grzyby. Lokalizacja, dojazd, jakie grzyby występują.

📢 Słupskie skrzyżowanie w oku kamer. Nowe fotorejestratory wyłapią przejazd na czerwonym świetle Skrzyżowanie ulic Garncarskiej i Wiejskiej w Słupsku obserwować będzie 12 kamer. Fotorejestratory wyłapią kierowców, którzy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej. System ma zacząć działać już w listopadzie. 📢 Słupski stary cmentarz po zmroku. Nostalgiczny klimat, słupszczanie odwiedzają groby bliskich (zdjęcia) Od samego rana dnia Wszystkich Świętych pogoda sprzyjała spacerom po słupskich cmentarzach. Groby zmarłych odwiedzały dziś tysiące słupszczan i przyjezdnych. 📢 Tak powstawało przejście podziemne w Słupsku. Niegdyś to było niemal kultowe miejsce (zdjęcia) Na początku dekady lat 70. minionego stulecia ruszyły w centrum Słupska roboty zmieniające przedwojenny jeszcze układ komunikacyjny. Przedsięwzięcia te podejmowała i prowadziła jako inwestor Miejska Służba Drogowa – powołana w 1958 roku, z czasem przekształcona w Miejski Zarząd Dróg i Mostów.

📢 Groźnie wyglądało zdarzenie na Szczecińskiej w Słupsku. Cudem bez ofiar Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło nad samym ranem w poniedziałek, 30 października. Brały w nim udział trzy samochody osobowe. A to wszystko z winy 45-latki która wyjeżdżała z ul. Braci Gierymskich i nie ustąpiła pierwszeństwa.

📢 Sztubackie życie w powojennej Ustce. Nauczyciele, uczniowie, szkoły [zdjęcia] Droga do szkoły, przerwa w lekcjach, uśmiech pierwszej nauczycielki. Mundurek, kołnierzyk, tarcza, boisko szkolne, klasówki, matura i wakacje! Czas powojennej Ustki zatrzymał się w kadrze Heleny Bieszczad. Może znajdziecie siebie lub swoich bliskich na fotografiach z tamtych lat? 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych. 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Trefl Sopot wygrał turniej o Puchar Prezydenta Słupska. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Trefl Sopot 58:65 Koszykarze Trefla Sopot wyjechali ze Słupska z Pucharem Prezydenta. W finałowym meczu pokonali Czarnych 65:58. Zobacz fotogalerię z meczu. 📢 Turniej o Puchar Prezydenta. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Suzuki Arka Gdynia 77-64 Zawodnicy Mantasa Cesnauskisa wygrali z Arką Gdynia 77-64. Mecz został rozegrany w ramach Turnieju o Puchar Prezydenta Słupska. Czarni są na ostatniej prostej przed zbliżającym się sezonem Orlen Basket Ligi.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Pierwszy indoor triathlon w Słupsku. Zawody na basenie i pod dachem hali [ZDJĘCIA] Prawie 80 zawodników wzięło udział w pierwszych zawodach Delfin Indoor Triathlon SOSiR Słupsk. Zawody odbywają się na basenie i hali Gryfia przy ulicy Szczecińskiej. 📢 Święto gęsi w Swołowie przyciągnęło tłumy. Pysznie i zdrowo [ZDJĘCIA] Weekend upływa pod hasłem gęsiny. W Swołowie odbywa się Święto Gęsiny, które od lat propaguje tradycję spożywania gęsiny w okolicach Dnia Świętego Marcina, który w przeszłości oznaczał zakończenie pracy na roli i gromadzenia zapasów na zimę. Jak zwykle impreza cieszy się olbrzymim zainteresowaniem nie tylko słupszczan.

📢 Puchar Prezydenta Słupska. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali Arkę Gdynia Koszykarze Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pokonali Arkę Gdynia w pierwszym meczu o Puchar Prezydenta Słupska. Koszykarze ze Słupska zwyciężyli 95:72. 📢 Ochotnicza Straż Pożarna w Borowym Młynie ma 90 lat. Uroczyste obchody (ZDJĘCIA) W sobotę (7.05.2022 r.) strażacy, mieszkańcy, zaproszeni goście świętowali 90-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowym Młynie (gm. Lipnica). Obchodzona rocznica to 90 lat ratowania życia i mienia, 90 lat służby pod patronatem św. Floriana i 90 lat patriotyzmu. Chwilą ciszy uczczono strażaków, których nie ma już wśród nas. 📢 IX. Słupski Bieg Niepodległości. 373 osoby ukończyły bieg [ZDJĘCIA] IX Słupski Bieg Niepodległości zakończył się zwycięstwem Piotra Drwala z Ustki w kategorii open oraz Barbary Klauz ze Słupska w kategorii kobiet. Zwycięzca przebiegł 10 kilometrów w czasie 34 minut i dwóch sekund, zwyciężczyni w 46 minut i 12 sekund. Ale zwycięzcą okazała się też Bogumiła Stefanowska, która jako ostatnia ze 373 uczestników, minęła linię mety z czasem 1.21:28.

📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Maturzyści bawili się w Aureusie [ZDJĘCIA] Kolejna studniówka w październiku za nami. Zobacz, jak bawili się maturzyści I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia, które odbyło się w słupskim Aureusie. 📢 Miastotwórcza aleja Wojska Polskiego kiedyś i dziś [zdjęcia] Ta droga przywiodła Słupsk z pozostałości epoki średniowiecza do okna na świat, którym półtora wieku temu stała się kolej żelazna. Dotarła do Słupska od zachodu, ale pomiędzy stacją kolejową a ówczesnymi granicami miasta rozpościerały się mokradła.

📢 Zabytkowy budynek poczty w Słupsku od środka. Zobacz zakamarki na sprzedaż Zabytkowy budynek poczty w Słupsku przy ulicy Łukasiewicza na sprzedaż. Spore, niewykorzystane przestrzenie, liczne sale lekcyjne i powierzchnia biurowa. Zabytkowa poczta przy Łukasiewicza to tylko jeden z pięciu obiektów wystawionych na sprzedaż. Byliśmy w środku.

