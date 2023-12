Przegląd prasy (7.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023”?

Prasówka 7.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 7.12.23

📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Choinka za elektrośmieci i konkurs na ozdobę świąteczną w usteckim ZGK W środę Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce rozstrzygnął konkurs na świąteczną ozdobę recyklingową. Natomiast w sobotę ustczanie w zamian za dostarczenie elektroodpadów i przeterminowanych leków dostaną choinkę.

Prasówka 7.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź, najdroższe psy na świecie!

📢 Podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź naszą listę! 📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Weź i NATYCHMIAST wyłącz urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Sposób na duże rachunki za energię. Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta. 📢 Stroik świąteczny ze świecą – stwórz magiczny i nastrojowy klimat w swoim domu. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych stroików ze świecą Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nasze domy wypełniają zapach pierników oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu z rodziną. Jednym z najpiękniejszych elementów tego okresu są ozdoby świąteczne, które podkreślają tę wyjątkową atmosferę w domu. Stroik ze świecą to nie tylko elegancka dekoracja, ale również symbol bliskości, spokoju i rodzinnej atmosfery. Stworzenie własnego stroika nie jest trudnym zadaniem – podpowiemy ci, jak to zrobić! Zobacz zdjęcia stroików ze świecą, które dla ciebie wybraliśmy i zainspiruj się! Sprawdź, jak stworzyć piękny i elegancki stroik świąteczny ze świeczką.

📢 W Ustce rozpoczęło się wyburzanie dawnego PPiUR Korab Idzie nowe. We wtorek ekipa budowlana weszła na plac po byłym Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce. Dawne zabudowania całkowicie znikną z powierzchni ziemi w kwietniu 2024. W tym miejscu ma powstać baza serwisowa PGE Baltica przeznaczona do obsługi morskich farm wiatrowych. 📢 Mikołaje z City Taxi odwiedziły dzieci w słupskim szpitalu (zdjęcia) 6 grudnia, jak co roku Mikołaje ze słupskiego City Taxi odwiedziły dzieci przechodzące leczenie w słupskim szpitalu.

📢 Policyjne mikołajki w Słupsku. O bezpieczeństwie w czasie zabaw na śniegu Słupscy policjanci co roku włączają się w mikołajki. Tym razem również pomogli Świętemu Mikołajowi, a przy okazji uczyli dzieci, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w czasie zimowych zabaw na śniegu.

📢 To cudne i NAJPIĘKNIEJSZE kobiet z Pomorza! Cudne panie na Instagramie. Zobacz, co podziwiają fani Sylwii Bomby, Marceliny Zawadzkiej... Z Pomorza pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze. 📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nowa strefa przemysłowa w Słupsku. Miasto czeka na wstępne oferty przedsiębiorców Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał w ubiegłym tygodniu z konsorcjum firm Kobylarnia S.A i Mirbud umowę na uzbrojenie strefy przemysłowej w zachodniej części miasta. Ratusz już czeka na oferty i propozycje potencjalnych inwestorów. 📢 Norweg pobił rekord świata w "śmiertelnym nurkowaniu". Przerażające nagranie podbija internet - WIDEO Niewiele jest rzeczy, które potrafią wprawić jednocześnie w zachwyt i przerażenie. Do takich zalicza się jednak z pewnością nagranie Kena Stornesa. Norweg pobił właśnie rekord świata w tzw. "śmiertelnym nurkowaniu". Zobaczcie sami!

📢 Pół miliona złotych długu. Gmina Damnica odcina dłużnikom wodę W gminie Damnica kilkanaście gospodarstw domowych nie ma wody. Przyczyną tego nie jest awaria wodociągu, lecz ogromne długi. Zakład Gospodarki Komunalnej twierdzi, że idzie ludziom na rękę i zgadza się na spłaty w ratach, ale upartym dłużnikom w nie najgorszej sytuacji mówi: nie. I zapowiada więcej odłączeń od wodociągu.

📢 Tak kiedyś wyglądały Mikołajki. Dziadek Mróz, Gwiazdor, Święty Mikołaj, czekolada i pomarańcze. Zobacz archiwalne zdjęcia! 6 grudnia to święto szczególnie wyczekiwane przez najmłodszych. Prezenty i pierwsze spotkania ze Świętym Mikołajem... Przez lata popularne Mikołajki zmieniały się i wyglądały inaczej w różnych zakątkach Polski. Zwyczaj rozdawania w ten dzień prezentów rozpoczął się już w Średniowieczu, jednak wielu z nas największym sentymentem do dziś darzy 6 grudnia obchodzony kilkadziesiąt lat temu w czasach PRL. Jak wyglądały wówczas Mikołajki? Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach!

📢 Zima jest jak kobieta? Niektórzy się jej nie boją! Internauci śnieg i siarczyste mrozy przyjmują na wesoło! | MEMY Jedni ją lubią, inni narzekają. Malkontenci wyciągnęli z szafy palta, szaliki i czapki, z utęsknieniem oczekując powrotu cieplejszych dni. Część osób jednak cieszy się z nadejścia zimy, a nawet żartują z tej najbardziej mroźnej pory roku! Sami zobaczcie.

📢 Szczepienia przeciw nowemu wariantowi koronawirusa dostępne w przychodniach Od dziś (06.12.2023 r.) osoby powyżej 12. roku życia mogą zaszczepić się szczepionką przeciw nowemu wariantowi koronawirusa XBB.1.5. Będzie ona dostępna w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i niektórych aptekach. Szczepienie nie jest obowiązkowe, jest zalecane. 📢 Dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy małych i dużych, czyli magazyn samoobsługowy dla każdego Często zastanawiamy się, gdzie przechowywać rzeczy, które są używane sporadycznie lub sezonowo i na które brakuje nam miejsca w mieszkaniu. Rozwiązaniem może być wynajem prywatnej komórki i taką możliwość zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, oferuje kompleks magazynowy BoxIN24.pl w Kobylnicy k/Słupska. 📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy! Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Wygrana Czarnych po dramatycznej końcówce! Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza 92:90 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w zaległym meczu Orlen Basket Ligi pokonali gości z Dąbrowy Górniczej 92:90.

📢 Słupsk formalnym właścicielem działek włączonych w granice miasta. To daje ratuszowi nowe możliwości Ratusz poinformował, że Miasto Słupsk decyzją Prezesa Rady Ministrów stało się formalnym właścicielem działek włączonych w granice miasta z początkiem bieżącego roku. To otwiera magistratowi możliwość podjęcia kolejnych inwestycji. 📢 Oddali hołd zastrzelonym policjantom. W Słupsku, w Ustce, w Bytowie zawyły syreny Policjanci, strażacy, kursanci Szkoły Policji w Słupsku przy włączonych syrenach alarmowych oddali hołd policjantom Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, którzy zostali postrzeleni podczas służby 1 grudnia. Obaj funkcjonariusze zmarli w szpitalu trzy dni później. 📢 Bez wahania ruszył za sklepowym złodziejem. Brawa dla tego pana Aspirant Wiesław Jakubek, policjant z bytowskiej komendy, mimo, że był już po służbie, gdy tylko usłyszał krzyk ekspedientki o uciekającym złodzieju, bez chwili zastanowienia pobiegł za mężczyzną i szybko go obezwładnił. Jak się okazało 28-latek poza skradzionymi markowymi butami chwilę wcześniej zabrał kilka przedmiotów z innych sąsiadujących sklepów. Za kradzieże odpowie przed sądem.

📢 Urlopy 2024: dla kogo dodatkowe dni wolne? Dla kogo korzystne są zmiany w Kodeksie pracy dotyczące urlopu 5.12.2023 Urlopy na nowych zasadach po zmianach w Kodeksie pracy. Dodatkowe dni wolne w pracy? W 2024 roku na 365 dni czeka nas 115 dni wolnych i 251 dni pracujących. Sprawdź, ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku. 📢 Na wigilii obowiązkowo musi być karp, ale popularność zyskuje także jesiotr. Sprawdziliśmy, ile w tym roku kosztują ryby Na święta Bożego Narodzenia Polacy kupują ryby. Trudno sobie wyobrazić wigilię bez karpia, czy śledzika. Popularny na salonach staje się także jesiotr. Ile kosztuje w tym roku karp? I jakie ryby najlepiej wybierać? Sprawdziliśmy!

📢 „Dobry posiłek” serwują w słupskim szpitalu. Jakie macie doświadczenia? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przystąpił do programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalu" wprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na talerzach przybyło warzyw i owoców. Pojawił się posiłek nocny o godzinie 20, a pacjenci mogą konsultować się z dietetykiem. Złe doświadczenia odejdą w zapomnienie.

📢 French illusion to połączenie francuskiego manicure’u z ombre. Ta stylizacja paznokci jest efektowna i pełna kolorów French illusion to stylizacja, która jest modna i efektowna. To zdobienie jest połączeniem dwóch technik malowania paznokci - frencha i ombre w taki sposób, aby uzyskać na pazurkach efekt iluzji. 📢 Rak zabija, badanie nie boli. Profilaktyka dostępna w Słupsku. Sprawdź, skorzystaj! Od 1 listopada 2023 r. profilaktyczną mammografię na NFZ mogą wykonać panie w wieku 45-74 lata. To dobra zmiana. Do tej pory bezpłatna mammografia była dostępna dla pań w wieku 50-69 lat. To samo dotyczy cytologii. Do tej pory korzystały z niej panie w wieku 25-59 lat. Od 1 listopada program obejmuje kobiety od 25. do 64. roku życia. Gdzie skorzystać tych badań? I jakie jeszcze programy profilaktyczne prowadzone są w Słupsku?

📢 „Szkoła, to nasza przystań wiedzy”. 33-lecie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku 30 listopada 2023 r. swoje 33-cie urodziny obchodził Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku, którego siedziba od wielu lat znajduje się przy ul. Zygmunta Augusta 8, a klasy starsze od ponad roku uczą się w budynku przy ul. Stefana Banacha 17, gdzie swoją siedzibę ma także Słupski Ośrodek Kultury.

📢 Cudowne psy do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Radni zgodzili się przyjąć do budżetu miasta dofinansowanie na przebudowę Starego Rynku Na poniedziałkowej sesji nadzwyczajnej radni zagłosowali za przyjęciem dotacji od wojewody w wysokości 3,2 miliona złotych z przeznaczeniem na rewitalizację płyty Starego Rynku. Wciąż czekają na szczegóły propozycji lokalnego inwestora. 📢 Polski jarmark świąteczny jednym z najpopularniejszych na świecie. Mieszkańcy tego miasta mają powody do radości Krajowy kiermasz bożonarodzeniowy, według nowego badania, jest jednym z najpopularniejszych jarmarków świątecznych na świecie – w rankingu pokonał m.in. Ateny, Genewę czy Tokio. Do którego miasta w Polsce powinniśmy więc wybrać się na świąteczne zakupy? To kierunek oblegany przez turystów o każdej porze roku – zobaczcie sami. 📢 To cud, że nie było tam ludzi. Pijany kierowca w Ustce rozwalił sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych Pijany 48-letni kierowca uderzył w sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło w centrum Ustki w samo południe. To cud, że nie było tam ludzi, bo mogłoby się zakończyć tragicznie.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Czas odrobić zaległości. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zmierzy się dzisiaj z MKS Dąbrową Górniczą Grupa Sierleccy Czarni Słupsk nie mają zbyt wiele czasu na rozpamiętywanie bolesnej porażki z Anwilem Włocławek. Już dziś (5 grudnia) o godzinie 19:00 podejmą we własnej hali zespół MKS Dąbrowa Górnicza. 📢 Przebudowa ulicy Kopernika w Ustce nie zakończy się w tym roku Niespełna miesiąc został wykonawcy do planowego zakończenia robót na ulicy Kopernika w Ustce. To droga powiatowa, więc inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Obecnie prace ziemne trwają na ostatnim odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową i pl. Dąbrowskiego. Jednak inwestycja przedłuży się i będzie droższa niż pierwotnie zakładano.

📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 05.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej. 📢 Kultowe seriale z lat 90. Co śmieszyło Polaków? Lista polskich seriali komediowych 05.12.2023 Pamiętacie Miodowe Lata, a może 13 posterunek? W latach 90. wyprodukowano wiele seriali komediowych, które cieszyły się ogromną popularnością. Niektóre z nich są kultowe do dziś i chętnie oglądane na platformach streamingowych. Prezentujemy listę najpopularniejszych polskich seriali komediowych. Zobacz, które polskie seriale są najlepsze! 📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 05.12.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion.

📢 Jaka biżuteria postarza? Zobacz, czego nie nosić w dojrzałym wieku. Oto 20 zakazanych błyskotek dla kobiet po 50. roku życia Biżuteria damska może pozytywnie wpłynąć na twój wizerunek, ale nie zawsze! Bransoletki, naszyjniki i kolczyki to uzupełnienie wielu stylizacji, ale czy zdajesz sobie sprawę, że może ci dodać lat? Podpowiadamy, o czym warto pamiętać, uzupełniając swoją stylizację o różne dodatki. 📢 Związki chcą rezygnacji dyrektor słupskiej filharmonii. Ratusz mówi - nie Sławomir Iwaniak, szef Związku Zawodowych Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych w słupskiej filharmonii, uważa, że medialny rozgłos nie posłuży dobrze wizerunkowi instytucji. Dlatego, przekazując redakcji pismo zapowiadające spór zbiorowy, prosił o unikanie pisania o szczegółach. Alina Ratkowska, dyrektor Sinfonii Baltica, też nie chce mówić wszystkiego z tego samego powodu. Jednak sprawa stała się publiczna, kiedy Iwaniak przed koncertem ze sceny zwrócił się do widowni. A także, gdy o konflikcie poinformowała miejskich radnych prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Nie szczędząc bulwersujących szczegółów.

📢 Trwa montaż koła widokowego przed słupskim ratuszem. Atrakcja ruszy 6 grudnia [WIDEO, ZDJĘCIA] 30-metrowe koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotował dla mieszkańców Urząd Miejski w Słupsku z okazji zbliżających się świąt. Widok na centrum miasta podziwiać będzie można już 6 grudnia. Na placu Zwycięstwa pojawiła się już także choinka. 📢 Słupsk świętuje na okrągło i z widokiem na miasto. Atrakcje na najbliższy weekend Najpierw w centrum miasta stanie wielkie koło widokowe, a potem ulica Nowobramska zapełni się straganami ze świątecznymi przysmakami i ozdobami. Będą też inne atrakcje dla dorosłych i dzieci. W tym, po raz pierwszy w Słupsku, marsz zabawnych sweterków świątecznych!

📢 Łakocie, prezenty i ozdoby. Zupa rybna na rozgrzewkę. Świąteczny kiermasz w Ustce Niedziela była już ostatnim dniem X Ulicznego Kiermaszu Świątecznego. W tym roku ustczanie wchodzili w świąteczny nastrój na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Atrakcji nie zabrakło.

📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta. 📢 Niedziela na koszalińskiej giełdzie. Świątecznie na stoiskach. Sprawdź, co można kupić [ZDJĘCIA] Na niedzielnej giełdzie w Koszalinie wyraźnie czuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Na wielu stoiskach dostępne są przeróżne ozdoby świąteczne, stroiki i światełka. Nie brakuje też już propozycji na mikołajkowe prezenty. 📢 Największy na Kaszubach kulig w Szymbarku! Takiego wydarzenia jeszcze tu nie było! W sobotę, 2 grudnia w Szymbarku odbył się Największy Kulig Charytatywny na Kaszubach, choć wiele osób podkreślało, że nawet na całym Pomorzu. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni, z prezesem Piotrem Kupperem na czele. Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na operację serduszka 4-miesięcznego Maciusia z Sulęczyna. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Takich tłumów dawno w Szymbarku nie było, może ostatnio na Światowym Zjeździe Mikołajów...? I nikt nie omijał wolontariuszy z puszkami!

📢 Złote czasy usteckiego Korabia. Tata dyrektor - Zenon Lewand i jego rekordowe dzieci Doceniał rekordowe połowy rybaków, spędzał z nimi czas przy brydżu, ale był przy nich także w najtrudniejszych chwilach – gdy ich życie wisiało na włosku. Dyrektor Zenon Lewand to postać do dzisiaj wspominana w Ustce. Jego obecność wypełniła ponad ćwierć wieku historii usteckiego Korabia.

📢 Tajemniczy obiekt w lesie. Budowla robi wrażenie Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Zima 30 lat temu. Białe szaleństwo w Słupsku i regionie [ZDJĘCIA] Zima była normalna, zgodna z kalendarzem i astronomią, nikogo niczym nie dziwiła, a raczej zachwycała swymi objawami.

📢 Przed słupskim ratuszem stanie 30-metrowe koło widokowe. To świąteczna atrakcja dla mieszkańców Koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotowało dla mieszkańców miasto z okazji zbliżających się świąt. Z diabelskiego młyna skorzystają dzieci i dorośli, ale nie za darmo.

📢 W Słupsku rozbłysną świąteczne iluminacje. W tym roku ma być na bogato Ratusz nie zamierza w tym roku oszczędzać na świątecznych iluminacjach. Bogato oświetlone zostaną główne ulice, ale też ratusz i bulwary. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 24.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Finał powiatowy już jutro o 20:30. Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Potęga obuwnicza, po której zostały tylko wspomnienia Mija 20 lat od początku stanu upadłości, w którym znalazł się potentat przemysłowy Pomorza Środkowego, a zarazem jeden z największych w Polsce producentów obuwia – Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego „Alka” w Słupsku. Takiego końca nie zapowiadało wcześniejsze półwiecze działalności tej firmy. W szczytowym okresie swego prosperowania wy-produkowała ponad 6 milionów par obuwia na rynek krajowy i zagraniczny, zatrudniając około 4,2 tysiąca osób. Pełniła też rolę miastotwórczą. Kalendarium wzlotu i upadku tego sztandarowego w peerelu przedsiębiorstwa odtwarzamy tekstami i zdjęciami, a także niepublikowanymi wspomnieniami o tym, gdzie dziś nie ma już nic. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Sunrise Festival 2019 rozpoczęty! [ZOBACZCIE NOWE ZDJĘCIA] W piątek rozpoczął się Sunrise Festival 2019. Jak pierwszego dnia imprezy bawili się uczestnicy festiwalu? Zobaczcie nowe zdjęcia!

Wideo Kolejna dawka szczepionki już dostępna!