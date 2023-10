Przegląd prasy 8.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY]”?

Prasówka 8.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje.

📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź ! 📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Kolekcjonujesz monety i banknoty z czasów PRL-u? Na tych skarbach możesz sporo zarobić Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Wieżowce w Strefie Gazy zrównane z ziemią. Izrael bierze odwet za ataki Hamasu - WIDEO Siły Izraela zrównały z ziemią w sobotę kilka wieżowców w nalocie odwetowym na Strefę Gazy - podaje agencja AFP. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których zarejestrowano moment ataku i zawalenia się jednego z budynków. Hamas podał natomiast, że izraelskie samoloty bombardują dom przywódcy organizacji w Strefie Gazy. 📢 II Bieg Przełajowy z "Siódemką" w Słupsku. Wydarzenie połączone z akcją ekologiczną W sobotę, 7 października, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę, zorganizowali II Bieg Przełajowy z Siódemką. Start i meta miał miejsce na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Minął tydzień. Najważniejsze wydarzenia w Słupsku i regionie Tragedia na drodze, pieniądze dla samorządów, proces i areszty, marsz uczniów, wydarzenia na Uniwersytecie Pomorskim. Co jeszcze wydarzyło się w Słupsku i regionie w minionym tygodniu?

📢 Wichura połamała drzewa, przewalała płoty i pozrywała plakaty wyborcze W nocy z piątku na sobotę nad regionem słupskim przeszła silna wichura. Łamała drzewa, urywała konary, przewracała ogrodzenia, a nawet przystanki autobusowe i pozrywała... banery i plakaty wyborcze. 📢 Ponad 100 milionów dla powiatu bytowskiego. 8. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (WIDEO) To rekordowe wsparcie dla powiatu bytowskiego! Kolejne ogromne pieniądze na rozwój regionu bytowskiego. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Region bytowski otrzymał 100 031 949 zł w ramach tej edycji programu.

📢 Dziś mija 80 lat od kiedy zginął największy amant polskiego kina W czerwcu 1941 r. we Lwowie, w sercu wielkiego miasta, niemal w środku Europy, ta najwybitniejsza postać polskiej kultury masowej, ikona filmu zniknęła bez śladu...

📢 Niemieckie rondo w Bytowie. Rondo Miasta Frankenberg - oficjalna nazwa (WIDEO) Rada Miejska w Bytowie nadała nazwę "Rondo Miasta Frankenberg" rondu położonemu na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza, Przyborzyckiej i Brzozowej w Bytowie. 📢 Wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Duże pieniądze dla regionu Poznaliśmy wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki niemu zrealizowanych zostaną setki inwestycji na całym Pomorzu. Województwa zachodniopomorskie i pomorskie są jednymi z największych beneficjentów programu. 📢 Wiceminister Paweł Szefernaker o inwestycjach w gminach popegeerowskich Jeśli będzie dalej rządziło PiS, inwestycje w gminy popegeerowskie będą kontynuowane; chcemy zrobić wszystko, aby lata beznadziei z czasów rządów Donalda Tuska nigdy do tych gmin nie wróciły - powiedział w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

📢 Najnowszy sondaż wyborczy. Sprawdź, które partie znalazłyby się w Sejmie Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 36,9 proc. badanych; na KO - 30,5 proc.; na Trzecią Drogę - 9,4 proc.; na Konfederację - 9,3 proc.; a na Nową Lewicę także 9,3 proc. - wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. 📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 07.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 07.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy. 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 07.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! 07.10.2023 Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Bogumiła Wander była gwiazdą telewizji w latach 70. Prezenterka szczęście znalazła u boku obecnego męża, ale jej życie miłosne było burzliwe Bogumiła Wander była niekwestionowaną gwiazdą telewizyjną. Dzisiaj nie pamięta swojej zawrotnej kariery, życia i bliskich jej osób. Widzowie – zwłaszcza męska jej część kochali ją za profesjonalizm, naturalność i osobisty urok. 7 października prezenterka świętuje 80. urodziny. Z tej okazji przybliżymy wam jej miłosną historię u boku aż trzech mężczyzn.

📢 Otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie nad morzem coraz bliżej. Kiedy przyjadą pierwsi goście? [GALERIA ZDJĘĆ] Pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski powstaje w Pobierowie (gmina Rewal) właściwie od początku 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowano wtedy na sezon 2020, ale pandemia i kłopoty z pracownikami spowodowały, że inwestycja jest opóźniona. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 7.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź!

📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 7.10.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 7.10.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 7.10.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Wojskowy dzień otwarty na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Uczelnia zainaugurowała ważny projekt [ZDJĘCIA] Podczas wojskowego dnia otwartego na kampusie Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku zainaugurowano program „Akademia Cyber.Mil”. Były prezentacje sprzętu Wojska Polskiego, pokazy i rozmowy na temat służby w wojsku. 📢 Wielkie emocje w hali Gryfia w Słupsku. Grupa Sierleccy Czarni wygrała z Legią Warszawa 82:80 [ZDJĘCIA, WIDEO] W ramach trzeciej kolejki Orlen Basket Ligi, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk podejmowała na swoim parkiecie zespół Legii Warszawa. Po bardzo wyrównanym i emocjonującym do końca meczu, lepsi okazali się Czarni, którzy wygrali 82:80.

📢 Taki jest sztorm na Bałtyku. Potęga natury uderza w wejście do portu Darłowo. Zobacz ZDJĘCIA. One robią wrażenie Potęga żywiołu! Sztormowy Bałtyk jet groźny. Mieliśmy okazję to zobaczyć podczas sierpniowej nawałnicy. Szkwał uderzył w wejście naszego portu z potężną siłą. Respekt Bałtyk! Pamiętajcie, w czasie burzy nie wchodzimy w takie miejsca, bo... Zobaczcie sami! Sztorm na Bałtyku pokazuje prawdziwą potęgę żywiołu! Niech te zdjęcia będą przestrogą.

📢 Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zderzenia pociągów w Gdyni Prokuratura Rejonowa w Gdyni w piątek wszczęła śledztwo dotyczące zderzenia dwóch pociągów, do którego doszło w czwartek na stacji kolejowej Gdynia Główna - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. 📢 Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w debacie TVP. Stanie na przeciwko Tuska Wiadomo, kto z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wystąpi na debacie przed wyborami parlamentarnymi. Będzie to premier Mateusz Morawiecki. Głowa rządu powiadomiła o tym na swoim Twitterowym koncie.

📢 W Poddąbiu w gminie Ustka powstaje baśniowy mural „Legenda o dziewczynie stąd” – pod taką nazwą powstaje w Poddąbiu mural autorstwa malarki Ewy Grużewskiej. Wkrótce też narodzi się baśń o muralowej bohaterce. 📢 Uczniowie przemaszerowali ulicami Ustki protestując przeciwko przemocy W piątek uczniowie wszystkich usteckich szkół przemaszerowali ulicami miasta w IX Marszu Stop Przemocy. Akcję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jakie wnętrza lubi telewizyjna gwiazda. Czy taki wystrój pasuje do ikony stylu? Grażyna Torbicka żyje na dwa domu i często rozstaje się z ukochanym mężem. Zobacz, jaki styl wnętrzarski pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Lewica podróżuje po Pomorskiem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Słupsku Pomorska lewica wyruszyła w trasę, aby przekonać nieprzekonanych. W piątek pod słupskim ratuszem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, posłanka Nowej Lewicy wraz z trzema kandydatkami do Sejmu, zapewniała, że będzie walczyć m.in. o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w zakresie cyberprzestępczości i przemocy seksualnej.

📢 Taki był Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot. Tu żył i zginął. Miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Słynny Nikoś, czyli Nikodem Skotarczak, to m.in. bohater filmu platformy Netflix "Jak pokochałam gangstera". Gdzie naprawdę mieszkał i działał? Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę jako bramkarz w nocnych klubach. Nad Bałtykiem prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Oto miejsca najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Zobacz naszą galerię zdjęć.

📢 Jedyny taki terminal w Polsce. Świnoujście ma się czym chwalić [ZDJĘCIA] Stoimy na bramie, która prowadzi nas w świat - mówił w piątek w Świnoujściu wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. Właśnie została zakończona modernizacja Terminalu Promowego w Świnoujściu.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.

📢 Honorowy Dawca Krwi, na jakie przywileje i benefity może liczyć? Niektórzy dostaną dodatkowe 1000 zł ekwiwalentu za pobraną krew! 06.10.2023 Oto na jakie przywileje i benefity mogą liczyć dawcy krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na 1000 zł ekwiwalentu. Państwo lub podmioty prawne, aby docenić poświęcenie osób, które oddają krew, udzielają różnego rodzaju przywileje. Sprawdź na co mogą liczyć osoby, które regularnie oddają krew! 📢 Nadciąga niż Patryk. Uwaga na pogodę na Pomorzu w weekend Jeszcze dziś wieczorem, w piątek 6 października, mieszkańcy nadmorskich terenów na Pomorzu mogą spodziewać się silnych podmuchów wiatru. Wiać będzie także w sobotę. Wszystko za sprawą niżu Patryk, nadciągającego znad Wysp Owczych. Można się też spodziewać opadów deszczu oraz pierwszych tej jesieni... przymrozków.

📢 Minister Błaszczak w Drawsku Pomorskim: Armia musi być bardzo dobrze wyszkolona [ZDJĘCIA] Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przyjechał w piątek do Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Zapoznał się tutaj z Kompleksowym Systemem Symulacji Pola Walki.

📢 Kuchenki gazowe zostaną zakazane w Unii? Niewykluczone, że nie będzie wolno ich nie tylko używać, ale nawet posiadać Zmiany, do których konsumenci muszą się dostosować, potrafią zaskakiwać. Tym razem chodzi o kuchenki gazowe, które mają odejść do lamusa. Kiedy zostaną zakazane w Europie? Na gotowanie trzeba poświęcić czas i energię. Spalanie gazu zanieczyszcza atmosferę. Z tego powodu mają się zmienić standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Spowoduje to konieczność wymiany kuchenek gazowych na nowe. 📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem!

📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie. 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Oszustwa w czasie pandemii. Prokurator żąda bezwzględnej kary więzienia dla głównej oskarżonej W czwartek w Słupsku rozpoczął się proces o wyłudzenia w czasie pandemii. Mimo że oskarżeni o fikcyjną sprzedaż gumowych rękawiczek jednorazowych nie pojawili się w sądzie, rozprawa okazała się jednodniowa. Już wygłoszono mowy końcowe. 📢 Tu zaplanujesz swoją karierę. W Bytowie otwarto Inkubator Kariery dla młodych osób (WIDEO) Wczoraj (środka) w budynku przy ulicy Slipyja otwarto Inkubator Kariery. Okazuje się, że młodzi mieszkańcy powiatu bytowskiego mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Ten punkt ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy.

📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Biżuteria PRL i w stylu vintage. Zobacz, na czym można zarobić. Sprawdź, czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Biżuteria warta majątek! Biżuteria w stylu vintage, albo jak to lubi, retro. Co nosiło się przed laty, a dzisiaj jest obiektem westchnień i poszukiwań kolekcjonerów i jubilerów? Sprawdź, może akurat w twojej domowej kolekcji znajduje się coś, co jest naprawdę kosztowne. Kolczyki babci, naszyjnik mamy, a może wyjątkowy pierścionek, który udało ci się zdobyć na pchlim targu. Biżuteria w stylu vintage może być naprawdę dużo warta. Zobacz, czego w internecie szukają inni! Ta biżuteria może kosztować krocie! 📢 Pakt migracyjny przyjęty. Co teraz mogą zrobić Polacy? Beata Szydło: W tej chwili najważniejsze jest referendum Bronimy się przed szaleństwem migracyjnym, które państwom Unii Europejskiej gotują Niemcy czy Francuzi. Musimy się temu sprzeciwić. Referendum jest w tej chwili niezwykle ważne, trzeba zagłosować i powiedzieć - "nie" - mówiła była premier, europoseł Beata Szydło, oceniając wczorajszą decyzję przyjęcia pakietu migracyjnego na forum UE. Debata została włączona do porządku obrad na wniosek frakcji EPL, do której należą m.in. partie Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

📢 W Gdyni zderzyły się dwa pociągi. Pięć osób poszkodowanych, służby na miejscu Jak poinformował nas dyżurny z Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, w Gdyni zderzyły się dwa pociągi - jeden osobowy, drugi szynobus. Są poszkodowani. 📢 61 mln euro na modernizację linii kolejowej między Gdynią a Słupskiem Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 61 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk. Dzięki temu powstanie drugi tor, a pociągi pojadą z prędkością nawet 200 km/h. Inwestycja zostanie zakończona w 2028 roku. 📢 Węzeł transportowy w Słupsku jak węzeł gordyjski. Pełen problemów Otwarty z wielką pompą węzeł transportowy w Słupsku w ciągu dwóch tygodni działania pokazał wiele niedociągnięć i nierozwiązanych problemów. Mieszkańcy się skarżą na nieczynną poczekalnię i windy oraz brak autobusów MZK. Inwestor uspokaja: wszystko w swoim czasie.

📢 Rekordowy sezon w Parku Wodnym Trzy Fale i ambitne plany rozbudowy saunarium. Będzie ogień! To był rekordowy sezon wakacyjny w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku. W ciągu dwóch miesięcy obiekt odwiedziło ponad 80 tys. osób. W związku z dobrą kondycją finansową, trwają duże inwestycje. Skorzystają klienci. 📢 Rozpoczął się rok akademicki. Na Uniwersytet Pomorski w Słupsku przyjęto 1500 nowych studentów W Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku nowy rok akademicki rozpoczęło 3500 studentów. Władze uczelni zadowolone są z tegorocznej rekrutacji. Niezmiennie, największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się kierunki medyczne. 📢 8 kilometrów wiedzy. W Brzeźnie Szlacheckim otwarto ścieżkę przyrodniczo-historyczną (WIDEO) To ścieżka, która edukuje przyrodniczo, uczy historii i promuje aktywny wypoczynek. W Brzeźnie Szlacheckim powstała trasa edukacyjno-przyrodnicza "Brzeźno Szlacheckie i okolice - przyroda i historia". Liczy 8 kilometrów i można ją pokonać pieszo lub rowerem.

📢 Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 04.10.23 Pobyt w sanatorium kojarzy nam się z możliwością wypoczynku i podreperowania swojego zdrowia w uzdrowisku. Do sanatorium można pojechać w Polsce w wiele miejsc. Są uzdrowiska nadmorskie takie jak Ustka czy Kołobrzeg, są uzdrowiska górskie ale i takie jak choć by Ciechocinek znany z ogromnej ilości sanatoriów i leczniczych tężni. Jak często można do takiego sanatorium pojechać? Kto może odwiedzić uzdrowisko i skorzystać z darmowych zabiegów sanatoryjnych? Sprawdziliśmy. 📢 Zielony Ogród w Ustce otwarty. Pierwsi kuracjusze w nowym sanatorium We wtorek uroczyście zainaugurowano działalność Sanatorium Uzdrowiskowego Zielony Ogród w Ustce, w którym już korzysta z zabiegów 120 kuracjuszy. Obiekt został wyremontowany i wyposażony za 15 milionów złotych.

📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka. 📢 Najlepsze memy o grzybach. Tych memów jeszcze nie widziałeś. Śmieszne obrazki GRZYBOBRANIE 2023 (NOWE MEMY) 29.09.23 Grzybobranie 2023 czas zacząć. Połowa września, jest ciepło a w nocy czasem popaduje deszcz. To idealne warunki do rozwoju grzybni a co za tym idzie nasze lasy pełne są podgrzybków, prawdziwków, koźlaków ale i muchomorów. Grzybiarze to wdzięczny temat do śmiechu. Dlatego też co roku powstają, można powiedzieć jak grzyby po deszczu, kolejne porcje prześmiewczych obrazków o grzybach i grzybobraniu. Z czego śmiejemy się w tym roku? Zobaczcie sami - oto najlepsze memy o grzybiarzach w 2023 roku.

📢 Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia) Słupski przemysł meblarski w trzech wiekach. Zaistniał w latach 1840 – 1893, rozwijał się dynamicznie, a na rynku mebli bywał nawet przebojowy. Przed wojnami światowymi i po nich przetrwał okresy wzlotów i upadków. Za peerelu był drugim w Słupsku - po fabryce butów „Alka”- zakładem o największym potencjale przemysłowym. Swoimi wyrobami, reklamowanymi w prestiżowych katalogach oraz sprzedawanymi za dolary, zdobywał zachodnioeuropejskie rynki. Przetrwał nawet początkowy okres transformacji ustrojowej, ale upadł podczas restrukturyzacji, która przypominała przemeblowanie na ścianie. Dziś jest przemysłowym odłogiem Słupska.

📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się w Dyskotece Wesele w Łebie [ZDJĘCIA] Zobacz fotorelację z ostatnich imprez w Dyskotece Wesele w Łebie. Tak bawiliście się nad morzem!

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Przepiękne patio i klimatyczna kawiarnia w przyszłym sanatorium Zielone Ogrody w Ustce Już nie szpital, a jeszcze nie sanatorium. W obiekcie przy ulicy Mickiewicza w Ustce działa stylowa kawiarnia i trwają ostatnie aranżacje klimatycznej palmiarni. Jednak na pierwszych kuracjuszy trzeba poczekać. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte. 📢 Piękne imprezowiczki na dyskotekach sprzed lat w Koszalinie. Zobacz zdjęcia! Przypominamy imprezy w koszalińskich dyskotekach w maju 2008 roku. Wybraliśmy zdjęcia najpiękniejszych dziewczyn, które bawiły się w klubach Bajka, Koko-Bongo, Kreślarnia i Plastelina.

📢 Ostatnia droga 93-letniej lekarki Stanisławy Mostowskiej z Miastka (ZDJĘCIA) Dzisiaj (10.10.) na cmentarzu w Miastku pochowano Stanisławę Mostowską, lekarkę i zasłużoną mieszkankę gminy Miastko. Miała 93 lata.

📢 Gminne dożynki w Miastku. Piękne wsie, wieńce, bogate stoiska, występy (ZDJĘCIA, WIDEO) Święto plonów w Miastku rozpoczęło się mszą. Po niej starostowie dożynek Irena Jakubowska i Zbigniew Klim przekazali bochen chleba na ręce burmistrza Miastka Danuty Karaśkiewicz oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku Tomasza Borowskiego. Samorządowcy podzielili się chlebem z mieszkańcami.

Zbigniew Ziobro - rozmowa