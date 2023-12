Przegląd prasy 8.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu?”?

Prasówka 8.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te stare bombki z PRL są warte fortunę! W tamtych czasach posiadał je każdy. Masz je w domu? Te bombki rodem z PRL są warte dużo pieniędzy. Niektóre sztuki są warte znacznie więcej niż nam się wydaje. Kolekcjonerzy poszukują stare bombki, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Nachodzi Cię myśl, które są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre bombki kosztują naprawdę duże pieniądze. Sprawdź koniecznie, czy masz w domu te drogocenne przedmioty z PRL-u!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

Prasówka 8.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Oto rzeczy, które kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu! 📢 Te psy są najbardziej leniwe. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo !

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Oto zarobki w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom odebrane zostanie świadczenie rodzinne. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Tanie mieszkania i domy od komornika w Zachodniopomorskiem. Sprawdź najnowsze licytacje komornicze [ZDJĘCIA] Tanie domy i mieszkania w Koszalinie i regionie. Najnowsze ogłoszenia licytacji domów od komornika. Domy nawet za pół ceny. Sprawdź, jakie są oferty. Licytacja komornicza to dobra okazja na zaoszczędzenie pieniędzy. Sprawdź oferty od komornika. Zobacz domy, które będą licytowane w najbliższym czasie przez komorników w Zachodniopomorskiem.

📢 Nowe pociągi dla SKM już w trasie! Każdy mieści ponad 500 pasażerów Pierwsze 2 z 31 pojazdów zakupionych przez Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczęły regularne kursy na linii PKP SKM. Kolejnych 6 zacznie na niej wozić pasażerów jeszcze przed końcem tego roku. 📢 Monografia "Stocznie w Ustce" wydrukowana. To idealny prezent gwiazdkowy dla stoczniowców Pierwszy tom monografii "Stocznie w Ustce" autorstwa dwóch stoczniowców Władysława Golińskiego i Zbigniewa Miecznikowskiego już na półkach, w bibliotekach i w sprzedaży internetowej. 📢 Słupszczanin sprzedawał paracetamol jako silny lek na receptę. Usłyszał 60 zarzutów Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją postawili 60 zarzutów oszustwa 28-letniemu słupszczaninowi, który oferował w Internecie sprzedaż silnych leków przeciwbólowych, na które wymagana była recepta. Mężczyzna zamiast tego, wysyłał swoim klientom zwykłe środki przeciwbólowe, które zawierały paracetamol i można je nabyć bez recepty, w każdym sklepie. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

📢 Top 7 najgorszych filmów Marvela według ocen widzów - na podium nowość, a dwa pierwsze miejsca mają wiele wspólnego. Zobaczcie sami W Filmowym Uniwersum Marvela (MCU) znajdziemy zarówno hity, jak też niezbyt udane filmy, które nie przypadły do gustu widzom. Oto siedem z nich, które według ocen samych widzów wypadły najgorzej. Jakie to produkcje? Zdradzimy, że dwa pierwsze miejsca mają dużo wspólnego. 📢 Oddaj odpady, odbierz choinkę. Świąteczna eko-akcja w słupskim PSZOK-u Możesz dostać choinkę i to bez wydania ani grosza. Jak co roku, słupski ratusz wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej organizuje świąteczną akcję ekologiczną.

📢 Jak bezpiecznie przejść przez ulicę Armii Krajowej? Samochody jeżdżą, a przejść dla pieszych brak Pod koniec listopada na ulicę Armii Krajowej powrócił ruch samochodowy. Piesi skarżą się, że bezpieczne przejście na drugą stronę wyremontowanej jezdni graniczy z cudem.

📢 Zderzenie pociągu z samochodem osobowym. 25-latek wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie 25-letni kierowca wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy w Charnowie w gminie Ustka. W tym samym momencie uderzył w niego pociąg jadący z Przemyśla do Ustki. To cud, że kierowca żyje. Zwłaszcza, że uderzenie musiało być silne. Samochód był pchany przez pociąg jeszcze kilkaset metrów, zanim zdołał wyhamować. 📢 Uroczystości pogrzebowe Pawła Huellego. Pisarz spoczął na cmentarzu Srebrzysko Gdańsk pożegnał Pawła Huellego. Pisarz został pochowany w czwartek na cmentarzu Srebrzysko. Żegnała go rodzina, przyjaciele oraz władze samorządowe.

📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Modne paznokcie na święta 2023. Postaw na oryginalny kwiatowy wzorek, który kojarzy się z zimą. Zobacz, jaki manicure będzie na topie Szukasz pomysłu na modne paznokcie na święta? Postaw na manicure z motywem poinsecji. Miniaturki gwiazdy betlejemskiej na pazurach stanowią ciekawą alternatywę dla gwiazdek, choinek czy dzwonków. Zobacz, jak pięknie mogą wyglądać takie paznokcie i poszukaj inspiracji w naszym materiale. 📢 Pasażerowie marzną, bo poczekalnia dworca jest zamykana wieczorem Minusowe temperatury, często padający śnieg to zmora podróżnych, którzy wieczorem czekają na autobus na nowym dworcu na węźle transportowym. Poczekalnia jest zamykana, więc podróżni marzną na zewnątrz. ZIM i tak już zrobiło ukłon w ich stronę, wydłużając godziny otwarcia i otwierając poczekalnię w weekendy. Więcej udogodnień raczej nie będzie. 📢 Problemy hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Wstrzymano budowę części obiektu. Jest nowa data otwarcia [ZDJĘCIA] Prace nad budową hotelu Gołębiewski w Pobierowie ruszyły w 2018 r. (prawomocne pozwolenie na budowę całego obiektu hotelowego Gołębiewski wydano 22 stycznia 2018 roku) hotel miał być gotowy w 2021 roku, ale z powodu pandemii i wojny w Ukrainie (a także śmierci właściciela) nie udało się tego terminu dotrzymać. Kolejny termin przypuszczalnego otwarcia jaki się pojawił to lato 2024 roku. Ale czy ostatnia decyzja sądu tych planów nie zakłóci?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 07.12.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Sprawdź, czy jesteś na liście 07.12.2023 Jakie imiona predestynują ludzi do bycia szczególnie inteligentnymi? Każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Poszczególnym imionom przypisuje się rozmaite dyspozycje osobowościowe – takie jak charakter, temperament, zainteresowania, czy inteligencję. Sprawdź inteligencję konkretnych imion według opinii ezoteryków, którzy bazują także na dawnej tzw. wiedzy tajemnej.

📢 Kobiety na całe życie. Taka żona to marzenie. Lista zalet nie ma końca 07.12.2023 To, jakie imię nosimy, może sporo nam powiedzieć o preferencjach, naszym charakterze, a nawet zawodowe predyspozycjach. Co więcej, imię może również świadczyć o tym, jaką żoną i matką będziemy! Które kobiety są na całe życie? O których marzą mężczyźni? Zobacz listę żeńskich imion. 📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 07.12.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę.

📢 Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Karate. Jak wypadli zawodnicy Klubu Karate Goju-Ryu z Dębnicy Kaszubskiej? 2 grudnia w Starym Mieście k/Konina odbył się Mikołajkowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Karate. Startowało w nim 256 zawodników z Polski i Ukrainy w konkurencjach: makiwara-kumite/sumo-grappling/walka na miecze i kumite. Region Pomorski reprezentował Klubu Karate Goju-Ryu z Dębnicy Kaszubskiej z pięcioma zawodnikami i trenerem Krzysztofem Lehmannem zdobywając 11 medali 4 złote 3 srebrne i 4 brązowe. 📢 Usteckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Orzeł znów pomaga potrzebującym. Można się przyłączyć Jak co roku organizujemy zbiórkę dla potrzebującej rodziny. W tym roku bardzo chcemy pomóc rodzinie z terenu gminy Ustka - mówią organizatorzy zbiórki. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 07.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Cudowne psy do oddania za darmo na Pomorzu. Może ty je przygarniesz? Zobacz zdjęcia Te zwierzaki czekają na swój nowy dom i są do oddania za darmo w woj. pomorskim. Niektóre mają za sobą ciężką przeszłość, ale wszystkie zasługują na miłość i bezpieczeństwo. Obejrzyj galerię i zobacz, jakie zwierzaki są do oddania za darmo! Wszystkie zdjęcia pochodzą z serwisu OLX. Ogłoszenia pochodzą z grudnia 2023 roku.

📢 Wsie na dnie jeziora. Pochłonęła je woda. Zniknęły domy i pensjonaty. Tylko część obiektów uratowano W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Tajemnicza budowla. Nie ma żadnych oznaczeń, ale można tu dotrzeć. Obiekt robi wrażenie Tajemniczy obiekt to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część. 📢 Boże Narodzenie nad morzem w cenie. W grudniu i na Sylwestra plaże będą pełne Świąteczne wyjazdy i grudniowe wypady zyskują coraz większą popularność. Jedni w górach szaleją na nartach, inni uciekają od zimna i wybierają ciepłe kraje. Jedno jest pewne: Boże Narodzenie z dala od domu dla wielu z nas staje się oczywistością. 📢 Porcelana z PRL - kolekcjonerski rarytas. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalna porcelana z PRL poszukiwana przez kolekcjonerów może zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na niej zarobić fortunę! Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalna porcelana poszukiwana przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie ją sprzedać!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 07.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Choinka za elektrośmieci i konkurs na ozdobę świąteczną w usteckim ZGK W środę Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce rozstrzygnął konkurs na świąteczną ozdobę recyklingową. Natomiast w sobotę ustczanie w zamian za dostarczenie elektroodpadów i przeterminowanych leków dostaną choinkę. 📢 Podatek od kota 2023. Kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Te psy są najładniejsze. Oto lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 Świąteczne iluminacje w Słupsku już świecą! Działa też koło widokowe [ZDJĘCIA, WIDEO] Punktualnie o godz. 17. w Słupsku zostały uruchomione świąteczne iluminacje. Ruszyło też koło widokowe, które stanęło przed miejskim ratuszem.

📢 Młodzi policjanci Szkoły Policji w Słupsku dziś w roli Mikołaja Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odwiedzili dziś dzieci w kilku placówkach z drobnymi mikołajkowymi prezentami. Młodzi policjanci przygotowali słodkości oraz kilka sztuk sprzętu informatycznego. 📢 Oszczędniej i jaśniej w regionie słupskim. Gminy otrzymają dofinansowanie na poprawę oświetlenia Prawie 11 milionów złotych otrzyma region na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Została rozstrzygnięta 9. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, której celem jest udzielnie dofinansowania w tym zakresie. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. we Władysławowie, Juracie, Karwi Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Kalkulator zużycia prądu. Weź i NATYCHMIAST wyłącz urządzenia, które pobierają najwięcej prądu. Sposób na duże rachunki za energię. Te urządzenia zużywają najwięcej prądu, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Chcesz się obronić przed wysokimi rachunkami i nie przekroczyć 2000 kWh? Sprawdź listę urządzeń, które są pożeraczami prądu i kradną go bez twojej wiedzy. Te sprzęty i urządzenia kosztują cię kilkaset złotych rocznie! Tak obliczysz roczne zużycie prądu. Metoda jest prosta.

📢 W Ustce rozpoczęło się wyburzanie dawnego PPiUR Korab Idzie nowe. We wtorek ekipa budowlana weszła na plac po byłym Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich Korab w Ustce. Dawne zabudowania całkowicie znikną z powierzchni ziemi w kwietniu 2024. W tym miejscu ma powstać baza serwisowa PGE Baltica przeznaczona do obsługi morskich farm wiatrowych.

📢 Potrawy z PRL, które jadaliśmy codziennie. Skusicie się teraz na takie dania? [PRZEPISY] Chleb moczony w jajku i mleku smażony na rozgrzanym tłuszczu, kotlety z mortadeli, paprykarz szczeciński, blok czekoladowy, szyszki z ryżu preparowanego, kotlety z jajek, zupa szczawiowa… To niewątpliwie dania z PRL, którymi zajadaliśmy się codziennie. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Kliknijcie w galerię i zobaczcie przepisy na dania i potrawy z PRL, które warto zrobić, by przypomnieć sobie czasy dzieciństwa i młodości. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nowa strefa przemysłowa w Słupsku. Miasto czeka na wstępne oferty przedsiębiorców Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku podpisał w ubiegłym tygodniu z konsorcjum firm Kobylarnia S.A i Mirbud umowę na uzbrojenie strefy przemysłowej w zachodniej części miasta. Ratusz już czeka na oferty i propozycje potencjalnych inwestorów.

📢 Norweg pobił rekord świata w "śmiertelnym nurkowaniu". Przerażające nagranie podbija internet - WIDEO Niewiele jest rzeczy, które potrafią wprawić jednocześnie w zachwyt i przerażenie. Do takich zalicza się jednak z pewnością nagranie Kena Stornesa. Norweg pobił właśnie rekord świata w tzw. "śmiertelnym nurkowaniu". Zobaczcie sami! 📢 Pół miliona złotych długu. Gmina Damnica odcina dłużnikom wodę W gminie Damnica kilkanaście gospodarstw domowych nie ma wody. Przyczyną tego nie jest awaria wodociągu, lecz ogromne długi. Zakład Gospodarki Komunalnej twierdzi, że idzie ludziom na rękę i zgadza się na spłaty w ratach, ale upartym dłużnikom w nie najgorszej sytuacji mówi: nie. I zapowiada więcej odłączeń od wodociągu. 📢 Zima jest jak kobieta? Niektórzy się jej nie boją! Internauci śnieg i siarczyste mrozy przyjmują na wesoło! | MEMY Jedni ją lubią, inni narzekają. Malkontenci wyciągnęli z szafy palta, szaliki i czapki, z utęsknieniem oczekując powrotu cieplejszych dni. Część osób jednak cieszy się z nadejścia zimy, a nawet żartują z tej najbardziej mroźnej pory roku! Sami zobaczcie.

📢 Dodatkowe miejsce do przechowywania rzeczy małych i dużych, czyli magazyn samoobsługowy dla każdego Często zastanawiamy się, gdzie przechowywać rzeczy, które są używane sporadycznie lub sezonowo i na które brakuje nam miejsca w mieszkaniu. Rozwiązaniem może być wynajem prywatnej komórki i taką możliwość zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, oferuje kompleks magazynowy BoxIN24.pl w Kobylnicy k/Słupska.

📢 Tych pracowników nie można zwolnić z pracy. Oto osoby, które są chronione przez prawo. Nowe przepisy! Tych osób nie można zwolnić z pracy. We wrześniu zmieniły się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Wygrana Czarnych po dramatycznej końcówce! Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - MKS Dąbrowa Górnicza 92:90 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk w zaległym meczu Orlen Basket Ligi pokonali gości z Dąbrowy Górniczej 92:90. 📢 Słupsk formalnym właścicielem działek włączonych w granice miasta. To daje ratuszowi nowe możliwości Ratusz poinformował, że Miasto Słupsk decyzją Prezesa Rady Ministrów stało się formalnym właścicielem działek włączonych w granice miasta z początkiem bieżącego roku. To otwiera magistratowi możliwość podjęcia kolejnych inwestycji. 📢 „Dobry posiłek” serwują w słupskim szpitalu. Jakie macie doświadczenia? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku przystąpił do programu pilotażowego "Dobry posiłek w szpitalu" wprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia. Na talerzach przybyło warzyw i owoców. Pojawił się posiłek nocny o godzinie 20, a pacjenci mogą konsultować się z dietetykiem. Złe doświadczenia odejdą w zapomnienie.

📢 French illusion to połączenie francuskiego manicure’u z ombre. Ta stylizacja paznokci jest efektowna i pełna kolorów French illusion to stylizacja, która jest modna i efektowna. To zdobienie jest połączeniem dwóch technik malowania paznokci - frencha i ombre w taki sposób, aby uzyskać na pazurkach efekt iluzji.

📢 „Szkoła, to nasza przystań wiedzy”. 33-lecie Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku 30 listopada 2023 r. swoje 33-cie urodziny obchodził Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku, którego siedziba od wielu lat znajduje się przy ul. Zygmunta Augusta 8, a klasy starsze od ponad roku uczą się w budynku przy ul. Stefana Banacha 17, gdzie swoją siedzibę ma także Słupski Ośrodek Kultury. 📢 To cud, że nie było tam ludzi. Pijany kierowca w Ustce rozwalił sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych Pijany 48-letni kierowca uderzył w sygnalizację świetlną przy przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło w centrum Ustki w samo południe. To cud, że nie było tam ludzi, bo mogłoby się zakończyć tragicznie.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Rozpoznasz te miejsca? Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 DK 21 na trasie Słupsk-Ustka nie zostanie oddana do użytku 6 grudnia Święty Mikołaj - wbrew zapowiedziom - nie przyniesie prezentów kierowcom pokonującym trasę Słupsk-Ustka. Przebudowa drogi krajowej nr 21 całkowicie ma zakończyć się dopiero na wiosnę. 📢 Przebudowa ulicy Kopernika w Ustce nie zakończy się w tym roku Niespełna miesiąc został wykonawcy do planowego zakończenia robót na ulicy Kopernika w Ustce. To droga powiatowa, więc inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Obecnie prace ziemne trwają na ostatnim odcinku przy skrzyżowaniu z ul. Wczasową i pl. Dąbrowskiego. Jednak inwestycja przedłuży się i będzie droższa niż pierwotnie zakładano. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w grudniu 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W grudniu 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 5.12.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie. 📢 Trwa montaż koła widokowego przed słupskim ratuszem. Atrakcja ruszy 6 grudnia [WIDEO, ZDJĘCIA] 30-metrowe koło widokowe to główna atrakcja, jaką przygotował dla mieszkańców Urząd Miejski w Słupsku z okazji zbliżających się świąt. Widok na centrum miasta podziwiać będzie można już 6 grudnia. Na placu Zwycięstwa pojawiła się już także choinka.

📢 Mikołajkowo w hali Gryfia w Słupsku. Dzieci uczestniczyły w wielkiej zabawie [zdjęcia] W niedzielę hala Gryfia w Słupsku zamieniła się w wioskę św. Mikołaja. Na dzieci i całe rodziny czekały zabawy, strefa warsztatów, gry sprawnościowe, animacje i wiele innych aktywności.

📢 To są prawdziwe HITY ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych Wojna uczniowie - nauczyciele wznowiona. A jest o co! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Młodzi ludzie uciekali się do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz! 📢 Łakocie, prezenty i ozdoby. Zupa rybna na rozgrzewkę. Świąteczny kiermasz w Ustce Niedziela była już ostatnim dniem X Ulicznego Kiermaszu Świątecznego. W tym roku ustczanie wchodzili w świąteczny nastrój na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju. Atrakcji nie zabrakło. 📢 100 lat temu na łowach. Tak wyglądały polskie polowania zbiorowe Polowania zbiorowe, tak w dawnych czasach, jak i współcześnie, mają swoją oprawę i zwyczaje. Myśliwi je lubią, bo to okazja do spotkania w szerszym gronie. I zwykle mniej liczy się liczba upolowanej zwierzyny. Przenieśmy się do przedwojennych czasów. Opisujemy dawne polowania (z oryginalną pisownią), zamieściliśmy zdjęcia.

📢 Czerwony most na Pomorzu. To atrakcja. Skąd taka nazwa? Ma ponad 120 metrów długości i góruje nad doliną rzeki Grabowej w Polanowie. To most zbudowany w 1916 r. Dzisiaj znacznie nadszarpnięty zębem czasu, do 1945 r. stanowił część linii kolejowej Korzybie-Polanów-Bobolice-Grzmiąca. A dlaczego czerwony? Odpowiedź jest prosta.

📢 Niedziela na koszalińskiej giełdzie. Świątecznie na stoiskach. Sprawdź, co można kupić [ZDJĘCIA] Na niedzielnej giełdzie w Koszalinie wyraźnie czuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Na wielu stoiskach dostępne są przeróżne ozdoby świąteczne, stroiki i światełka. Nie brakuje też już propozycji na mikołajkowe prezenty. 📢 Największy na Kaszubach kulig w Szymbarku! Takiego wydarzenia jeszcze tu nie było! W sobotę, 2 grudnia w Szymbarku odbył się Największy Kulig Charytatywny na Kaszubach, choć wiele osób podkreślało, że nawet na całym Pomorzu. Głównym organizatorem było Zrzeszenie Kaszubskich Kuczerów i Hodowców Koni, z prezesem Piotrem Kupperem na czele. Celem wydarzenia było zebranie pieniędzy na operację serduszka 4-miesięcznego Maciusia z Sulęczyna. Frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów. Takich tłumów dawno w Szymbarku nie było, może ostatnio na Światowym Zjeździe Mikołajów...? I nikt nie omijał wolontariuszy z puszkami!

📢 Złote czasy usteckiego Korabia. Tata dyrektor - Zenon Lewand i jego rekordowe dzieci Doceniał rekordowe połowy rybaków, spędzał z nimi czas przy brydżu, ale był przy nich także w najtrudniejszych chwilach – gdy ich życie wisiało na włosku. Dyrektor Zenon Lewand to postać do dzisiaj wspominana w Ustce. Jego obecność wypełniła ponad ćwierć wieku historii usteckiego Korabia. 📢 Koniec z 500 plus na każde dziecko. Pieniądze będą przelewane tylko do końca 2023 roku. Co dalej ze wsparciem rodzin? 26.11.2023 To już pewne. Koniec 500 plus na każde dziecko. 800 plus zastąpi program Rodzina 500 plus, to już pewne. Wiemy kto i na jakich zasadach otrzyma dodatkowe 800 zł co miesiąc na wychowanie dziecka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił podczas swojej konwencji programowej waloryzację programu 500 plus. Według informacji rządowych od nowego roku polskie rodziny otrzymają nie po 500 a po 800 zł plus na każde dziecko. Jakie są zasady i kto dostanie pieniądze na dzieci? Sprawdziliśmy.

📢 Żegnaj, Bohaterze, niech się Polska przyśni Tobie. Pożegnanie kpt. Mieczysława Kaczmarczyka Na cmentarzu w Ustce rodzina, przyjaciele, przedstawiciele samorządu miasta, wojska i związków żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych pożegnali kpt. Mieczysława Kaczmarczyka, Żołnierza Wyklętego, Bohatera, dobrego Człowieka. 📢 Strefa Imprez. Tak bawiliście się na otwarciu nowego lokalu Crystal Club w Słupsku Gorący imprezowy weekend w Crystal Club za nami. Imprezowiczów - zarówno w piątek, jak i w sobotę - nie brakowało. Zobaczcie, jak bawili się słupszczanie na otwarciu nowego klubu! 📢 Słupskie ulice, które tworzyły historię naszego miasta. Wojska Polskiego, Wolności, Jana Pawła II Aleja Wojska Polskiego to bez wątpienia jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Słupska. Ale to nie jedyna ulica, która miała charakter miastotwórczy i miała bardzo duży wpływ na życie mieszkańców naszego miasta. Do grona tych ulic zaliczyć można również inne. Które? Zapraszamy do naszego materiału.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane w regionie słupskim. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Finał powiatowy już dziś o 20:30. Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 "TK1 Czyli Time For K1" w Słupsku. Wielkie emocje w hali Gryfia [ZDJĘCIA] "TK1 Czyli Time For K1" to spektakularna impreza sportowa, która koncentruje się na sztukach walki K1. 10 walk w formule K1 pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu. Zapraszamy do galerii zdjęć naszego fotoreportera!

📢 Słupsk ponad 50 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA] Jak wyglądał Słupsk w latach 70. ubiegłego wieku? W wielu miejscach miasto zmieniło się radykalnie, z kolei w innych w niewielkim stopniu. Jednak zarówno w jednym, jak i drugim przypadku można rozpoznać, że to Słupsk. Z naszego archiwum wyszukaliśmy stare zdjęcia miasta. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Memy o kotach. Jesteś miłośnikiem kotów? Wesołe, słodkie i kochane. Czasem śmieszne i wzruszające. Zobacz memy z kotami Najśmieszniejsze obrazki z kotami w roli głównej. Jesteś miłośnikiem kotów? Te sytuacje znasz na własnej skórze. Zobacz najweselsze obrazki w sieci z kotami w roli głównej. Wchodzą do szafy, śpią w dziwnych miejscach, domagają się drapania po brzuchu i pieszczot. Kocie życie to jedno wielkie pasmo przyjemności. Zobacz wesołe memy z kotami.

📢 Zamarznięty Bałtyk, porty odcięte od świata, Ustka w tafli lodu. Tak wyglądała zima w 1947 roku [ZDJĘCIA] Podobno zdarzały się zimy, w czasie których Bałtyk był całkowicie zamarznięty. Ostatnia taka była w 1947 roku. Jeśli nawet nie jest do końca prawdą, że do Szwecji można było dojechać saniami, to na pewno skuty lodem Bałtyk stał się niedostępny dla żeglugi. Życie w portach zamarło. 📢 Te kobiety złamały prawo i mogą być niebezpieczne. Widziałeś je? (zdjęcia, rysopisy, popełnione przestępstwa) 18.12.2020 Te kobiety złamały prawo. Są poszukiwane przez policję. Widziałeś je? Zobacz jakie popełnimy przestępstwa lub jakich zbrodni się dopuściły. Jak pokazują statystyki, kobiety popełniają nieporównywalnie mniej przestępstw niż mężczyźni. Jednak z roku na rok liczba kobiet dopuszczających się przestępstw i wykroczeń rośnie. Policja publikuje wizerunki oraz nazwiska kobiet poszukiwanych na Pomorzu.

📢 Słynna zapora w Solinie ma ponad 50 lat. Musiano zatopić wiele wsi. Doszło do ludzkich tragedii (ZDJĘCIA) 52 lata temu oddano do użytku zaporę w Solinie. Imponująca hydrotechniczna budowla przyciąga co roku rzesze turystów. Aby powstała, trzeba była zalać wodą kilka wsi.

📢 Zobacz wnętrza Złotej Kamienicy, czyli dawnego Domu Towarowego w Słupsku [ZDJĘCIA] Poniedziałkowa konferencja władz Słupska odbyła się gościnne w Złotej Kamienicy, czyli dawnym Domu Towarowym Słowiniec, gdyż obecne wnętrza tak urzekły prezydent Słupska.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa