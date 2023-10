Przegląd prasy 9.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ci mieszkańcy Pomorza zaginęli! Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat ”?

Prasówka 9.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ci mieszkańcy Pomorza zaginęli! Wyszli z domu i ślad po nich zaginął. Poszukiwania niektórych trwają od wielu lat Policjanci z Pomorza poszukują Ponad 100 osób z województwa pomorskiego. Rozpoznajesz kogoś ze zdjęć? Jeśli masz informacje, które mogą pomóc w ich poszukiwaniach, to poinformuj policję. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

📢 Te produkty SANEPID nakazał natychmiast wycofać z półek w Biedronce, Lidlu i innych. Parówki, jajka, mięso 08.10.23 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał wycofanie ze sklepów kolejnych produktów, których spożycie zagrażać może zdrowi oraz życiu konsumentów. Mowa tu o takich produktach jak parówki, mięso, jajka czy kosmetyki. Wykryto w nich albo niepożądane substancje lub skażenie bakteriami salmonelli. Oznacza to, że produkty te muszą natychmiast zostać wycofane ze sprzedaży. Sprawdź o które produkty i ich partie chodzi. Robisz zakupy w Biedronce, Lidlu, Auchan czy innych popularnych marketach? Sprawdź czy nie kupiłeś rzeczy wycofanych przez Sanepid.

📢 Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Kolczyki i pierścionki warte fortunę 08.10.23 Moda na biżuterię z PRL powraca. I nie jest to pusty slogan. Wystarczy popatrzeć na ogłoszenia dostępne w Internecie, choćby te na portalu OLX. To właśnie tam znajdziemy całą masę ogłoszeń chętnych nie tylko do sprzedania ale i kupienia pamiątkowej biżuterii po babci, mamie czy cioci. Wiele osób posiada w swoich domowych kolekcjach właśnie taką biżuterię. Okazuje się, że można na niej zarobić całkiem duże pieniądze ponieważ stanowią one dużą wartość dla zbieraczy, jubilerów a przede wszystkim dla kolekcjonerów. Ile zatem można zarobić na pierścionkach czy kolczykach z PRL na OLX? Sprawdziliśmy.

Prasówka 9.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Unikatowe monety z PRL warte po kilka tysięcy zł. Masz takie w domu? Kolekcjonerzy szukają ich na aukcjach w Internecie 08.10.23 Nie od dziś wiadomo, że fanatycy kolekcjonerzy są w stanie zapłacić każde pieniądze aby skompletować swoje kolekcje. Nie inaczej jest z kolekcjonerami monet. Te na rynkach internetowych aukcji osiągają niejednokrotnie kwoty przekraczające nawet 10 czy 20 tysięcy złotych. Kolekcjonerzy szukają głównie monet w dobrym stanie i rzadkich ale również takich, które swoją wartość zyskują dopiero w pewnej kolekcji. Tak też jest z monetami, które wybite zostały w okresie Polski Ludowej. Jakich monet z PRL szukają kolekcjonerzy?

📢 Te stare meble z PRL są warte fortunę. Sprawdź czy je masz, bo możesz dużo zarobić! [CENY] Te stare meble z PRL są warte fortunę. Trzymasz gdzieś na strychu stare meble z PRL? Zastanów się czy warto dalej pozwolić im się kurzyć, bo ceny mebli retro i vintage, szczególnie z czasów PRL - osiągają całkiem niezłe ceny. Za kilka sztuk takich mebli można zarobić fortunę! Sprawdź, za ile można sprzedać stare meble i co najlepiej się sprzedaje. 📢 Stomatolog za darmo. Sprawdź, które zęby wyleczysz w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia! Stomatolog za darmo. Te zęby wyleczysz w gabinecie stomatologicznym bez ponoszenia kosztów. Stomatolog, który ma podpisany kontrakt z NFZ na podstawową opiekę stomatologiczną, ma opłacone swoje usługi w ramach kontraktu. Osoby, które płacą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mogą skorzystać z przysługujących im świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia i mogą leczyć zęby za darmo. Oto usługi stomatologiczne, za które nie zapłacisz!

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku! 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Ogólnopolska Karta Seniora 2023. Oto lista miejsc, w których możesz liczyć na zniżki. Sprawdź, gdzie zaoszczędzisz sporo pieniędzy! Ogólnopolska Karta Seniora. Oto lista miejsc, w których na zniżki może liczyć osoba posiadająca taką kartę. Każdy senior, który ukończył 60 lat, może wyrobić taki dokument. Karta upoważnia do ulg, w wielu punktach na terenie całej Polski. Jakie zniżki przysługują posiadaczowi Ogólnopolskiej Karty Seniora? Gdzie można skorzystać z takiej karty? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami ! 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie!

📢 Oto najniższa krajowa w 2024 roku w Polsce. Oto prognozowane wyliczenia płacy minimalnej. Będzie podwyżka? Sprawdź! Najniższa krajowa w Polsce. Wynagrodzenie minimalne w 2024 roku ma wzrosnąć nawet o kilkaset złotych! Eksperci twierdzą, że podwyżka może wynieść nawet 20 procent. Od lipca 2023 roku, płaca minimalna wzrosła i wynosi obecnie 3600 zł złotych brutto. Zastanawiasz się jak to będzie wyglądało w przyszłym roku? Czy najniższa krajowa pójdzie w górę? Jakie zmiany będą w 2024?Sprawdź szczegóły!

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Szczeniaki tych ras mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę!

📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus!

📢 Tragiczny wypadek pod Wałczem. Zginęły dwie osoby [ZDJĘCIA] Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę na drodze krajowej nr 10 w okolicach Wałcza (woj. zachodniopomorskie). Zginęły w nim dwie osoby. DK10 jest zablokowana. 📢 Handel na niedzielnej giełdzie w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Na koszalińskiej giełdzie wyraźnie czuć jesień. Na stoiskach z odzieżą przeważają już ciepłe kurtki i bluzy, spodnie, a także buty. Z kolei pojawiające się tu i ówdzie kwiaty, świece i znicze przypominają, że coraz bliżej Święto Zmarłych. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach. 📢 Dobre kino w dobrym towarzystwie, czyli oferta DKF Projekcja w słupskim Rejsie DKF Projekcja im. Grażyny Bożek-Szczepłockiej co czwartek zaprasza do kina Rejs w Słupsku na seanse filmowe połączone z prelekcją i dyskusją. Początek zawsze o godzinie 18. Co zobaczymy w październiku?

📢 Tak wyglądają najpiękniejsze mieszkanki Pomorza! Te cudowne Pomorzanki chwalą się swoimi walorami na Instagramie. Jest co podziwiać! Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Z naszego regionu pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać! Pomorze bez wątpienia ma piękne twarze.

📢 Nikoś i jego Trójmiasto. Tu żył i zginął. Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem Każdy wie, kim był Nikodem Skotarczak, znany jako Nikoś, bohater produkcji Netflixa pt. "Jak pokochałam gangstera", ale nie każdy kojarzy, gdzie mieszkał i działał. Całe życie Nikosia związane było z Trójmiastem. Tu zaczynał karierę na bramkach w klubach, tu prowadził interesy, sponsorował Lechię Gdańsk, tu także zginął. Jakie miejsca są najbardziej związane z Nikosiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Zobacz w naszej galerii zdjęć.

📢 Pożegnanie sezonu motocyklowego w Kościerzynie. W wydarzeniu brały udział setki motocyklistów | WIDEO Setki motocyklistów przyjechało do Kościerzyny. To właśnie tu wielbiciele jednośladów pożegnali sezon motocyklowy. Mieszkańcy mieli okazję, aby podziwiać te fantastyczne maszyny i porozmawiać o pasji, która jest bliska ich właścicielom. Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Zderzenie auta z motocyklem. Ranny kierowca trafił do szpitala. W zdarzeniu na drodze brały udział 4 osoby Rany kierowca w szpitalu. Groźne zdarzenie w niedzielne popołudnie na trasie Barzowice - Rusinowo. Doszło tam, jak poinformowali strażacy ze Sławna, do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. 📢 „Korab” Ustka od obfitości do upadłości. 70 lat pływania i łowienia na Bałtyku Zachodnia strona kanału portu Ustka mało czym przypomina, że pół wieku temu była niedostępna dla osób niezatrudnionych w prosperującym tutaj Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Korab”. Wysokie i grube ogrodzenie betonowe na długości ok. 1,5 kilometra, straż przemysłowa przy bramach wjazdowych, a nad wszystkim panował zapach morskich ryb. Dziś to obszar popadającej w ruinę bazy lądowej „Korabia”, który od lat jest w stanie upadłości likwidacyjnej.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska. 📢 Iga Świątek triumfuje w Pekinie. Polka zmniejsza straty do Sabalenki! Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 na kortach twardych w Pekinie. Było to piąte turniejowe zwycięstwo Polki w kończącym się sezonie. W finale wiceliderka rankingu pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową (22. WTA) 6:2, 6:2. Po meczu, który trwał zaledwie godzinę i 10. minut raszynianka nie kryła łez.

📢 Niedzielna giełda handlowa w Koszalinie. Zobacz, co znajdziesz na stoiskach [ZDJĘCIA] Niedziela bez wizyty na koszalińskiej giełdzie na terenach podożynkowych? Wielu mieszkańców Koszalina i regionu sobie tego nie wyobraża. Szczególnie kiedy sprzyja pogoda. Co dziś można kupić na giełdzie? Sprawdź zdjęcia! 📢 Opuszczone budynki na Pomorzu. Tak wygląda "polski Hogwart". Masz odwagę tam wejść? Oto zamek w Łapalicach oraz inne miejsca Znasz te opuszczone miejsca i budowle na Pomorzu? ? Jak się okazuje, tego typu budowli jest na północy Polski całkiem sporo. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.

📢 Bez ciotek nie byłoby Gotek, czyli gorzko-słodka opowieść o polskiej wsi i wsiokach w słupskim teatrze Trzy córki i matka. Cztery kobiety z innych światów. Porachunki pokoleniowe, rozliczenie z dzieciństwem, głos ludzi, których przemiany w wolnej Polsce skazały na niebyt, odrodzenie. Nowa premiera Nowego Teatru w Słupsku, spektakl „Gotki” w reżyserii Darii Kopiec, otwiera wiele czeluści w duszy i umyśle widza. A chociaż podnoszone tematy to proza życia, forma jest poetycka. 📢 Najnowszy sondaż wyborczy. Sprawdź, które partie znalazłyby się w Sejmie Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 36,9 proc. badanych; na KO - 30,5 proc.; na Trzecią Drogę - 9,4 proc.; na Konfederację - 9,3 proc.; a na Nową Lewicę także 9,3 proc. - wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl.

📢 Taki był Gdańsk zniszczony wojną na... kolorowych zdjęciach. Pokolorowaliśmy czarno-białe fotografie miasta z czasów powojennych! ZDJĘCIA Gdańsk został zdobyty 30 marca 1945 roku, a następnie... zniszczony. Jak szacują historycy, w czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ok. 90 proc. Śródmieścia, z czego połowa przez wojska sowieckie już po zdobyciu. Te zdjęcia zostały zrobione w latach 1945-1948 roku, gdy miasto nie było jeszcze odbudowane. Widać ruiny doskonale znanych nam dziś budynków, jak m.in. Kościół Mariacki, Wielka Zbrojownia, Brama Wyżynna czy Wielki Młyn. Zastanawialiście się, jak te fotografie wyglądałyby w kolorze? Już spieszymy z pomocą! Pokolorowaliśmy je specjalną aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję! 📢 Jeden z najbogatszych krajów świata ma pomysł, jak pozbyć się niektórych uchodźców. To propozycja dla Ukraińców Od tysiąca do nawet czterech tysięcy franków szwajcarskich będzie mógł otrzymać uchodźca z Ukrainy, jeśli dobrowolnie wróci nad Dniepr. Taką wstępną ofertę przygotował szwajcarski rząd dla tysięcy Ukraińców, którzy postanowili szukać schronienia przed wojną w jednym z najbezpieczniejszych i najbogatszych państw świata. Co na to Bruksela? Choć Szwajcaria nie jest w Unii, Berno może jednak gorzko pożałować swoich pomysłów na pozbycie się Ukraińców.

📢 Wracają do Ustki nie tylko we wspomnieniach. Rezerwiści Marynarki Wojennej są tu sercem W Ustce trwa doroczny zjazd rezerwy Marynarki Wojennej. To już czwarte spotkanie rezerwistów, którzy przed laty przeszli przez bramę Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej. W tym roku nad morze ściągnęło 110 osób – marynarze, którzy zdobywali specjalności w CSSMW i ich rodziny. 📢 Ponad 72 miliony zł dla regionu lęborskiego z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Poseł i rzecznik rządu Piotr Müller spotkał się w ratuszu w Lęborku z samorządowcami, żeby przekazać rozstrzygnięcia naboru Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla powiatu lęborskiego. Region lęborski otrzymał 72 483 295 zł w ramach tej edycji programu. Z tej kwoty 10 mln zł przyznano na budowę alternatywnej drogi do wysypiska odpadów w Czarnówku czy 8 mln zł na modernizację hali sportowo - widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Łebie.

📢 Tragiczny wypadek w Kłobuczynie w gm. Kościerzyna. Zginęły dwie osoby 31-letni kierowca i 23-letni pasażer zginęli na miejscu w wypadku drogowym, do którego doszło w Kłobuczynie, na drodze krajowej nr 20. Samochód uderzył w drzewo podczas manewru wyprzedzania. 📢 Te osoby nie powinny pić kawy! Jeżeli masz te objawy to lepiej ją odstaw. Kofeina może negatywnie wpływać na nasze zdrowie! Te osoby nie powinny pić kawy. Zastanawiasz się, kto powinien zrezygnować z jej picia? Masz te objawy? Wielu z nas nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki kawy. Kofeina to główny składnik, który może negatywnie wpływać na zdrowie osób, które przesadzają z ilością kawy. Są takie osoby, które powinny zmniejszyć lub całkowicie odstawić kawę. Sprawdź, kto powinien odstawić kawę! Jeżeli masz te objawy, to zrezygnuj z jej picia!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 08.10.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Na usteckich cmentarzach stoją już stacje narzędziowe. To realizacja pomysłu z Budżetu Obywatelskiego Ustki 2023 Na cmentarzu w Ustce i Zimowiskach pojawiły się ogólnodostępne stacje narzędziowe. Wkrótce staną tu także półki na znicze, które mogą jeszcze się przydać.

📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach. Ile dostaną emeryci w 2025 i 2026 roku? Sprawdź! 8.10.2023 Jak będzie wyglądała waloryzacja emerytur w 2024 roku i w kolejnych latach? Już pojawiają się informacje na ten temat. Z danych tych wynika, że w 2024 roku wskaźnik waloryzacii emerytur osiągnie nieco niższy poziom, ale wciąż będzie ponad dziesięcioprocentowy. W kolejnych dwóch latach ma jednak maleć - tak ma zakładać plan rządu. Jak więc będą wyglądały emerytury po tych waloryzacjach? Sprawdź! 📢 Taka będzie najniższa krajowa w 2024 roku! Oto wyliczenia prognozowanej podwyżki. Zobacz, o ile więcej będziesz zarabiał 8.10.2023 Ile wyniesie płaca minimalna w 2024 roku? Sprawdź, o ile więcej będziesz zarabiał. Jaki wzrost najniższej krajowej przewidują eksperci? Tyle zarobisz „na rękę” w 2024. W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie w dwóch etapach. W styczniu wzrosła do 3490 zł brutto. Kolejne zmiany nastąpią 1 lipca 2023 roku i najniższa krajowa wyniesie 3600 zł brutto. Jakie zmiany będą w 2024? Sprawdź szczegóły!

📢 Tak żyje Katarzyna Cichopek. Zobacz zdjęcia pięknej prezenterki programu "Pytanie na śniadanie" 8.10.2023 Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z gwiazd prowadzących popularny program śniadaniowy w Telewizji Polskiej. W programie "Pytanie na śniadanie" towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Relacja ta przeniosła się także do ich życia prywatnego. Obecnie są parą i tworzą udany związek. Zobacz, jak żyje Katarzyna Cichopek. 📢 Wieżowce w Strefie Gazy zrównane z ziemią. Izrael bierze odwet za ataki Hamasu - WIDEO Siły Izraela zrównały z ziemią w sobotę kilka wieżowców w nalocie odwetowym na Strefę Gazy - podaje agencja AFP. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których zarejestrowano moment ataku i zawalenia się jednego z budynków. Hamas podał natomiast, że izraelskie samoloty bombardują dom przywódcy organizacji w Strefie Gazy.

📢 II Bieg Przełajowy z "Siódemką" w Słupsku. Wydarzenie połączone z akcją ekologiczną W sobotę, 7 października, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 oraz Stowarzyszenie jako organ prowadzący szkołę, zorganizowali II Bieg Przełajowy z Siódemką. Start i meta miał miejsce na Stadionie 650-lecia w Słupsku. Zapraszamy do galerii zdjęć! 📢 Minął tydzień. Najważniejsze wydarzenia w Słupsku i regionie Tragedia na drodze, pieniądze dla samorządów, proces i areszty, marsz uczniów, wydarzenia na Uniwersytecie Pomorskim. Co jeszcze wydarzyło się w Słupsku i regionie w minionym tygodniu? 📢 Wichura połamała drzewa, przewalała płoty i pozrywała plakaty wyborcze W nocy z piątku na sobotę nad regionem słupskim przeszła silna wichura. Łamała drzewa, urywała konary, przewracała ogrodzenia, a nawet przystanki autobusowe i pozrywała... banery i plakaty wyborcze.

📢 Wiceminister Paweł Szefernaker o inwestycjach w gminach popegeerowskich Jeśli będzie dalej rządziło PiS, inwestycje w gminy popegeerowskie będą kontynuowane; chcemy zrobić wszystko, aby lata beznadziei z czasów rządów Donalda Tuska nigdy do tych gmin nie wróciły - powiedział w sobotę wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker. 📢 Śliwkowe paznokcie to manicure, który wpisuje się w jesienne trendy. Zobacz, do jakich ubrań pasuje śliwkowy lakier do paznokci Śliwkowy lakier do paznokci pięknie komponuje się ze złotym brokatem i wzorkami, ale nie tylko. Zobacz propozycje śliwkowego manicure i pamiętaj, że to właśnie ten manicure będzie rządzić jesienią. 📢 Bogumiła Wander była gwiazdą telewizji w latach 70. Prezenterka szczęście znalazła u boku obecnego męża, ale jej życie miłosne było burzliwe Bogumiła Wander była niekwestionowaną gwiazdą telewizyjną. Dzisiaj nie pamięta swojej zawrotnej kariery, życia i bliskich jej osób. Widzowie – zwłaszcza męska jej część kochali ją za profesjonalizm, naturalność i osobisty urok. 7 października prezenterka świętuje 80. urodziny. Z tej okazji przybliżymy wam jej miłosną historię u boku aż trzech mężczyzn.

📢 Premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w debacie TVP. Stanie na przeciwko Tuska Wiadomo, kto z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wystąpi na debacie przed wyborami parlamentarnymi. Będzie to premier Mateusz Morawiecki. Głowa rządu powiadomiła o tym na swoim Twitterowym koncie. 📢 W Poddąbiu w gminie Ustka powstaje baśniowy mural „Legenda o dziewczynie stąd” – pod taką nazwą powstaje w Poddąbiu mural autorstwa malarki Ewy Grużewskiej. Wkrótce też narodzi się baśń o muralowej bohaterce. 📢 Uczniowie przemaszerowali ulicami Ustki protestując przeciwko przemocy W piątek uczniowie wszystkich usteckich szkół przemaszerowali ulicami miasta w IX Marszu Stop Przemocy. Akcję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy.

📢 Gmina Słupsk zbuduje drogę za 100 milionów złotych. Połączy Jezierzyce z Redzikowem Blisko 100 milionów złotych kosztować ma budowa drogi między Jezierzycami a Redzikowem w gminie Słupsk. Samorząd szuka wykonawcy tej strategicznej inwestycji.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Honorowy Dawca Krwi, na jakie przywileje i benefity może liczyć? Niektórzy dostaną dodatkowe 1000 zł ekwiwalentu za pobraną krew! 06.10.2023 Oto na jakie przywileje i benefity mogą liczyć dawcy krwi. Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Jednak niektóre osoby mogą liczyć na 1000 zł ekwiwalentu. Państwo lub podmioty prawne, aby docenić poświęcenie osób, które oddają krew, udzielają różnego rodzaju przywileje. Sprawdź na co mogą liczyć osoby, które regularnie oddają krew!

📢 Minister Błaszczak w Drawsku Pomorskim: Armia musi być bardzo dobrze wyszkolona [ZDJĘCIA] Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przyjechał w piątek do Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko. Zapoznał się tutaj z Kompleksowym Systemem Symulacji Pola Walki.

📢 Kuchenki gazowe zostaną zakazane w Unii? Niewykluczone, że nie będzie wolno ich nie tylko używać, ale nawet posiadać Zmiany, do których konsumenci muszą się dostosować, potrafią zaskakiwać. Tym razem chodzi o kuchenki gazowe, które mają odejść do lamusa. Kiedy zostaną zakazane w Europie? Na gotowanie trzeba poświęcić czas i energię. Spalanie gazu zanieczyszcza atmosferę. Z tego powodu mają się zmienić standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. Spowoduje to konieczność wymiany kuchenek gazowych na nowe. 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć!

📢 To nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych! Oto co nas najbardziej denerwuje w mieszkaniu w bloku. Te zachowania szczególnie nie podobają się mieszkańcom budynków wielorodzinnych. Mieszkanie w bloku może być prawdziwym utrapieniem. Mieszkańcom zazwyczaj przeszkadzają wszechobecne odgłosy dochodzące z mieszkań obok, czy też z klatki schodowej. Nie każdy ma szczęście trafić na spokojne, przyjazne i miłe sąsiedztwo. Te rzeczy powodują, że nie można liczyć na dobre stosunki z sąsiadami. Wiele z tych punktów będzie dla Was wielkim zaskoczeniem! 📢 Te rzeczy i symbole przynoszą szczęście. Te najważniejsze amulety przyciągają radość i dobrobyt. Musisz je mieć! Te symbole przynoszą szczęście. Zastanawiasz się, jakie przedmioty mogą przynieść radość i dobrobyt? Symbole te, są bardzo popularne pośród ludzi na całym świecie. Obecne są również w każdej kulturze. Uważa się, że amulety szczęścia i różnego rodzaju talizmany, przyciągają dobrobyt i gwarantują pomyślność. Nie rzadko zdarza się, że chronią przed złem i wszelkim niepowodzeniem. Sprawdź, jakie symbole szczęścia są szczególnie popularne w Polsce i na świecie.

📢 Miesiąc aresztu za brutalne pobicie słupskiego lekarza. Podejrzani wyrazili skruchę Sąd Rejonowy w Słupsku aresztował na miesiąc dwóch podejrzanych o pobicie słupskiego ortopedy. Prokuratura domagała się trzymiesięcznego aresztowania. Obrońca – zastosowania środków wolnościowych. 📢 Gdy Romario pracuje jako senator, jego córka zarabia na życie korzystając z OnlyFans, a ojciec ją w tym wspiera [ZDJĘCIA, WIDEO] Romario to z reprezentacją Brazylii mistrz świata z USA w 1994 roku, gdzie zdobył Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju, zdobywca Pucharu Konfederacji, dwukrotny zdobywca Pucharu Ameryki i srebrny medalista olimpijski. W swojej karierze Brazylijczyk zawsze miał gwałtowny charakter. Teraz jednak jest niezwykle wyrozumiały wobec ekscentrycznego stylu życia jednej ze swoich córek. 📢 Oszustwa w czasie pandemii. Prokurator żąda bezwzględnej kary więzienia dla głównej oskarżonej W czwartek w Słupsku rozpoczął się proces o wyłudzenia w czasie pandemii. Mimo że oskarżeni o fikcyjną sprzedaż gumowych rękawiczek jednorazowych nie pojawili się w sądzie, rozprawa okazała się jednodniowa. Już wygłoszono mowy końcowe.

📢 Tu zaplanujesz swoją karierę. W Bytowie otwarto Inkubator Kariery dla młodych osób (WIDEO) Wczoraj (środka) w budynku przy ulicy Slipyja otwarto Inkubator Kariery. Okazuje się, że młodzi mieszkańcy powiatu bytowskiego mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Ten punkt ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy. 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 61 mln euro na modernizację linii kolejowej między Gdynią a Słupskiem Komisja Europejska zatwierdziła dziś inwestycję o wartości ponad 61 mln euro z Funduszu Spójności na modernizację linii kolejowej 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk. Dzięki temu powstanie drugi tor, a pociągi pojadą z prędkością nawet 200 km/h. Inwestycja zostanie zakończona w 2028 roku. 📢 Węzeł transportowy w Słupsku jak węzeł gordyjski. Pełen problemów Otwarty z wielką pompą węzeł transportowy w Słupsku w ciągu dwóch tygodni działania pokazał wiele niedociągnięć i nierozwiązanych problemów. Mieszkańcy się skarżą na nieczynną poczekalnię i windy oraz brak autobusów MZK. Inwestor uspokaja: wszystko w swoim czasie. 📢 Słupska Scania szuka zatrudnienia dla zwalnianych pracowników. Spółka nawiązała współpracę z instytucjami z regionu Scania nawiązała współpracę z samorządem województwa pomorskiego i instytucjami pracy z regionu, by pomóc zwalnianym pracownikom znaleźć zatrudnienie.

📢 IX Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !” W niedzielę, 1 października, odbył się IX Słupski Bieg Charytatywny na Rzecz Zwierząt – „Pobiegnij – Pomożesz !”. Oprócz rozgrywek sportowych organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych i nie tylko. 📢 Śmiertelny wypadek pod Reblinem koło Słupska. Nie żyje kobieta kierująca seatem (zdjęcia) Do śmiertelnego wypadku doszło na Drodze Krajowej nr 6 w rejonie miejscowości Reblino. Nie żyje 37-letnia kobieta kierująca seatem. W szpitalu jest m.in. kobieta w siódmym miesiącu ciąży i 9-letnia dziewczynka.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić.

📢 IV liga. Niesamowite emocje w Słupsku. Gryf Słupsk - Pogoń Lębork 2:1 [zdjęcia, skrót meczu] W hicie piątej kolejki pomorskiej IV ligi Gryf Słupsk pokonał na własnym stadionie Pogoń Lębork 2:1. Gol dający zwycięstwo padł w ostatniej akcji spotkania! 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona.

📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Te przedmioty z PRL to prawdziwe skarby. Rupiecie na których można zarobić. Tych rzeczy szukają kolekcjonerzy staroci 02.03.23 Przedmioty z okresu PRL w naszych domach często zbierają kurz i wydają się zbędnymi bibelotami. Wszystko wówczas było inne, bardziej toporne i bezpłciowe. Dziś wiele z tych przedmiotów wraca do łask. Dzięki upływowi czasu rzeczy takie jak kryształy, biżuteria czy antyki z PRL nabierają realnej wartości. Dla jednych sentymentalna a dla innych materialna, przeliczalna na gotówkę. Tych rzeczy, z pozoru rupieci, szukają kolekcjonerzy i zbieracze przedmiotów z PRL. Można na nich sporo zarobić. 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Piękne wiejskie dziewczyny. Wybory Miss Pomorza. Zobaczcie zdjęcia, poczujcie tamten klimat [ZDJĘCIA] Miss Wsi Pomorza to impreza, która przez lata cieszyła ogromną popularnością. Kandydatki prezentowały nie tylko swoją urodę i wdzięk, a także znajomość realiów wiejskiego życia. Wybory organizowano w szkole w Łodzierzy w latach 1996-2004. Powspominajmy. Oczywiście zapraszamy do obejrzenia archiwalnych zdjęć. 📢 To był przepiękny pałac na wodzie. Nawet dziś warto odwiedzić ruiny w Karżniczce [ZDJĘCIA] Pałac otoczony fosą wyróżniał się spośród innych pomorskich włości. Obecnie po posiadłości Puttkamerów w Karżniczce zostały zgliszcza. W listopadzie 2009 roku pałac spłonął, a w 2012 roku ogień strawił ocalałą wieżę zegarową. Piękny i unikatowy karżnicki pałac Puttkamerów jest dziś w dramatycznym stanie i od zniszczenia zapewne już go nic nie uratuje.

