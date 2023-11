Przegląd prasy 9.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Młodociani przestępcy, których poszukuje policja! Nie mają jeszcze 30 lat, a wystosowano za nimi listy gończe. Kogo szuka policja? Sprawdź!”?

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt. Te rzeczy kupisz w niskich cenach [ZDJĘCIA] 09.11.2023 Agencja Mienia Wojskowego w Gdyni organizuje wyprzedaż sprzętu wojskowego. To znakomita gratka dla miłośników militariów i nie tylko. W ofercie można znaleźć wiele przedmiotów, również tych do codziennego użytku. Sprawdź koniecznie, co można kupić za stosunkowo nie wielkie pieniądze!

📢 Oto imiona, które noszą największe kłamczuchy. Zastanawiasz się kto jest skłonny do kłamstwa? Sprawdź, na kogo lepiej uważać! Oto imiona osób, które noszą największe kłamczuchy. Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos - tak mówi znane Polskie powiedzenie. W życiu łatwo można poznać kłamczucha i nie potrzebny nam wykrywacz kłamstw. Wystarczy, że dowiemy się jak ma na imię. To jakie mamy imię, może wpływać na to, jaki mamy charakter. Prezentowaną przez nas listę kłamczuchów, należy oczywiście traktować z dystansem i przymrużeniem oka. Zobacz koniecznie naszą listę i poznajcie znaczenie imion!

Prasówka 9.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Masz to na banknocie? Możesz być bogaty! Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Sprawdź na co zwrócić uwagę! 09.11.23 Banknot, który posiadasz w portfelu, może być wart nawet kilka tysięcy złotych. Najważniejszy jest numer seryjny, jeśli jest nietypowy, to kolekcjonerzy mogą szczodrze sypnąć groszem. Banknoty, którymi płacimy na co dzień, mogą mieć o wiele większą wartość niż nam się wydaje. Nie ma tu znaczenia czy jest to nominał 10zł czy też 200 zł. Oto najdroższe i najbardziej wartościowe banknoty obiegowe. Sprawdź, czy masz je w portfelu!

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 09.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów! 📢 Tych pracowników nie będzie można zwolnić z pracy. Te osoby są chronione przez prawo. Oto nowe przepisy od września 2023! 09..11.2023 Tych osób nie można zwolnić z pracy. Od 22 września zmieniają się przepisy prawne, które uniemożliwią zwolnienie z pracy określone grupy pracowników. Zyskają one dodatkową ochronę przed zwolnieniem z zakładu pracy. Wchodzące przepisy mają poskromić proceder piętnowania pracowników szczególnie chronionych. Sprawdź koniecznie listę osób, które mają dodatkowe gwarancje zatrudnienia i są chronione przez prawo.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 09.11.23 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! 09.11.2023 Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Tyle zarabia się w Wojsku Polskim w 2023 roku. Ile zarabia żołnierz? Sprawdź listę płac w konkretnych stopniach! Oto zarobki żołnierzy w 2023 roku. Stawki uzależnione są od posiadanego stopnia. Wynagrodzenie żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie, ale także wiele ulg i premii finansowych. W Polsce ten rok ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. Ogólnie rzecz biorąc, to tylko w 2023 roku wydatki te, mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile pieniędzy będzie przeznaczonych na pensje dla wojskowych? Sprawdź, ile zarabia się w wojsku na określonych stopniach!

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! 09.11.2023 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź koniecznie! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 09.11.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 09.11.2023 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Podatek od kota 2023. Oto kto musi zapłacić i ile to kosztuje? Za brak opłaty grozi wysoka kara! Sprawdź! 09.11.2023 Podatek od kota w 2023 roku. Oto osoby, które muszą zapłacić opłatę za swojego czworonoga! Za brak wniesienia opłaty grozi wysoka kara. Właściciele, którzy zapomną o tym obowiązku lub przekroczą termin, mogą zostać ukarane przez fiskusa. Kiedy trzeba odprowadzić podatek za kota? Ile wynosi opłata? Sprawdź koniecznie!

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu. Oto ile prądu w skali roku zużywają poszczególne sprzęty domowe. Sprawdź! 09.11.2023 Oto urządzenia, które pochłaniają znacznie więcej energii elektrycznej, niż inne. Sprawdziliśmy, ile prądu zużywają poszczególne urządzenia w Twoim domu! W każdym gospodarstwie domowym znajdziemy różnego rodzaju sprzęty jak lodówka, kuchenka mikrofalowa, pralka czy telewizor. Nurtuje Cię pytanie o to, jak można ograniczyć zużycie energii elektrycznej i zaoszczędzić na rachunkach za prąd? Oto urządzenia, które zużywają najwięcej prądu. Sprawdź koniecznie naszą listę! 📢 Oto najpiękniejsze rasy psów. Lista najładniejszych psów na świecie. Sprawdź koniecznie jakie rasy znalazły się na liście! Oto najpiękniejsze rasy psów na świecie. Zastanawiasz się, która rasa psów jest uznawana za najładniejszą? Przejdź do galerii i sprawdź! Pies jest uznawany za najlepszego przyjaciela, ba nawet za członka rodziny. Wnoszą one do naszego życia dużo uśmiechu, ciepła i miłości. Przy wyborze określonej rasy psa, trzeba kierować się nie tyle co wyglądem, co charakterem zwierzaka. Może się okazać, że będzie on za bardzo żywiołowy jak na nasz styl życia, bądź za leniwy. Sprawdź, najpiękniejsze rasy psów!

📢 To koniec 500 plus! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie. Kiedy nie dostaniesz pieniędzy na dziecko? Sprawdź kogo to dotyczy! Tym rodzicom zostanie odebrane świadczenie rodzinne 500 plus. W Polsce rodzice mogą liczyć na szereg form wsparcia finansowego. Świadczenie to, ma na celu poprawić sytuację materialną rodzin. Rodzice dziecka mogą liczyć np. na becikowe, kosiniakowe czy też zasiłek wychowawczy. Świadczenie nie należy się jednak wszystkim. Sprawdź koniecznie, komu zostanie odebrane 500 plus! 📢 Duże zmiany dla pracowników od 17 listopada. Refundacja soczewek kontaktowych, dodatkowe monitory oraz nowości w przepisach BHP Wkrótce pracownicy korzystający z laptopów służbowych będą mogli wnioskować o przydzielenie monitora stacjonarnego. Zmienią się także zasady refundacji, która obejmie już nie tylko okulary, ale również soczewki kontaktowe. Jakie jeszcze nowości czekają nas po 17 listopada?

📢 W usteckim porcie pracuje urządzenie, które robi porządki w wodzie. Wielkie wodowanie małego kosza morskiego Firma RWE, która planuje w usteckim porcie budowę bazy serwisowej do obsługi morskich farm wiatrowych, w porozumieniu z Fundacją MARE zainstalowała kosz PortBin do odławiania śmieci. Dzięki urządzeniu, które będzie pracować w porcie co najmniej trzy lata, plastik i inne odpady nie będą zaśmiecać basenów portowych i ujścia Słupi. 📢 RPP zdecydowała w sprawie stóp procentowych. „Zaskakująca decyzja". Co z ratami kredytów? Rada Polityki Pieniężnej na listopadowym posiedzeniu, wbrew prognozom, postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP wynosi obecnie 5,75 proc. – To kolejne ogromne zaskoczenie – komentuje analityk Bartosz Sawicki. – Prawdopodobnie w grudniu stopy procentowe również nie ulegną zmianie, a ewentualny powrót do obniżek możliwy będzie pod koniec pierwszego kwartału 2024 r – prognozuje. Co to oznacza dla kredytobiorców?

📢 Spotkanie w kawiarni Podkowa Cafe w Słupsku. Piłkarze będą wspominać śp. Józefa Przysiażnik W czwartek, 9 listopada, odbędzie się kolejne "Spotkanie przy kawie z..." O godzinie 17 w kawiarni Podkowa Cafe przy ul. Starzyńskiego w Słupsku gośćmi redaktora Krzysztofa Niekrasza będą byli piłkarze Czarnych Słupsk, słupskiego Gryfa , Jantara Ustka, Szkoły Sportowej z dawnej „szesnastki”, trenerzy , działacze i przyjaciele futbolu, którzy byli prowadzeni przez śp. Józefa Przysiażnika. Gdyby żył miałby 6 listopada tego roku 100 lat. 📢 Burger Drwala znowu w McDonald's. Cena kanapki sporym zaskoczeniem. Kiedy wraca wersja z żurawiną i chrzanem? Po kilkumiesięcznej przerwie Burger Drwala powrócił do menu w restauracji McDonald's. Tym razem ta popularna kanapka zadebiutowała znacznie wcześniej niż zwykle, ale nie to było największym zaskoczeniem. Ile w tym roku zapłacimy za Drwala w McDonald's?

📢 Trwają uroczystości pogrzebowe sekc. Bartosza Błyskala. Strażak utonął w trakcie akcji poszukiwawczej w Gdyni W Kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Bartosza Błyskala. Nurek zginął tragicznie podczas akcji poszukiwawczej w Gdyni. Po mszy przejdzie kondukt żałobny na cmentarz w Lublewie Gdańskim. 📢 Pan Tomasz z gminy Sławno znalazł gigantyczną kanię i pochwalił się nią na zdjęciach Pada deszcz? Można skorzystać z parasolki w postaci... kani! To przenośnia obrazująca, jak wielką kanię znalazł pan Tomasz Bojaryn z Warszkowa w gminie Sławno. Kania jest potężna! Zobaczcie nieprawdopodobne zdjęcia. 📢 Niepełnosprawny na wózku zakupów tu nie zrobi. Szefostwo zapewnia, że to się zmieni To aż niewiarygodne, że w XXI wieku, osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie może dostać się do sklepu spożywczego. W PSS Społem w Słupsku uniemożliwiają to barierki obrotowe. - To upokarzające – uważa pan Paweł z podsłupskiego Grąsina. Szefostwo sklepu zapewniło, że to się zmieni. Po tygodniu sprawdziliśmy. I… jest jak było.

📢 Nietrzeźwy pojechał po odbiór dwóch darmowych telewizorów. Podróż zakończył w rowie Ogłoszenie przekazania za darmo dwóch telewizorów nie mogło umknąć 61-latkowi, który czym prędzej wsiadł do samochodu i wyruszył po ich odbiór. Nie przeszkadzało mu nawet to, że chwilę wcześniej spożywał alkohol. Niestety w trakcie podróży tak się spieszył, że wylądował w przydrożnym rowie. Nie tylko stracił darmowy sprzęt, ale również prawo jazdy, które zatrzymali mu policjanci. Za kierowanie po alkoholu wkrótce odpowie przed sądem. 📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Te numery domów przynoszą pecha. To musisz wiedzieć, należy je omijać aby uniknąć nieszczęścia (zdjęcia) 08.11.2023 Niektóre numery domów są uważane za pechowe. Według wielu kultur, istnieją pewne numery, których lepiej unikać, jeśli chcesz uniknąć nieszczęścia. Zobacz, które numery mieszkań są uznawane powszechnie za pechowe. Dowiedz się, jak można uniknąć ich wpływu na nasze życie.

📢 Osoby o tych imionach są najinteligentniejsze. Cechuje je ponadprzeciętna mądrość i zaradność 08.11.2023 Czym jest inteligencja? Naukowcy i badacze od lat badają ludzkie zachowania i zastanawiają się jakie cechy noszą w sobie osoby najbardziej inteligentne. Co wyróżnia je w tłumie innych osób, co sprawia, że w łatwy sposób potrafią przyswajać wiedzę? Od lat wiadomo, że człowiek posiadać może wiele rodzajów inteligencji. Jedni uzdolnieni są w kierunkach humanistycznych a inni to urodzone umysły ścisłe. Inteligencja to także zdolność do rozumienia innych i empatia. Czym jeszcze charakteryzują się osoby inteligentne? Czy noszone imię ma na to wpływ? 📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 08.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Kobiety o tych imionach nigdy nie zdradzają swoich mężów. To idealne żony. Są najbardziej wierne i kochane 08.11.2023 Według wielu osób charakter i zbiór cech i predyspozycji zapisany jest w imieniu osoby, które je nosi. Jak to wygląda jeśli chodzi o stosunki damsko męskie? Kobiety o jakich imionach najrzadziej zdradzają swoich mężów? Sprawdziliśmy. Kobiety o tych imionach są najbardziej wierne. Które kobiety są najbardziej wierne i kochające? 📢 Faceci o tych imionach to najlepsi mężowie. Nigdy nie zdradzają swoich żon i są najwierniejsi (LISTA) 08.11.2023 Kto nie marzy o związku w którym panuje miłość, szczęście i zrozumienie potrzeb drugiej połowy. W partnerskich relacjach jednak nie zawsze panuje harmonia. Okazuje się, że odpowiedź na tak postawione pytanie może przynieść jego imię, które jest wyznacznikiem pewnych cech osobowości. Mężczyźni o tych imionach są najwierniejsi i nigdy nie zdradzają swoich żon. Sprawdź nasze zestawienie.

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 08.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie. 📢 Pamiętasz PRL i lata 90.? Te rzeczy kojarzą nam się z młodością i dzieciństwem (zdjęcia) 08.11.2023 To były czasy. Dla dzisiejszych czterdziestolatków okres przełomu PRL i lat 90. ubiegłego stulecia to okres dzieciństwa, młodości i dorastania. Każdy kto miał wówczas kilka lat wspomina ten okres z nostalgią i tęsknotą. Wówczas w sklepach brakowało wielu rzeczy do których dziś dostęp mamy w zasadzie nieograniczony to jednak samo wspomnienie tamtego okresu budzi w nas tęsknotę.

📢 Te osoby nie powinny pić zielonej herbaty. Ona nie jest dla każdego. Skutki mogą być opłakane 08.11.2023 Zieloną herbatę pije chyba każdy z nas. O jej prozdrowotnych właściwościach w zasadzie nie trzeba nikogo przekonywać. Polecają ją lekarze, dietetycy i miłośnicy wszelkiego rodzaju herbat. Bez dwóch zdań, zieloną herbatę można a nawet trzeba pić. Są jednak określone grupy osób, które mimo jej prozdrowotnych właściwości, nie powinny jej pić. Kto nie powinien pic zielonej herbaty i dlaczego? 📢 Tyle pieniędzy zarabia ksiądz. To mało? Będziesz zaskoczony. Zobacz pensje duchownych w Polsce 08.11.2023 Zarobki księży w 2023 roku zależą od kilku czynników. Kwoty wahają się od 800 zł do kilku tysięcy złotych. Inne wynagrodzenie otrzymuje duchowny pracujący w szkole i na parafii w dużym mieście a nieco inaczej wynagradzana jest posługa w mniejszych, wiejskich parafiach. Inaczej też zarabiają biskupi czy też kapłani wojskowi. Ile może zarobić ksiądz miesięcznie? Sprawdziliśmy.

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 08.11.2023 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował". 📢 Najpierw jechał pociągiem na gapę, potem ukradł autobus Policjanci zatrzymali mężczyznę, który w Lęborku skradł autobus. Wyruszył nim w kierunku Trójmiasta. 22-latek ma na koncie także kradzieże innych pojazdów, a także przejażdżkę pociągiem bez biletu.

📢 Wspominamy wakacje w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA pięknych imprezowiczek! 8.11.2023 No cóż! Czas wakacyjnych szaleństw już za nami! Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by jeszcze te chwile powspominać. A w lipcu i sierpniu w koszalińskim klubie Prywatka było naprawdę gorąco! Zapraszamy do obejrzenia wybranych zdjęć z wakacyjnych imprez w klubie.

📢 W Ustce na Placu Wolności powstaną domy z trawnikami na dachach Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kupiło od miasta niezabudowaną działkę na Placu Wolności za za 1,8 mln zł brutto. To miejsce po dawnym targowisku. Jednak okazuje się, że inwestycja jest nieopłacalna, bo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje niską zabudowę i proporcjonalnie dużo zieleni. Radni zdecydowali więc, że trzeba zmienić plan, by można było postawić tu wyższe domy, a trawniki, czyli powierzchnię biologicznie czynną – przenieść na dachy.

📢 Weekend w koszalińskiej Prywatce. Zobacz ZDJĘCIA z imprez Jak zwykle w piątek i w sobotę w koszalińskim klubie Prywatka było mocno imprezowo! Zobacz, kto bawił się na parkiecie w pierwszy weekend listopada. 📢 Sprowadzał używane auta, które nie nadawały się do eksploatacji Przedsiębiorca spod Człuchowa został ukarany przez inspektorów ochrony środowiska, którzy uznali, że używane auta sprowadzane przez niego z Niemiec są odpadami, w części także niebezpiecznymi.

📢 Koszykówka. Tylko jedna wygrana młodych zawodników Czarnych [ZDJĘCIA] W weekend kolejne swoje mecze rozegrała młodzież Czarnych Słupsk. Niestety, ze wszystkich rozegranych meczów tylko jeden okazał się zwycięski. 📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 7.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Pomorze po decyzji prezydenta Andrzeja Dudy. Co sądzą o tym politycy? Pomorscy politycy komentują decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu misji tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu z Prawa i Sprawiedliwości. Przedstawiciele partii opozycyjnych są przekonani, że nie ma ona szans, i to Donald Tusk będzie nowym premierem. W PiS twierdzą, że Mateusza Morawieckiego czeka teraz intensywna praca.

📢 Słupszczanin oskarżony o zabójstwo będzie odpowiadał z wolnej stopy Sąd Okręgowy w Słupsku osądzi Marka K. oskarżonego o zabójstwo syna. To jedna z bardzo nielicznych spraw, gdy osoba oskarżona o najcięższą zbrodnię będzie odpowiadać z wolnej stopy.

📢 Gdynianin ukradł w Lęborku...autobus. Mężczyzna ruszył nim do domu 22-latek z Gdyni wsiadł do autobusu w Lęborku i pojechał do domu. Ściślej: wsiadł za kierownicę, kiedy autobus był pusty. Mężczyzna ukradł go w niedzielny poranek i zanim zatrzymała go policja zdążył dojechać do Trójmiasta. Okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna kradnie pojazd, żeby dojechać do domu. 📢 Zapisz się na Bieg Herbaciany z okazji 25-lecia istnienia Herbaciarni w Spichlerzu Z okazji 25-lecia Herbaciarni "W Spichlerzu" organizatorzy zapraszają na Bieg Herbaciany, który odbędzie się 18 listopada w Lasku Północnym. Trasa biegu to ok. 6,5 km. Na mecie gorąca zupa i ognisko. Zapisy już trwają.

📢 Gala Bokserska Białych Kołnierzyków już w najbliższą sobotę. Zobacz kartę walk VI Gala Bokserska Białych Kołnierzyków odbędzie się 11 listopada w Hali Gryfia. W walce wieczoru o pas Mistrza GBBK walczyć będzie Roman Grzonka i Lech Zamorski. 📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza. 📢 Czynności w sprawie ujawnienia w sieci zdjęć zwłok Grzegorza Borysa wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa Jak poinformowała PAP, Żandarmeria Wojskowa zajmuje się wyjaśnianiem tego, kto ujawnił opublikowane w sieci zdjęcia wyciągniętych ze zbiornika Lepusz zwłok Grzegorza Borysa.

📢 Dziś wyjątkowy dzień. Dzień kotleta schabowego. Zobacz najlepsze memy z kotletem narodowym wszystkich Polaków 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. Ten wyjątkowy dzień powinniśmy obchodzić w odpowiedni sposób. Co dziś na obiad? Nie ma innej możliwości - ziemniaczki, kapustka i nasz ulubiony - narodowy kotlet schabowy.

📢 Słupska policja zatrzymała sklepową oszustkę. Brała dla siebie pieniądze od klientów Policja zatrzymała pracownicę jednego ze słupskich sklepów, która oszukiwała swojego pracodawcę. Nie wydawała paragonów i wycofywała transakcje, a pieniądze od klientów trafiały do jej kieszeni. Grozi jej do 8 lat więzienia. 📢 Hity ze szkolnych kartkówek. Takie rzeczy piszą uczniowie na sprawdzianach i w pracach domowych. Riposty z kartkówek uczniów z piekła rodem Uczniowie sięgają do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 "Siła kobieTY" - wystawa w CH Jantar w Słupsku. Portrety bohaterek, które wygrały z rakiem Wystawa "Siła Kobiety" zagościła w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. To portrety pań, które pokonały nowotwór piersi. W sobotę można było także posłuchać, jaką drogę przeszły bohaterki z portretów. Warto zatrzymać się przy tych pracach, podczas zakupów, aby uzmysłowić sobie, co jest w życiu najważniejsze. Wszystko kupimy, oprócz zdrowia. O nie musimy zadbać sami, wykonując badania profilaktyczne. 📢 ALERT! Niebezpieczne produkty w sklepach w listopadzie 2023! Ostrzeżenia GIS. Towary spożywcze wycofane ze sprzedaży. To zniknęło z półek W listopadzie 2023 r. GIS wycofał ze sklepów część produktów, bo były niebezpieczne dla zdrowia. Lista podejrzanych artykułów uaktualniana jest na bieżąco, więc warto codziennie śledzić alerty Głównego Inspektora Sanitarnego. Zanim pójdziesz na zakupy, sprawdź jakich towarów nie kupować w popularnych marketach. Zobacz też w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Przedmioty z czarnej listy GIS musisz zwrócić do sklepu, albo je wyrzucić.

📢 Będzie nowa stacja w Słupsku i drugi tor do Lęborka. PKP podpisało umowy z wykonawcami W poniedziałek, 6 listopada, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy odcinka Lębork-Słupsk, druga stacji Słupsk. To ważna informacja dla regionu. Drugi tor do Lęborka umożliwi szybsze podróże i więcej połączeń, a przebudowa stacji to m.in. trzeci peron. Łączna szacunkowa wartość kolejowych inwestycji wynosi 1,85 miliarda złotych. 📢 Zima stulecia na Pomorzu! Zamarzający Bałtyk, oblodzone miasta. Kiedyś to były zimy! Zobacz archiwalne zdjęcia! Kiedyś to były zimy... Potężne mrozy oznaczały nie tylko bardziej lub mniej zjawiskowe widoki za naszymi oknami. Oznaczały także ograniczenie handlu oraz codziennej aktywności. Wiele lat temu zamarzający Bałtyk i rzeki stanowiły jednak często możliwość do ożywienia transportu. Wystarczały tylko koń i sanie, a te były znacznie szybsze i tańsze od statku. Z kolei w miastach cykl życia zmieniał się - główną rozrywką stawały się łyżwy i ich wszelkie adaptacje, zaś w XIX wieku popularne stały się narty i sanki rekreacyjne.

📢 Zaniedbany dworzec w Kępicach zamieni się w nowoczesne centrum przesiadkowe. Podpisano umowę z wykonawcą inwestycji Zaniedbany i zapomniany dworzec kolejowy w Kępicach przejdzie prawdziwą metamorfozę. Obiekt przejdzie gruntowną modernizację i przemieni się w centrum przesiadkowe. Prace rozpoczną się już za kilka dni. 📢 Pyszna gęsina na świętego Marcina. Swołowo zaprasza na prawdziwą ucztę 10, 11 i 12 listopada odbędzie się plenerowa impreza „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”. Jak co roku, Swołowo przyciągnie do siebie smakoszy z całej Polski.

📢 Delfin indoor Triathlon w Słupsku. Zobacz zdjęcia z imprezy (zdjęcia) W niedzielę na obiektach słupskiego SOSiRu odbył się Delfin indoor Triathlon. Rywalizowało kilkudziesięciu zawodników z całej Polski. 📢 Zachwycająca zorza polarna w Kościerzynie i okolicach! Zobaczcie niezwykle kolorowe niebo na zdjęciach Anny Nideckiej W nocy 4 listopada 2023 r. w okolicach Kościerzyny można było zobaczyć zachwycające kolorami niebo. Wystąpiła tu spektakularna zorza polarna! Zdjęcia dość rzadkiego zjawiska atmosferycznego udało się wykonać Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego.

📢 Historia słupskiego Zatorza. Ulica Jana Sobieskiego na starych fotografiach [ZDJĘCIA] Trudno wyobrazić sobie taki Słupsk, w którym Zatorze to tylko potoczna nazwa podmiejskiego obszaru budownictwa indywidualnego. Że to nie dzielnica wielotysięcznych osiedli z blokowiskami, tworzących drugie miasto za kolejowymi torami. Zatorze pewnie pozostałoby jako peryferie Słupska, gdyby nie kilka korekt planów rozwoju przestrzennego miasta, dokonanych na przełomie lat 50. i 60. minionego stulecia. Przypominamy więc, dlaczego zmieniano te plany i jakie były pierwsze tego rezultaty, które pół wieku temu widziała ówczesna młodzież. Jak ulica Sobieskiego, niczym gruba kreska, oddzieliła Zatorze od starszej części Słupska.

📢 XXXVI Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwon-do ITF w Ustce (zdjęcia) W sobotę 4 listopada w Ustce odbyły się najbardziej prestiżowe zawody w kalendarzu Polskiego Związku Taekwon-Do ITF. Impreza wróciła na Pomorze Pomorze po ponad 30 latach! 📢 Firmy w Słupsku i regionie chcą zatrudnić pracowników. Trwa walka o fachowców w tych zawodach! Sprawdź! 05.11.2023 Jeśli poszukasz pracy w Słupsku bądź okolicznych miejscowościach, to obowiązkowo sprawdź najnowsze oferty, które zostały zgłoszone przez przedsiębiorców do Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. W ostatnim czasie wpłynęła znaczna ilość ogłoszeń od pracodawców, którzy potrzebują pracowników z różnych branż. Jeśli poszukujesz pracy bądź chcesz ją zmienić, to zapoznaj się z listą w naszej galerii zdjęć! 📢 146 milionów dolarów na kontach hakerów! Ale Sąd Okręgowy w Słupsku nie wydał Amerykanom „Lolka” z Kobylnicy Stany Zjednoczone Ameryki żądają ekstradycji Artura G., mieszkańca podsłupskiej Kobylnicy. Oskarżają go o przestępstwa internetowe, które wyrządziły szkody aktualnie wyceniane na 146 milionów dolarów. W USA ściganemu grozi kara do 45 lat więzienia. Jednak Sąd Okręgowy w Słupsku nie zgodził się na wydanie Polaka amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Zabrania tego Konstytucja RP, bo miejscem popełnienia przestępstw była Kobylnica. Globalna wioska.

📢 Słupsk Paryżem Północy. Historia miasta na unikatowych zdjęciach! Słupsk na starych fotografiach potrafi zachwycić, tym bardziej jeśli są to zdjęcia, które są niezwykle rzadko publikowane. Z biegiem lat charakterystyczne miejsca w mieście bardzo się zmieniły. Zapraszamy do obejrzenia unikatowych zdjęć w naszej galerii! 📢 Tak ćwiczy Formoza, a od dzisiaj też gdynianie. Żołnierze uczyli technik samoobrony na plaży Śródmieście Poligon szkoleniowy na plaży Śródmieście w Gdyni? Czemu nie! Żołnierze z Jednostki Wojskowej Formoza zorganizowali trening dla mieszkańców miasta. To akcja w ramach kampanii na rzecz profilaktyki raka jąder "Odważni wygrywają". 📢 Szkoła olimpijczyków w Kwakowie ma nową halę sportową [zdjęcia] Szkoła Podstawowa w Kwakowie w gminie Kobylnica ma nową halę sportową. To ważny obiekt nie tylko dla samej tej placówki, ale także dla tej miejscowości oraz gminy.

📢 Ćwierć wieku więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie W piątek Sąd Okręgowy w Słupsku skazał na 25 lat pozbawienia wolności 34-letniego Artura M. z Pobłocia w gminie Główczyce. Oskarżony recydywista odpowiadał za zabójstwo Mariana M., ukrycie jego ciała w zbiorniku z nieczystościami i grożenie swojej partnerce, która była naocznym świadkiem zbrodni. 📢 Waloryzacja emerytur w 2024 roku. Ile seniorzy dostaną na swoje konta? Sprawdź prognozy waloryzacji! Najnowsze wyliczenia waloryzacji emerytur w 2024 roku. Oto ile pieniędzy dostaną seniorzy na swoje konta. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur. Jakie zmiany nastąpią w wypłatach? Sprawdź wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji w 2024 roku!

📢 Węzeł transportowy gotowy! Zobacz, jak prezentuje się nowe centrum komunikacyjne Słupska tuż przed wielkim otwarciem [WIDEO,ZDJĘCIA] Dobiegła końca budowa słupskiego węzła transportowego. Obiekt, którzy powstał za stacją kolejową przejmie rolę dworca autobusowego i docelowo, wraz z dworcem PKP, stanie się centrum komunikacyjnym miasta.

📢 Psy do adopcji ze schroniska w Słupsku. Wszystkie zwierzaki czekają na nowego i kochającego właściciela [ZDJĘCIA] W słupskim schronisku dla zwierząt, na nowy i kochający dom czeka wiele zwierzaków. Wiele osób chciałoby adoptować szczeniaka, jednak warto zastanowić się też nad przygarnięciem starszego psa. Dorosłe bezdomniaki mają statystycznie mniejsze szanse na znalezienie nowego domu. Dziś to właśnie one chcą się państwu przedstawić. 📢 Te kryształy z PRL to prawdziwe skarby !!! Kolekcjonerzy płacą za nie po kilka tysięcy złotych. Masz takie w domu? 14.06.23 Kryształy z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Okazuje się, że za pamiątki po naszych rodzicach czy dziadkach dostać można naprawdę duże pieniądze. Przedmioty te często zalegają w naszych regałach, piwnicach czy strychach a wartość ich może kształtować się od kilkudziesięciu złotych do aż kilku tysięcy bo aż tyle mogą za nie zapłacić amatorzy pamiątek z PRL. Zobacz ile dziś kosztują stare kryształy z PRL i gdzie można je sprzedać.

📢 Nowy dworzec autobusowy w Słupsku w wakacje. Prace na ostatniej prostej Koniec prac brukarskich i przygotowania układania nawierzchni asfaltowych. Budowa nowego dworca autobusowego w Słupsku powinna zakończyć się w przeciągu dwóch lub trzech miesięcy. 📢 Kobiety o tych imionach to najlepsze przyjaciółki. Sprawdź, kto jest na liście 29.03.2023 Wiadomo, że najlepsza przyjaciółka ma specjalne miejsce w naszym życiu. Ale czy jej imię jest ważne? Według ezoteryków tak: najlepszymi przyjaciółkami mogą zostać kobiety o pewnych imionach. Sprawdźcie co to za imiona. 📢 Tych rzadkich znaczków pocztowych szukają kolekcjonerzy. Ich ceny zwalają z nóg. Masz je w domu? 14.03.23 Znaczki pocztowe cały czas są w cenie. Mimo, że czasy się zmieniają i ludzie co raz rzadziej korzystają z tradycyjnych usług pocztowych to jednak znaczki wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością wśród hobbystów filatelistyki i kolekcjonerów. Ceny niektórych znaczków lub ich kolekcji mogą zwalać z nóg i są warte fortunę. Masz takie znaczki pocztowe w domu? Sprawdź ile są warte.

📢 Liceum w Miastku w starych fotografiach. Wielkie i małe wydarzenia [ZDJĘCIA] W kwietniu 2014 r. miasteckie liceum przy ulicy Mickiewicza opuścił ostatni rocznik. I to był koniec samodzielnego ogólniaka w Miastku. Zapraszamy do obejrzenia drugiej fotogalerii z archiwalnymi zdjęciami z życia szkoły od lat 80. Są w niej także fotografie z protestu uczniów i nauczycieli z 2011 r. oraz pożegnanie ostatniego rocznika (2014 r.). 📢 Ta porcelana z PRL osiąga rekordowe ceny. Zestawy po kilkaset złotych na aukcjach i w sklepach z antykami. Szukają jej łowcy okazji 02.03.23 Moda na przedmioty z PRL wraca w wielu aspektach. Mowa tu nie tylko o trendach w modzie ale także w przedmiotach z tego co tu nie mówić, specyficznego okresu. Wśród przedmiotów cieszących się uznaniem kolekcjonerów i łowców okazji oprócz kryształów czy biżuterii znalazła się ostatnio także porcelana. Przedmioty wykonane z porcelany na aukcjach internetowych osiągają astronomiczne ceny. Które zestawy są najbardziej pożądane przez miłośników PRL?

📢 Wyniki plebiscytu sportowego 2022 Polska Press Grupy 25 lutego w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu sportowego Polska Press Grupy 2022. Wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Zwycięzców w tym wyjątkowym plebiscycie wybrali Czytelnicy gazet Polska Press Grupy. 📢 Ruszyły kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz abonamentu? Sprawdź czy musisz wpuszczać urzędników 15.02.23 Kontrolę czy posiadamy odbiornik telewizyjny lub radiowy przeprowadzają pracownicy Poczty Polskiej. To właśnie urzędnicy tej instytucji sprawdzić mogą czy osoba nie płacąca abonamentu RTV posiada taki odbiornik i czy należy nałożyć na nią odpowiednią karę. Jest szereg osób, które abonamentu opłacać nie muszą. Jednak kontrolowani są wszyscy, którzy nie płacą. Czy powinniśmy wpuszczać kontrolerów Poczty do domu lub samochodu? Ile wynoszą kary za niepłacenie? Sprawdziliśmy.

📢 Te kobiece imiona rozpalają męską wyobraźnię. O tych kobietach mężczyźni myślą bez przerwy 29.12.2022 Jakie żeńskie imiona najbardziej działają na męską wyobraźnię? Dla mężczyzn nie tylko wygląd zewnętrzny ma znaczenie, liczy się także osobowość i charakter kobiety. Okazuje się, że relacjach damsko - męskich imiona mają bardzo duże znaczenie. Tak przynajmniej twierdzą astrolodzy. Jak wiadomo, imiona niosą ze sobą ładunek różnych cech. Jedne elektryzują mężczyzn mnie a inne bardziej. Które są najbardziej atrakcyjne dla facetów? 📢 Koniec zalewania ulicy Piłsudskiego latem 2024 roku. Jest umowa z wykonawcą nowego zbiornika retencyjnego w Słupsku Jest umowa z firmą, którą ma zaprojektować, uzyskać zgody i za 18 miesięcy oddać do użytku gotowy zbiornik retencyjny u zbiegu ulic Piłsudskiego i Małcużyńskiego w Słupsku. 📢 Świąteczne Gwiazdeczki. Zobacz galerię dzieci ze Słupska i powiatu słupskiego Tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków, dziewczynek i chłopców nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego i noworocznego wydania gazety.

