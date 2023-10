Przemysław Siwek ze Słupska wicemistrzem świata w martwym ciągu (zdjęcia)

Przemysław Siwek tytuł wicemistrza świata wywalczył w kategorii E-Master (kategoria wiekowa od 40 do 44 lat) w wadze U100kg federacji GPC. Zawodnik na co dzień mieszka i pracuje w Słupsku i jest zawodnikiem w klubie Husarz Team. - Jestem bardzo zadowolony z osiągniętego wyniku aczkolwiek czuję też spory niedosyt. Po spaleniu pierwszej próby mogłem przejść do większego ciężaru i narzucić rywalowi warunki rywalizacji. Nie zrobiłem tego i trochę teraz żałuję. Mogłem podejść do próby 255kg, ten ciężar wyrwał gruziński zawodnik i to dało mu złoty medal. - dodaje Siwek.

To nie pierwszy tytuł na koncie słupszczanina. We wrześniu, w Siedlcach zdobył mistrzostwo Polski w kategorii do 125kg. - Wówczas ważyłem około 110kg i aby zakwalifkować się do mistrzostw świata musiałem w 14 dni stracić na wadze ponad 10 kg. Ta sztuka udała mi się dzięki pracy z trenerem Adamem Nabożnym - kończy Przemysław Siwek.