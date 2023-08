Przy wypieku nie można się śpieszyć. Święto chleba na Górze Lemana w Piasznie (WIDEO) Sylwia Lis

Jak co roku, w święto Matki Boskiej Zielnej, Klemens Leman z Piaszna rozpala ceglany piec, do którego trafiają bochenki chleba. Teraz było tak samo, do Piaszna zjechało mnóstwo turystów. Była też kaszubska kapela, pokazy garncarstwa, stoisko zielarskie i z wyrobami tradycyjnymi.