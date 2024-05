Przyjdź! Mówi! Czytaj! Zwyciężaj! - slam poetycki, czyli pojedynek poetów, w Słupsku

W tym roku Slam odbędzie się pod hasłem „Bezmiar poezji - poezja bez wieku i miary”. Wydarzenie organizują: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Fundacja Otwartych na Twórczość (FONT).

Poprowadzi je już po raz trzeci Łucja Dudzińska - poetka, redaktorka, wydawczyni, animatorka, zwyciężczyni Slamu Wartal 2010.

Reguły gry

Zasady są proste - uczestnicy czytają/ mówią/ deklamują teksty poetyckie własnego autorstwa. Napisane wcześniej lub tworzone na bieżąco. Mają na to dwie minuty. Teksty można czytać z kartki, książki, zeszytu albo z telefonu. W turnieju nie można używać rekwizytów, instrumentów, kostiumów.

Temat występu jest dowolny. Nie wolno jednak prezentować tekstów rasistowskich, obraźliwych i łamiących prawo.

Udział w Slamie jest bezpłatny.

Uczestnicy występują parami, a ocenia ich publiczność w jawnym głosowaniu za pomocą kolorowych kartek. To publiczność decyduje, kto przejdzie do następnej rundy.

Organizatorzy mają prawo do modyfikowania zasad w zależności od liczby uczestników.