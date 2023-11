Psychopata w słupskim centrum handlowym. Debiut Sary Alex w świecie kryminałów

- Czy faktycznie można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: zrobić zakupy na zimę, a w tzw. międzyczasie wpaść na spotkanie o książce? Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku udowadnia, że tak! Będę miał przyjemność porozmawiać w Centrum Handlowym Jantar z Sarą Alex o jej debiucie - „Za białymi goździkami”, który gatunkowo mieści się między thrillerem, new adult i domestic noir - zaprasza Mateusz Marecki, który będzie prowadził spotkanie.

Debiut Sary Alex to książka „Za białymi goździkami”. Główna bohaterka Anielin Brzask rozpoczyna swój ostatni rok na uczelni. Gdy pewnego dnia w drodze na zajęcia wstępuje do ulubionej kawiarni, poznaje mężczyznę, który całkowicie zawładnie jej myślami. Alan jest przystojny, szarmancki i… niewidomy. Anielin, zafascynowana roztaczaną przez niego aurą tajemniczości, podporządkowuje się swoim uczuciom bez reszty. Nawet nie zauważa, kiedy mężczyzna, w którym się zakochała, zamienia się w jej kata. Luksusowa posiadłość Alana od tej pory jest dla niej więzieniem: to tutaj, w kompletnej ciemności i ciszy, mężczyzna prowadzi swój prywatny, okrutny eksperyment.