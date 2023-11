Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich. Pamięci Elżbiety Zięciak

- To dzisiejsze wydarzenie to Puchar Polski, drugie - zaraz po mistrzostwach - najwyższej rangi zawody, które nominują do Pucharu Europy i Pucharu Świata. Przyjechali do nas zawodnicy z każdego zakątka Polski. Jedna rundę tańców standardowych mamy już za sobą, zostali wyłonieni reprezentanci do Pucharu Świata. Trwa rywalizacja w tańcach latynoamerykańskich – mówił nam jeszcze w trakcie imprezy Adam Zięciak, organizator imprezy i właściciel Szkoły Tańca Sportowego Paktan w Słupsku, którą przez lata prowadził wraz z żoną – Elżbietą. To właśnie jej pamięci poświęcona jest ta niezwykła impreza. Elżbieta Zięciak zmarła przedwcześnie ponad trzy lata temu. W wieku 55 lat. Kochała taniec. Wykształciła setki tancerzy.

Stroje na turniejach także ściśle określa regulamin. Podczas tańców standardowych mężczyzna występuje we fraku i lakierkach, a kobieta w długiej, zwiewnej sukni i pantoflach na obcasie. Do tańców latynoamerykańskich ubiór jest inny niż do tańców standardowych. Mężczyzna nie musi zakładać fraka, jednakże kolor jego stroju powinien współgrać z kolorem stroju partnerki. Jeśli chodzi o obuwie, to panie zakładają odkryte buty na obcasie, a panowie kryte buty na obcasie. Sukienki do tańców standardowych są długie i zwiewne, przepięknie zdobione, na co mogą pozwolić sobie pary o wyższej klasie tanecznej. Sukienki do tańców latynoamerykańskich są niezwykle uwodzicielskie – krótkie, z frędzlami, zdobione perełkami lub kamieniami.