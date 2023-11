Pyszna gęsina na świętego Marcina. Swołowo zaprasza na prawdziwą ucztę

W drugi weekend listopada Stolica Krainy w Kratę wypełni się zapachem pysznej gęsiny. Impreza plenerowa z okazji Dnia Świętego Marcina organizowana jest już od 15 lat i cieszy się sporym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców regionu, ale i całego kraju – rokrocznie przyciąga kilkanaście tysięcy turystów zainteresowanych hodowlą gęsi pomorskiej i produktami wytwarzanymi z jej mięsa.

Wydarzenie to niezmiennie upowszechnia tradycję spożywania gęsiny w okolicach dnia św. Marcina. Jest to świetna okazja do popularyzowania wiedzy na temat prozdrowotnych właściwości produktów z gęsi oraz innych potraw i produktów tradycyjnych. Gęsina w Swołowie, to również okazja, by poznać i degustować potrawy i wyroby z tego mięsa, uczestniczyć w targu produktów wiejskich z okolicy oraz w jarmarku rękodzieła. Jak zwykle obecnych będzie około osiemdziesięciu wystawców ze swoimi gęsimi wyrobami tj. Koła Gospodyń Wiejskich, pasjonaci kulinarni, przetwórcy, rolnicy oraz gospodarstwa agroturystyczne, lokalni hodowcy i restauratorzy – informują organizatorzy.