Radni przegłosowali podwyżki. Będą droższe bilety i wyższa stawka za śmieci w Słupsku

- Mamy coś takiego, jak deklaracje śmieciowe, które nie każdy wypełnia. Nawet jeżeli dziś będziemy głosowali za podwyżkami śmieci, ten system dalej nie będzie się spinał, bo mamy te deklaracje. Powinniśmy dzisiaj nie uchwalać podwyżki, a zastanowić się, jak w granicach ustawowych egzekwować te deklaracje, żeby to było spójne. Może powinniśmy jeszcze raz usiąść i zastanowić się, co moglibyśmy zrobić lepiej – mówił radny.

Katarzyna Guzewska tłumaczyła, że miasto podejmuje działania, by egzekwować opłaty od wszystkich mieszkańców.

- Robimy, to co możemy, szukając tzw. dusz, których nie ma w systemie. Badamy zużycie wody i to wykorzystujemy. Tam, gdzie to zużycie wody jest faktycznie wyższe, w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wzywamy do złożenia deklaracji i tak zazwyczaj się dzieje, że mieszkańcy korygują swoje deklaracje. Wykorzystujemy także współpracę z Urzędem Stanu Cywilnego, pilnujemy urodzeń, więc też pisemnie zobowiązujemy do złożenia deklaracji – mówiła Guzewska.