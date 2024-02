Ratusz robi nabór wystawców na świąteczny jarmark wielkanocny. Czas do 8 marca

Goście odwiedzający jarmark będą mieli w czym wybierać. Nie zabraknie świątecznych ozdób, taki jak wianki wielkanocne, kartki okolicznościowe, fantazyjne zające i kurczaki, ceramiczne baranki, stroiki oraz pisanki. Będzie można się także posilić się gorącym żurkiem, zaopatrzyć się przed świętami w domowej roboty sałatkę jarzynową, sery, pieczywo, kiszonki i ciasto oraz skorzystać z bogatej oferty firm produkujących wysokiej jakości żywność w słoikach. Będą to produkty certyfikowane, regionalne, lokalne, zdrowe – ekożywność, inne niż te dostępne w tzw. sieciówkach. Osłodę przyniosą miody z lokalnych pasiek i stoiska z łakociami. Z oferty lokalnych wystawców będzie można skorzystać w godz. 12-18.

Do współtworzenia tej świątecznej atmosfery ratusz zaprasza wystawców. Zgłoszenia do 8 marca. Należy zapoznać się z regulaminem Słupskiego Jarmarku Wielkanocnego 2024 (na stronie słupsk.pl) oraz wypełnić kartę zgłoszeniową, którą można przesłać drogą mailową na adres [email protected] lub dostarczyć osobiście do Wydziału Współpracy, Kultury i Promocji (Aktywator) przy ul. Tuwima 34 (poddasze) w Słupsku.