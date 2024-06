Regaty na rzece Słupi. Młodzież ze słupskich liceów walczyła o Puchar Prezydenta [ZDJĘCIA]

Organizatorzy przyznają, że głównym celem zawodów jest promowanie i rozwój kajakarstwa w Słupsku. Oprócz tego, rywalizacji przyświecała także idea popularyzacji aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Zamiarem miasta jest także promowanie walorów turystycznych rzeki Słupi.

Z kolei uczestnicy biorący udział w zawodach mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności, ale przede wszystkim dobrze się bawić.

Zawodnicy ścigali się na Słupi od kładki przy Baszcie Czarownic w górę rzeki pod most Zamkowy (ul. Garncarska). Następnie, po przepłynięciu filarów mostu, musieli zawrócić i kontynuować spływ w dół rzeki do Mostu Dziewic (ul. Tadeusza Kościuszki), za którym po nawrocie należało płynąć pod prąd rzeki do kładki przy Baszcie Czarownic, gdzie była meta. Zawody rozegrano w sześciu kategoriach. Wygrały osady, które które jako pierwsze pokonały cały dystans.

Organizatorem wydarzenia był Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, II LO w Słupsku, Wodociągi Słupsk, KSW Pijawka, Park Wodny Trzy Fale. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Słupska.