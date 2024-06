Reklamacje, umowy, gwarancje. Mieszkańcy Słupska chętnie korzystali z porad Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta

W Urzędzie Miejskim w Słupsku funkcję Miejskiego Rzecznika Konsumentów pełni Zbigniew Perzyna. Do jego głównych obowiązków należy m.in. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi i innymi instytucjami w zakresie ochrony konsumentów, czy wytyczanie powództw na rzecz konsumentów i wstępowanie do toczących się postępowań.

W praktyce oznacza to, że z pomocy rzecznika skorzystać może każdy mieszkaniec. W 2023 roku słupszczanie chętnie go odwiedzali – w sprawach konsumenckich udzielił 862 porad, w tym 700 osobistych i telefonicznych. Co ciekawe, zdecydowana większość porad dotyczyła umów sprzedaży - zwłaszcza odzieży i obuwia. Kolejną liczną grupą produktów były urządzenia gospodarstwa domowego. Mieszkańcy zwracali się do rzecznika, by podpowiedział im, w jaki sposób zakupiony towar mogą zakupić, bądź reklamować.