Rekordowy wpływ opłaty uzdrowiskowej w Ustce, a to jeszcze nie koniec wakacji

Na podsumowanie lipca w Ustce branża turystyczna sygnalizowała, że tak nieudanego sezonu nie było już od lat. Pogoda w kratkę. Obroty spadły nawet o 30 procent. Według panujących wtedy opinii zawiniła przede wszystkim sytuacja ekonomiczna w kraju i wyjazdy turystów za granicę. Tymczasem koszty utrzymania obiektów poszły do góry, więc i ceny są wyższe. Zmorą hotelarzy, a zwłaszcza właścicieli pensjonatów były rezerwacje na dwa-trzy dni. A z powodu braku turystów cierpiała również branża gastronomiczna.

Kwaterodawcy prywatni mieli więcej pracy i ponosili większe koszty.

- Przy krótkich pobytach mam więcej prania, sprzątania, a to z kolei zabiera więcej czasu, wymaga większego wysiłku i powoduje wyższe koszty – ocenia ustczanka, która wynajmuje wczasowiczom mieszkanie. - Ale w sierpniu pogoda nam to wynagrodziła, a teraz to już rewelacja. Sezon, który wciąż trwa, uznaję za bardzo dobry. Teraz przyjeżdżają seniorzy na dłuższe pobyty, bo chcą odpocząć w ciszy. Planowali nawdychać się jodu przy sztormowej pogodzie, a mają plażowanie w upalne dni. Niektórym jest za gorąco.