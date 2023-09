Remont kolejnych dróg w powiecie słupskim coraz bliżej

Ponad półtora miliona dofinansowania z rządowego programu otrzymają gminy na remonty dróg.

- Podpisano umowy na realizację kolejnych remontów w regionie słupskim dzięki rządowemu dofinansowaniu – poinformował Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu. - Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska oraz gminy Potęgowo niebawem będą mogli poruszać się po nowych, bezpiecznych trasach. - Konsekwentnie rozwijamy infrastrukturę drogową. Dofinansowanie z budżetu państwa pozwala nam na rozwój nowoczesnych dróg – dodaje poseł.

Inwestycje drogowe w regionie słupskim

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przekazuje środki na budowę dróg krajowych i wspiera infrastrukturę lokalną. Tym razem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoli na remont dróg w gminie Dębnica Kaszubska oraz gminie Potęgowo.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program, który wspiera przebudowę dróg lokalnych. Remont ważnych tras w moim regionie zmierza do kolejnego etapu. Umowy zostały podpisane. Oznacza to, że już niedługo nowe nawierzchnie będą cieszyć mieszkańców i podróżujących – podkreśla rzecznik rządu Piotr Müller.