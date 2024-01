Restauracje i domy zdrojowe w przedwojennej Ustce. Piękny kurort Ostseebad Stolpmünde. Zobacz stare fotografie i pocztówki

Jednym z piękniejszych obiektów na Promenadzie Plażowej, czyli Strandpromenade, był Hotel Kurhaus-Pavillon. Kawiarniany XIX-wieczny Ostseebad Stolpmünde Kurhaus-Pavillon został rozbudowany na początku XX wieku i przekształcił się w ekskluzywny hotel - Pawilon Zdrojowy, zwany też Pawilonem Plażowym. To późniejsza powojenna restauracja Bajka, a następnie FWP Przystań. W czasach niemieckich jego właścicielem był August Risch, pochodzący z także uzdrowiskowego Cuxhaven, posiadający również Kurhaus Stolpmünde (późniejszy Dom Rybaka w Ustce). Kurhaus-Pavillon to drewniano-ceglana perełka letniskowej architektury nadmorskiej z apartamentami i rozległym tarasem, z pięknymi sztukateriami i żyrandolami wewnątrz.

Na początku XX stulecia Ustka, wówczas Stolpmünde, stawała się modnym kurortem, zmieniała się architektura kąpieliska. Poza obszarem starej osady rybackiej, gdzie dominowały małe szachulcowe domy, wyrastały wille i kamienice bogatych przedsiębiorców. Do coraz słynniejszego kąpieliska nad Morzem Bałtyckim ściągały tłumy. Odwiedzali je Niemcy, Francuzi i Polacy. Rosło więc zapotrzebowanie na eleganckie restauracje z wykwintnym bufetem, ze sceną do muzykowania i odgrywania sztuk, koniecznie z fortepianem. Dzisiejsza Promenada Nadmorska stała się koncertplatzem, a pojawianie się w tym miejscu ówczesnych celebrytów należało do dobrego tonu.

Między pawilonami Kalffa i Kurhausem powstał Musik Pavillon - drewniana rotunda dla muzyków, przekształcona w powojennych czasach w kiosk Altana ze słodyczami.

Reprezentacyjny Park-Hotel - przez ruinę do ognia

Jednym z piękniejszych hoteli-restauracji był także murowano-drewniany z przełomu XIX i XX wieku Park-Hotel należący do G. Bahra przy dzisiejszej ulicy Chopina.

- W 1938 roku był to jeden z sześciu ośrodków w Ustce, które miały w nazwie "hotel". To oznaczało najwyższy status. Reszta kwater noclegowych mieściła się w pensjonatach, gospodach lub w domach z pokojami gościnnymi. Park-Hotel był czynny przez cały rok i mógł jednorazowo przyjąć do 18 gości. Za łóżko za dobę płaciło się wówczas 2 marki, a w sezonie 2,50. Za śniadanie trzeba było dopłacić markę, a pełne wyżywienie kosztowało od 4 do 6 marek – tak opisywał to ekskluzywne miejsce na łamach „Głosu Pomorza” historyk Marcin Barnowski. - Właściciel dbał o rozrywki. W budynku była scena, na której występował lokalny teatr, odbywały się wieczorki taneczne, wspólne śpiewy i odczyty. Dużą cykliczną imprezą były festyny strażaków.