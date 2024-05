Rezerwat "Dolina Huczka" poleca się na spacer. To tylko 40 km od Słupska

Nie masz pomysłu na spacer.? Rezerwat "Dolina Huczka" to doskonała propozycja na spacer z rodziną. Zamek wodny, malownicze zakola rzeki Słupi, drewniane mostki i elektrownia wodna - to wszystko znajdziemy na trasie ścieżki edukacyjnej "Gałąźnia Mała", która prowadzi przez Rezerwat "Dolina Huczka" znajdujący się na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Trasa wynosi 4 kilometry.

Rezerwat "Dolina Huczka" to jeden z ośmiu rezerwatów wchodzących w skład Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Przebiega przez niego niezwykle interesująca ścieżka edukacyjna „Gałąźnia Mała”. Gdzie zacząć? Wędrówkę zaczynamy we wsi Gałąźnia Mała. Możemy zaparkować na darmowym parkingu przy przystani dla kajakarzy. Drewniane wiaty, stoły i ławy widać z ulicy, stąd nie będzie trudności z jej znalezieniem. Ścieżka zaczyna się przy przystani. Znajdziemy tam tablice informacyjne o Parku i trasie ścieżki, na której rozlokowano 11 przystanków i znaków informacyjnych. Długość ścieżki wynosi 4 km a czas przejścia 1,5 do 2 godzin. Na jej trasie spotykamy różnorodne elementy środowiska przyrodniczo - kulturowego Parku: osadę średniowieczną, stary zabytkowy kościółek z 1887 roku, elektrownię wodną z 1914 roku, bogactwo chronionych roślin i zwierząt oraz przepiękne formy terenowe wyerodowane przez rzeki i strumienie. Ze względu na znaczną różnicę wzniesień (nawet do 45 m) i strome zejścia ścieżkę dodatkowo wyposażono w barierki i poręcze oraz schody. W miejscach przejścia przez wodę znajdują się mostki wraz z poręczami a w miejscach grząskich i podmokłych kładki.

Za przystanią musimy przejść przez most i skręcić w prawo przy samej rzece. Dalej prowadzi nas częściowo brukowana ścieżka wzdłuż wiejskich zabudowań - w tej chwili trwa budowa nowej drogi, ale bez problemu nią przejdziemy. Po pewnym czasie wchodzimy w las, docieramy do rozwidlenia dróg i skręcamy w lewo. Już z daleka widać godny uwagi budynek, znajdujący się na wzniesieniu zamek wodny. Jest to budowla, której zadaniem było zamknąć otwarty kanał rzeki Słupi i wprowadzić jej wody w podziemną sztolnię. W tym miejscu widać zmiany, jakie poczynił człowiek, porządkując sobie przyrodę. Pierwotnie Słupia płynęła szerokim łukiem omijać Jezioro Głębokie. Po wybudowaniu Zapory Bytowej, wody tej rzeki wraz z wodami Słupi zaczęły płynąć kanałami do jeziora, z którego dalej płyną na turbiny elektrowni w Gałąźni.

Rezerwat "Dolina Huczka" Zamek wodny mamy po naszej lewej stronie, a my - na rozwidleniu dróg, kierujemy się prosto. Jednak już po po kilkuset metrach docieramy do Rezerwatu "Dolina Huczka". Kierujemy się oznaczoną ścieżką pieszą, więc skręcamy w prawo, gdzie mamy strome podejście. Warto, bo na górze czeka na nas przed nami niezwykle malowniczy odcinek - urocze drewniane mostki, drewniane schody, wzniesienia. Po drodze mijamy pozostałości prasłowiańskiej osady, gdyż na jednym ze wzgórz mieściła się osada wiekiem zbliżona do osady w Biskupinie! Rezerwat ustanowiono dla ochrony źródlisk i zróżnicowanej rzeźby terenu, wraz z ostrogą erozyjną. Część drzewostanu datuje się na ponad 150 lat.

Elektrownia wodna Wychodzimy na łąkę i kierujemy się do widocznej w oddali elektrowni. Jest to największa i jedna z najstarszych pięciu elektrowni na rzece Słupi, ponieważ powstała już w latach 1912-1914, ale jej otwarciu przeszkodziła I Wojna Światowa. Wewnątrz elektrowni znajduje się sala muzealna. Elektrownia pracuje nieprzerwanie od ponad 100 lat. Wchodzimy po betonowych stromych schodach znajdujących się przy samym rurociągu, aby z góry podziwiać widok na elektrownię. W tym miejscu właśnie zmienia się oznaczenie i przebieg ścieżki, więc podczas wędrówki śledźmy uważnie znaki. Malowniczo położony obiekt, który swym wyglądem przypomina zamek na wodzie, został wzniesiony w 1914 roku. Wtedy to rozpoczął się pierwszy etap budowy, którego efektem było zamontowanie turbin i generatorów. Cały kompleks oddano do użytku w 1920 roku. Ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne elektrownia w Gałąźni Małej była największym i najnowocześniejszym obiektem w północnej Europie. Potęgę budowli ukazują potężne rurociągi doprowadzające wodę do budynku siłowni, których różnica wysokości miedzy wlotem, a wylotem wynosi 36 metrów. Zastosowane rozwiązania techniczne były wzorem do budowy podobnych obiektów na całym kontynencie. Do dziś pracują turbiny i generatory zainstalowane blisko 100 lat temu, których producentem była niemiecka firma Gotha. Są one w stanie wyprodukować prąd o łącznej mocy 3.7 MW.

Obecnie w budynku siłowni mieści się izba muzealna, którą przygotowali pracownicy Elektrowni Wodnych Słupsk. W izbie zorganizowane wycieczki mogą zobaczyć urządzenia zgromadzone podczas budowy elektrowni, plany techniczne oraz zapoznać się z ciekawą historią elektrowni wodnych na Pomorzu Środkowym. Na pewno nie zmarnuje czasu ten, kto wybierze się do Gałąźni Małej, aby zobaczyć, jak wygląda jedno z pierwszych w Europie, źródło pozyskiwania czystej energii. Przy okazji zaobserwować można, iż Pomorze Środkowe było niegdyś prekursorem we wprowadzaniu nowoczesnej technologii. Na szczycie skręcamy w lewo i leśną ścieżką schodzimy z powrotem do wsi. Cała trasa to zaledwie 4 km spaceru, ale z racji wielu wzniesień należy sobie przeznaczyć na niego ponad godzinę. To jedna z najatrakcyjniejszych ścieżek przyrodniczych umiejscowiona w samym sercu Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi". Na trasie wyznaczono przystanki dydaktyczne. Opisy pracownicy Parku właśnie zdjęli, aby je odświeżyć, ale wkrótce się pojawią ponownie.

1. Pierwszy przystanek dydaktyczny- Słupia- znajduje się na parkingu nad Słupią w centrum wsi, 2. Drugi przystanek – Dzieje Wsi- znajduje się po północnej stronie rzeki, przy kościele z roku 1887 roku, 3. Zamek wodny – trzeci przystanek dydaktyczny. Prowadzi do niego brukowa przez wieś, a później gruntowa droga. Na trasie mijamy pozostałości ewangelickiego cmentarza. Zamek wodny zamyka otwarty kanał doprowadzający wody Słupi do jeziora Głębokiego nieopodal wsi Niepoględzie, 4. Czwarty punkt – Dolina Huczka – zlokalizowany jest na południe od zamku wodnego nad strumieniem Huczkiem w miejscu, gdzie znajdował się dawniej młyn wodny, 5. Buczna Niżowa - znajduje się nad Huczkiem, na skraju podmokłych łąk nad Słupią,

6. Osada Średniowieczna – to dawne grodzisko w widłach Słupi i Kamienicy. Dziś porastają ją buki i świerki, a o obronnym znaczeniu miejsca świadczy istnienie tylko jednej drogi dojazdowej na „majdan”

7. Siódmy przystanek poświęcony jest wawrzynkowi wilcze łyko, który porasta tu częściowo rozmyty wał ziemny, 8. Kolejny punkt to Ols – podmokły las porastający Dolinę Słupi, 9. Stanowisko Skrzypu Olbrzymiego to dziewiąty punkt zlokalizowany u ujścia bezimiennego strumyka do Słupi. Rosnący tu skrzyp olbrzymi to roślina występująca przede wszystkim w górach, stąd jej stanowiska na niżu są traktowane, jako osobliwości przyrodnicze. Ścieżka kończy się przy elektrowni wodnej w Gałąźni Małej.

