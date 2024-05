Rodzina 800 plus. Na co Polacy przeznaczają pieniądze ze świadczenia? Sprawdź koniecznie! 21.05.2024 OPRAC.: PW

Na co Polacy wydają pieniądze otrzymane z programu Rodzina 800+ ?. Sprawdź wyniki badania!

Polacy zostali zapytani, na co przeznaczają pieniądze, które otrzymują w ramach świadczenia wychowawczego „Rodzina 800+”. Prawie połowa gospodarstw domowych, która korzysta z tego programu wydaje pieniądze na żywność i ubrania. Jedna czwarta deklaruje natomiast, że jakąś ich część przeznacza na zwiększenie oszczędności i inwestycje. Sprawdź, na co jeszcze są wydawane środki z 800 plus!