Rola fizjoterapii w powrocie do zdrowia. Rozmawiali o niej w słupskim ratuszu [ZDJĘCIA]

- Pokazujemy ćwiczenia ogólnousprawniające. Przyszliśmy z takimi przyborami, jak hantelki, piłki, taśmy. Będziemy te ćwiczenia przeprowadzać. Nasze koleżanki z trzeciego roku rozdają ulotki, które zawierają instrukcję do ćwiczeń, które można wykonywać w domu, albo w przerwie w pracy – mówi Walentyna, studentka fizjoterapii na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. - Ludzie siedzą przez dużą część dnia przed komputerami, nie pamiętając o ruchu. Przyszliśmy, żeby o tym powiedzieć. Bez ćwiczeń nasze mięśnie są spięte, potem boli nas głowa, kręgosłup, plecy – wymienia.

Pojawili się również studenci z kierunku fizjoterapia, który na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Na swoim stanowisku radzili, by do codziennej rutyny włączyć aktywność fizyczną.

- Rehabilitacja, fizjoterapia szybko wprowadzona po jakimś incydencie chorobowym, szybciej takiego pacjenta przywraca do pełnej sprawności. Kiedyś np. panowało przekonanie, że osób po udarze mózgu nie należy ruszać. Takie osoby leżały miesiącami w łóżku. Obecnie pionizuje się osoby po trombolizach pierwszego, drugiego dnia i jest duża szansa powrotu do sprawności. To samo tyczy się udarów mózgu, czy incydentów kardiologicznych i chorób ortopedycznych – mówił Maciej Chrzanowski w rozmowie z „Głosem”.

Obecnie w Polsce pracuje około 75 tys. fizjoterapeutów. To zawód, który przyciąga coraz więcej młodych osób – to praca samodzielna, dająca dużą satysfakcję. Pacjenci jednak wciąż mają problem z dostępnością do usług rehabilitacyjnych.

- Fizjoterapia jest obecna w każdej dziedzinie medycznej. Znajdujemy się na OIOM-ach, w sanatoriach, oddziałach szpitalnych, ambulatoriach, dojeżdżamy do domów pacjentów. W naszym systemie kolejki są dość długie. Aktualnie okres oczekiwania na rehabilitację ambulatoryjną wynosi od pół roku do ośmiu miesięcy. A im szybciej wrócimy do pełnej sprawności, tym mniej obciążamy system ochrony zdrowia – podkreśla Chrzanowski.