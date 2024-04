Rower ukradziony w Holandii wysłał właścicielce sygnał ze Słupska

Pod koniec marca do policjantów z Komisariatu Policji I w Słupsku wpłynął e-mail od kobiety mieszkającej w Holandii, która poinformowała mundurowych o kradzieży elektrycznego roweru o wartości ponad 1000 euro.

- Kobieta przekazała funkcjonariuszom informację, że skradziony w 2023 roku rower wyposażony był lokalizator GPS, który po kilku tygodniach od kradzieży wysłał właścicielce możliwą, przybliżoną lokalizację i wszystko wskazuje na to, że skradziony rower może znajdować się na terenie Słupska. Uruchomienie systemu GPS po kilku tygodniach mogło być spowodowane podłączeniem roweru do ładowania - relacjonuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji. - Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili okolicę wskazaną przez lokalizator i po kilku dniach od zgłoszenia w wyniku prowadzonych czynności operacyjnych wytypowali posesję, na której mógł znajdować się skradziony w Holandii rower. Podczas jej przeszukania mundurowi znaleźli elektryczny rower i zabezpieczyli go jako dowód w sprawie.

37-letni mężczyzna, który kupił rower z niewiadomego źródła, usłyszał zarzut paserstwa nieumyślnego. Grozi mu za to kara grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat.