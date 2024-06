Rozbiórka wiaduktu na ulicy Bałtyckiej. Wprowadzono ruch wahadłowy dla kierowców [ZDJĘCIA]

Utrudnienia dla kierowców spowodowane są m.in. pracami prowadzonymi przy modernizacji linii kolejowej nr 202 w kierunku Lęborka. „Wahadło” na ulicy Bałtyckiej ma obowiązywać do 31 sierpnia. Prace przy wiadukcie na ul. Bałtyckiej będą się odbywać z zachowaniem ruchu pociągów. Już w ten weekend, wykonawca rozebrał sporą część obiektu.

PKP zapewniają, że wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Koleje planują również szybsze udostępnienie do ruchu przejazdu pod wiaduktem na ulicy Szczecińskiej – miałoby to nastąpić już we wrześniu. Od lipca planowane są natomiast nocne zamknięcia wiaduktu przy ul. Grunwaldzkiej, ale nie są jeszcze znane szczegóły, co do organizacji ruchu.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji PKP na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji.