Rozbudowa usteckiego portu. Jakie będą jego główne funkcje?

Wykonana w 2020 roku koncepcja pn. Przebudowa wejścia do Portu Ustka w zasadzie dotyczy rozbudowy portu, ponieważ jej warianty przewidują dobudowanie portu zewnętrznego do obecnej infrastruktury. Do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wybrano wariant, który zakłada maksymalną rozbudowę.

- Jako wyjściowy wykonawca ma przyjąć wariant trzeci. Mają zostać również przeanalizowane lub zaproponowane inne rozwiązania konstrukcyjne pod kątem zmniejszenia kosztów robót budowlanych oraz wskazane etapy realizacji, niezbędne do wykonania w pierwszej fazie, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie nowego portu, oraz etapy do wykonania w późniejszym terminie – mówi Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni. - W ramach PFU opracowane zostaną niezbędne koszty prac projektowych oraz robót budowlanych. Opracowany zostanie również projekt robót geologicznych oraz wniosek na wznoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.