Ruszył nabór do słupskich szkół podstawowych. Miejskie placówki czekają na pierwszaków

Rekrutacja do pierwszych klas prowadzona jest przez 11 szkół publicznych z terenu Słupska. To SP1 przy ul. Lutosławskiego, SP2 przy ul. Pobożnego, SP3 przy ul. Banacha, SP4 na ul. Leszczyńskiego, SP5 na ul. Hubalczyków, SP6 przy ul. Starzyńskiego, SP8 przy ul. Grottgera, SP9 przy ul. Małachowskiego, SP10 przy ul. Orląt Lwowskich, SP11 na ul. Lotha i SP16 na ul. Marii Zaborowskiej.

W przyszłym roku szkolnym naukę rozpoczną siedmiolatkowie objęci obowiązkiem szkolnym. W szkolnych ławkach zasiądzie 756 dzieci zameldowanych w Słupsku. Miejsc przygotowano jednak znacznie więcej, bo 880. To rezerwa, która pozwoli na przyjęcie pierwszaków spoza miasta i tych, którzy do Słupska dopiero się wprowadzą.

W przypadku wyboru szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że dziecko powinno pójść do szkoły, w której obwodzie jest zameldowane. Nie wszyscy rodzice popierają taką zasadę - chcieliby, aby ich dzieci uczęszczały do szkół znajdujących się np. w pobliżu miejsca pracy.