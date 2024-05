Są jeszcze darmowe wejściówki do słupskiego teatru - dla Mam dzieci specjalnej troski

- Chcemy zaprosić Mamy dzieci, tych małych i tych dorosłych, dzieci z niepełną sprawnością ze Słupska i powiatu słupskiego, na spektakl „Sługa Dwóch Panów” Nowego Teatru w Słupsku - informuje Zofia Stodoła, prezes Fundacji Przystań. - Liczymy na to, że w tym dniu Matki, które na co dzień muszą uporać się z wieloma troskami dnia codziennego, poczują się Wyjątkowe. Chcemy, aby Matki osób z niepełnosprawnością przez chwilę zapomniały o swoich troskach, ale też poznawały się wzajemnie, zobaczyły, że nie są same w zmaganiach z losem i jak wielka w nich drzemie siła. Jeśli nam się uda, będziemy to wydarzenie organizować co roku.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 26 maja, o godzinie 15.

Zaproszenia dostępne są w siedzibie Fundacji Przystań przy ulicy Gdyńskiej 13A oraz Sklepie Charytatywnym Fundacji Przystań przy ulicy Wojska Polskiego 50 w Słupsku.