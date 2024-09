Samochód Google Street View przyłapał Cię w Słupsku. Zobacz komu zrobił zdjęcia (zdjęcia) 05.09.2024

Google Street View to funkcja Google Maps i Google Earth, która pozwala użytkownikom na przeglądanie panoramicznych widoków ulic z poziomu 360 stopni. Zdjęcia są robione przez specjalnie przystosowane pojazdy, które przemierzają ulice miast na całym świecie, rejestrując otoczenie za pomocą szeregu kamer. Dzięki tej technologii możemy zobaczyć, jak wygląda konkretne miejsce, a nawet zobaczyć, kogo udało się przypadkowo uchwycić na zdjęciach.

Google Street View zdobyło ogromną popularność, ponieważ pozwala na wirtualne zwiedzanie miejsc, do których nie każdy może dotrzeć. Dla niektórych jest to narzędzie do planowania podróży, dla innych sposób na odkrywanie świata z wygodnego fotela. W przypadku miast takich jak Słupsk, Street View oferuje unikalną możliwość podziwiania zarówno znanych atrakcji turystycznych, jak i mniej znanych, lokalnych miejsc.