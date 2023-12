Samochód z kolorowymi lampkami choinkowymi. Po kontroli policji, kierowca musiał zdjąć przystrojenie

22-letniemu kierowcy nie można zarzucić pomysłowości, jednak takie oświetlenie przekracza dopuszczalne normy i zagraża innym użytkownikom dróg. Po półtoragodzinnym strojeniu bmw, przyszedł czas na ściąganie lampek, które zajęło tylko 3 minuty. Kierowca w ten sposób zachował dowód rejestracyjny i kontynuował podróż.

„Nawet Mikołajowi zależy, aby bezpiecznie dowieźć prezenty. Zadbajmy o to, bo bezpieczne dotarcie do celu to najlepszy prezent, jaki możemy dać naszym najbliższym” - mówią pomorscy policjanci.