Sanatorium za darmo - komu przysługuje. Te osoby mogą pojechać do uzdrowiska całkowicie za darmo (LISTA) 02.10.23

Jak pojechać do sanatorium? Komu przysługuje wyjazd a komu nie?

Skierowanie do sanatorium przysługuje osobom, które przechodziły długie leczenie szpitalne lub przewlekle chorują. Z wyjazdu do sanatorium mogą również skorzystać te osoby, które chorują na choroby zawodowe lub pragną odzyskać sprawność po chorobie lub ciężkim wypadku.

Jak zdobyć skierowanie do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium najczęściej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę stan zdrowia osoby, która stara się o wyjazd do sanatorium. Po wprowadzeniu skierowania do systemów NFZ jest ono sprawdzane przez lekarza specjalistę, który ocenia celowość i zasadność wyjazdu do uzdrowiska. On także wskazuje miejsce do którego skierowany będzie pacjent.

Jeśli skierowanie będzie zasadne to pacjent otrzyma informację od wojewódzkiego oddziału NFZ na Internetowe Konto Pacjenta a także w formie papierowej.