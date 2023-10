Siła kobiet w walce z rakiem: Niezwykła wystawa w Centrum Handlowym Jantar

Zapraszamy na wystawę zdjęć autorstwa Katarzyny Drejling. Przed obiektywem artystki stanęło 12 silnych kobiet, które w artystyczny sposób postanowiły podzielić się z nami swoją historią, pokazać siłę, piękno i zachęcić do badań profilaktycznych.

Choroba uświadomiła mi, co jest w życiu najważniejsze. Zaczęłam inaczej widzieć świat, wyraźniej. Kocham ludzi i widzę, jakie to piękne, że każdy jest inny. Kochane kobiety, nawet jeżeli badania budzą w Was lęk, idźcie je zrobić. Też macie w sobie siłę, uwierzcie mi– mówi jedna z uczestniczek akcji, Łucja Dobak.