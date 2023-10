Siła kobieTy - dwanaście kobiet, które wygrały z rakiem na wystawie w CH Jantar w Słupsku

- Choroba uświadomiła mi, co jest w życiu najważniejsze. Zaczęłam inaczej widzieć świat, wyraźniej. Kocham ludzi i widzę, jakie to piękne, że każdy jest inny. Kochane kobiety, nawet jeżeli badania budzą w Was lęk, idźcie je zrobić. Też macie w sobie siłę, uwierzcie mi– mówi jedna z uczestniczek akcji, Łucja Dobak.

Październik i listopad to czas kobiet. Panie, które wygrały walkę z rakiem wzięły udział w wyjątkowej sesji fotograficznej - ich zdjęcia możemy oglądać w kilku miejscach na Pomorzu. Chcemy na różne sposoby przypominać, że warto dbać o swoje zdrowie i życie. Ekspertami są znakomici specjaliści, których także w tym roku zaprosiliśmy do współpracy.

Wystawę zdjęć można zobaczyć od 31.10. do 14.11.2023r. w Centrum Handlowym Jantar w Słupsku. Na sobotę, 4 listopada, zaplanowano spotkanie z kobietami, które wygrały z rakiem. Redaktor "Głosu" Joanna Boroń spotka się z ekspertkami ze stowarzyszenia Amazonek w CH Jantar, o godzinie 12. Panie będą rozmawiały na temat profilaktyki raka piersi, skutecznych badań we wczesnym wykrywaniu raka a także radzenia sobie w sytuacjach najtrudniejszych, kiedy dowiadujemy się o tym, że jesteśmy chore. Spotkanie potrwa do godz. 13.30.

Wystawa „Siła KobieTY” prezentuje bohaterki w pięknych makijażach i kolorowych strojach. Zadbanie o swój wygląd zewnętrzny także podnosi dobre samopoczucie w chorobie. Leczenie onkologiczne niesie ze sobą różne niedogodności oraz skutki uboczne, takie jak zmiana masy ciała czy utrata włosów. To są cechy uważane za pewne atrybuty kobiecości. Należy więc zadbać o to, żeby okazji do doświadczania własnego piękna było jak najwięcej. Momenty, w których kobiety są fotografowane i mogą się pięknie ubrać dodają mnóstwo siły i radości. Wystawa „Siła KobieTY” daje też bohaterkom okazję do przebywania w towarzystwie innych kobiet, które przeżyły podobną historię, a przez to poczucie bycia rozumianą.