Skłodowskiej już nie straszy. Zmiany na remontowanej słupskiej ulicy

Zamiast kocich łbów asfaltowa nawierzchnia, do tego nowe oświetlenie i przebudowa chodnika po wschodniej stronie jezdni. Ulica Marii Curie-Skłodowskiej to beneficjentka trzech miejskich programów inwestycyjnych. Wpisana do zadań w zakresie rewitalizacji, miejskich planów prostowania chodników i wymiany lamp na ledowe zyskała też nową kanalizację deszczową.

Modernizowane są też cztery kamienice. Te prace obejmują remont i ocieplenie elewacji budynków, remont dachów i stolarki okiennej i drzwiowej. Zakończenie tych robót przewidziano na trzeci kwartał tego roku.

W tym roku planowana jest też inwestycja finansowana ze środków budżetu miasta, umożliwiająca podłączenie budynków do ciepła systemowego, poprzez przyłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Urzędnicy przyznają, że rejon ul. Marii Curie-Skłodowskiej z racji wieloletnich zaniedbań wymagać będzie dalszych prac, związanych z porządkowaniem podwórek oraz tworzeniem prospołecznej przestrzeni publicznej.