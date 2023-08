Sława Ukrajini! Dzień Niepodległości Ukrainy w Bytowie (WIDEO)

Święto Niepodległej Ukrainy

- Dzisiaj spotykamy się na bytowskim rynku z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, to jakieś znamienne, że kilka dni temu widzieliśmy się tutaj w środowisku kaszubskim, teraz spotykamy się na Wyszywance na Majdanie - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Czas jest bardzo trudny za granicą, czas niepewny. Zatem wspierajmy, jak możemy naszych sąsiadów z Ukrainy. A tutaj w Bytowie cieszmy się tym, że możemy razem budować to miasto, nasze miasto na ziemi, ubogacać je wielokulturalnością.

- Jest to bardzo ważne święto dla wszystkich Ukraińców dla tych w Bytowie również - mówi Mirosława Hanasko, współorganizatorka spotkania. - To święto nie będzie ani huczne, ani wielkie, ani z żadną pompą. Nie zapraszaliśmy żadnych artystów zagranicznych, a nawet zza miedz województwa, bo chcemy żeby to był czas spotkanie, integrację i poznanie się. Wszyscy, którzy występują na scenie są związani z Bytowem.

Początki były trudne

Pani Oksana przyjechała do Bytowa 6 marca 2022 roku. - Początki były bardzo trudne, to było dla mnie obce miejsce - mówi kobieta. - Zaczynałam życie od początku. Teraz mam pracę i swoje koleżanki. Czuję się dobrze na tyle, na ile można czuć się w obcym kraju. Gdybym miała możliwość to natychmiast wróciłabym do Ukrainy.