Ślubowanie i awanse słupskich nauczycieli. Uroczystości w ratuszu [ZDJĘCIA]

- To dla nas zawsze bardzo miły moment. Moment, kiedy pękamy z dumy – zarówno wasi szefowie i szefowe, jak i my, w wydziale edukacji. To naprawdę niezwykłe, że przy tak wielu obowiązkach, tak wielu wymaganiach, którym musicie sprostać, chcecie się rozwijać. Rozwijać się po to, żeby być jeszcze lepszymi nauczycielami, żeby jeszcze lepiej przekazywać wiedzę, być jeszcze lepszym w tym, co na co dzień robicie. Za to wam bardzo dziękujemy – zwracała się do awansowanych nauczycieli Marta Makuch, wiceprezydent Słupska.