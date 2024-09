Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku na patrolach w terenie

- Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku odbywają praktyki zawodowe pod okiem policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Od kilku dni młodzi policjanci pełnią swoje pierwsze służby patrolowe m.in. z dzielnicowymi – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Fachowa wiedza teoretyczna jest słuchaczom niezbędna, ale dopiero praktyka w terenie daje możliwość nauki i pokazuje młodym funkcjonariuszom zakres zadań, jakie podczas codziennej służby realizują policjanci, a które słuchacze później podejmować będą w trakcie swoich codziennych służb patrolowych.

Praktyki młodych policjantów odbywają się pod koniec szkolenia zawodowego podstawowego, które przejść musi obowiązkowo każdy policjant rozpoczynający służbę.

- Wiedza teoretyczna i umiejętności zdobyte podczas zajęć w słupskiej Szkole Policji weryfikowane są podczas służb w terenie, które słuchacze pełnią z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku – relacjonuje Jakub Bagiński. - Najszerzej zakres realizowanych zadań pokazują wspólne służby z dzielnicowymi, podczas których młodzi mundurowi prowadzą m.in. kontrole pojazdów, legitymują osoby, zatrzymują sprawców przestępstw, doprowadzają nietrzeźwych do wytrzeźwienia, prowadzą spotkania profilaktyczne i realizują inne zlecone i własne interwencje. Każda służba słuchaczy rozpoczyna się odprawą w jednostce Policji, podczas której patrole otrzymują zadania do realizacji podczas służby. Po jej zakończeniu spotykają się ponownie w sali odpraw, by omówić podjęte interwencje i działania.