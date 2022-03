Słupscy kadeci z liceum zapoznali się z uzbrojeniem 7. Brygady Obrony Wybrzeża [zdjęcia]

Kadetów zapoznano z pistoletem P83, karabinem Beryl oraz z Bojowym Wozem Piechoty.

Pistolet P83 to broń polskiej konstrukcji, którą wprowadzono na wyposażenie Wojska Polskiego w 1984 r. Pistolet ma kaliber 9 milimetrów, a magazynek mieści 8 nabojów. Broń była produkowana do 2000 roku w zakładach Łucznik w Radomiu.

Polską konstrukcja jest także karabin Beryl. Jego produkcję wdrożono w 1999 roku również w zakładach Łucznik. Magazynek Beryla liczy 30 nabojów, kaliber broni to 5,56 mm. Beryl to podstawowa broń żołnierzy Wojska Polskiego. Karabin występuje w kilku wersjach, a żołnierze mają do dyspozycji również celowniki dzienne i nocne, które poprawiają skuteczność karabinka na współczesnym polu walki.

Z kolei bojowy wóz piechoty BWP-1 to konstrukcja wywodząca się jeszcze z czasów Związku Sowieckiego. Do produkcji wszedł w 1966 roku. Jak na tamte czasy pojazd było nowatorski i był uważany za pierwszy seryjnie produkowany wóz piechoty. Z biegiem lat jego konstrukcję modyfikowano oraz wprowadzano szereg jej nowych wariantów. BWP-1 jest wyposażony w armatę kalibru 73 mm, karabin maszynowy 7,3 mm oraz wyrzutnię pocisków kierowanych. Załogę pojazdu stanowią trzy osoby, zaś w przedziale desantowym mieści się ośmiu żołnierzy.