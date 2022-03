Słupscy wędkarze zarybiają Słupię trocią. To ponad pół miliona sztuk (ZDJĘCIA)

PZW jest użytkownikiem rybackim Słupi, stąd ciążą na słupskim Zarządzie Okręgu PZW m.in. obowiązki związane z zarybianiem. Od kilku dni do małych dopływów Słupi wpuszcza się kilkucentymetrowy narybek (wylęg) troci wędrownej, wyhodowany w ośrodku zarybieniowym PZW znajdującym się w Damnicy (ikra pochodzi wyłącznie od tarlaków troci ze Słupi).

- Wszystkie gatunki ryb wylęgają się wiosną albo latem. W przypadku troci jest podobnie, ale inkubacja ikry trwa kilka miesięcy, zarówno w naturalnym środowisku jak i w naszym ośrodku w Damnicy. Wpuszczany teraz narybek (wylęg) wykluł się około miesiąca temu. Przez ten czas ryby pobierały pokarm ze swoich tzw. woreczków żółtkowych, znajdujących się w części brzusznej, w których znajduje się zapas pokarmu. Przychodzi jednak moment, w którym ryba musi pobrać swój pierwszy pokarm z naturalnego środowiska. I to jest ten czas. Stąd wpuszczamy je do dorzecza Słupi właśnie wiosną – mówi Wojciech Sobiegraj, ichtiolog z ZO PZW w Słupsku. Dodajmy, że wylęg wpuszcza się do dopływów Słupi, a nie do głównego koryta rzeki, co zmniejsza jego śmiertelność spowodowaną drapieżnictwem większych ryb. Część wylęgu podchowuje się w wylęgarni do nieco większych rozmiarów i w postaci tzw. narybku letniego wpuszcza się do Słupi w maju.