Słupscy wojownicy rywalizowali w dwóch turniejach w Toruniu

Jeden turniej był traktowany jako eliminacje do XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Walczyli juniorzy młodsi.

Dobrze zaprezentowali się słupszczanie z Towarzystwa Sportowego Judo Gryf. Dwie dziewczynki i dwóch chłopców mieli satysfakcję, ponieważ zajęli czołowe miejsca w Toruniu, które premiowane były przepustkami do rywalizacji w XXVIII OOM. Dokonali tego: Zuzanna Martyna (52 kg) była trzecia i Natalia Miszkurka (57 kg) została sklasyfikowana na piątej pozycji oraz Łukasz Bielawa (60 kg) i Hubert Żuk (+90 kg), którzy w swoich kategoriach wagowych zakończyli rywalizacje na drugich miejscach. Ta czwórka robi systematycznie postępy i na pewno podczas olimpiady też będzie chciała udowodnić swoje wysokie już umiejętności techniczno-taktyczne. Oby tylko najwyższa forma przyszła na odpowiedni czas, czyli od 27 do 29 kwietnia, bowiem w tym terminie odbędą się w Białymstoku finały XXVIII OOM.