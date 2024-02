Słupscy żołnierze wrócili z Iraku. Pełnili tam służbę przez pół roku

Głównym celem misji jest wspieranie Sił Bezpieczeństwa Iraku w odzyskaniu zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa w rejonach odpowiedzialności.

Siły Zbrojne RP realizują zobowiązania sojusznicze wynikające z członkostwa w NATO. Jednym z wielu zadań jest uczestnictwo w misjach poza granicami kraju. Polski Kontyngent Wojskowy w Iraku (PKW Irak), wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, w 2003 roku został przeznaczony do udziału w działaniach wojennych w Iraku, a następnie stabilizacji w tym kraju (2003–2008), szkoleniu sił bezpieczeństwa (2005–2011) i zabezpieczenia logistycznego sił sojuszniczych (od 2011 r.).

Cele realizowane w ramach kontyngentu to poprawa zdolności sił specjalnych i bezpieczeństwo Iraku oraz zwiększenie zdolności w obszarze usprawniania techniki wojskowej.

Żołnierze RP są drugim co do wielkości kontyngentem wojskowym w operacji pokojowej lub stabilizacyjnej wystawionym przez Wojsko Polskie w całej jego historii (w szczytowym okresie ok. 2500 żołnierzy).

Na misji w Iraku była obecna XIV zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, sformowana na bazie 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Dowódca zmiany, płk Jarosław Mosur, przekazał obowiązki swojemu następcy płk. Mariuszowi Janikowskiemu, a zadania w Iraku przejęła kolejna tura, której trzon stanowią żołnierze 5 Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa.

Misja w Iraku charakteryzuje się koniecznością posiadania zdolności wykonywania zadań mandatowych w trudnym terenie. Przed wyjazdem do Iraku wszyscy żołnierze przechodzą specjalistyczne szkolenia: przetrwania, saperskie, logistyczne.