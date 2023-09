Słupsk 70 lat temu. Jak zmieniło się miasto? [zdjęcia]

Na początku lat 50. centrum miasta ziało pustkami po zburzonych kamienicach. Te tereny zagospodarowywano urządzając na nich tzw. tereny zielone – skwery i zieleńce. Widać sporo takich obszarów wokół Starego Rynku, ul. Nowobramskiej, czy Filmowej.

Jednocześnie w latach 50. było jeszcze sporo ruder, które dziwnym trafem przetrwały zawieruchę wojenną. Jak podaje dr Teresa Machura w książce "Dzieje Słupska", w 1955 roku było w Słupsku jeszcze 126 budynków z muru pruskiego i 46 z gliny. Co prawda już w tym samym czasie podjęto budowę nowych mieszkań, ale do 1956 r. były to ledwie trzy budynki. W kolejnych dwóch latach powstało kolejnych siedem budynków, ale stały one w zwartej zabudowie, miały raczej charakter plomb.

Lata 50. XX wieku to także ostatnia dekada w historii miasta, po ulicach którego jeździły jeszcze tramwaje. Ich kres nastąpił w 1959 r.