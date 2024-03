Słupsk, którego już nie ma. Tak wyglądało miasto 12 lat temu. Zdziwisz się, jak dużo się zmieniło od 2012 roku (zdjęcia)

Samochód Google Street View podróżuje po polskich miastach i wykonuje serię zdjęć wszystkich ulic. My cofamy się o kilka lat by zobaczyć jak wyglądał Słupsk w obiektywie kamery Google.

Zobacz jak wyglądał Słupsk 12 lat temu na zdjęciach samochodu Google Street View

Co to jest Google Street View?

Google Street View to przydatna usługa w Mapach Google. Możemy dokładnie zobaczyć miejsce, do którego chcemy trafić, aby szybciej je rozpoznać, kiedy zbliżymy się do miejsca. Ale to także kopalnia wiedzy o tym, jak w ostatnich latach zmieniło się miasto.