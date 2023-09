Słupska Fabryka Mebli. Historia jednego z największych zakładów produkcyjnych w historii Słupska (zdjęcia)

Niezbyt dawne wspomnienia przypominają tupot i warkot. Ten pierwszy z lat 50. i późniejszych minionego stulecia to tupot nóg pracowników, gdy na godz. 7 zdążali ulicami Kołłątaja, Tuwima (dawniej Stalina), Wita Stwosza i Szczecińską do pracy w ówczesnych fabrykach mebli. Kto tu mieszkał, ten pamięta. A ten drugi, to dzisiejszy hałas tłoku aut jadących tą samą drogą, ale już nie do fabryk, bo ich nie ma.

Przypomnijmy, wiodący zakład Słupskich Fabryk Mebli funkcjonował w kwartale ulic Szczecińskiej, Krzywoustego, Malczewskiego i Grottgera. Zajmował ten sam wielohektarowy obszar na którym w 1845 roku powstała fabryka mebli, należąca do znanego niemieckiego fabrykanta Wilhelma Beckera. Była jedną z sześciu fabryk mebli powstałych w Słupsku w latach 1840 – 1893, które wówczas tworzyły dominujący ośrodek przemysłowy tego miasta. Nadal się rozwijał bardzo dynamicznie, wszak przed I wojną światową prosperowało w Słupsku prawie sto zakładów i warsztatów meblarskich, zatrudniających ok. tysiąca pracowników. W okresie międzywojennym ich liczba uległa podwojeniu, a słupski ośrodek meblarski zyskał miano cenionego i popularnego producenta, którego wyroby znajdowały wielu nabywców, min. Berlinie oraz w Nadrenii i na Górnym Śląsku.