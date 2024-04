Słupska Fundacja Progresja z nowym wozem. Będzie służył osobom z niepełnosprawnościami

Celem konferencji było nie tylko zaprezentowanie pojazdu, ale również podkreślenie znaczenia wsparcia i dostępności rozwiązań ułatwiających życie osób z niepełnosprawnościami.

- Pragniemy, by ten gest stał się inspiracją dla innych oraz przyczynił się do szerzenia świadomości na temat potrzeb i wyzwań, z jakimi na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne – podkreśla Fundacja. - Wydarzenie to jest wyrazem naszego zaangażowania w poprawę jakości życia i mobilności osób z niepełnosprawnościami. Chcemy podkreślić, jak ważna jest dla nas integracja i wsparcie w społeczeństwie dla osób z różnymi potrzebami.

- Samochód umożliwi wielu ludziom swobodne poruszanie się i uczestniczenie w różnych wydarzeniach społecznych, zajęciach edukacyjnych, wizytach u lekarza czy w dotarciu na rehabilitację. Dzięki temu będą one bardziej niezależne, a przecież wszyscy chcemy mieć poczucie sprawczości i niezależności.

Na konferencję zaproszeni zostali podopieczni Fundacji oraz lokalni darczyńcy. Jak zapowiada Fundacja, samochód posłuży także innym organizacjom wspierającym seniorów i osoby z niepełnosprawnościami.