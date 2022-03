Słupska policja szkoli pierwszaków. Bezpieczeństwo w sieci

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku od początku roku szkolnego 2021/2022 realizują zajęcia edukacyjno – profilaktyczne w zakresie zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, z którymi dzieci mogą się spotkać na obecnym etapie swojego życia. Program, którego pomysłodawcami są policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, składa się z pięciu obszarów tematycznych dotyczących bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w domu, w czasie ferii, w sieci i podczas wakacji. W poniedziałek, mundurowi ze Słupska odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 16 w Słupsku, z którymi rozmawiali o tym, jak prawidłowo, a przede wszystkim bezpiecznie należy korzystać z Internetu.

- Dzieci doskonale wiedzą jakie zachowania w sieci są zabronione i jakie działania mogą przysporzyć im wiele problemów - wyjaśnia sierż. szt. Jakub Bagiński, rzecznik prasowy słupskiej policji. - Z zaciekawieniem słuchały tego, co mają im do powiedzenia słupscy funkcjonariusze i zobowiązały się do przestrzegania obowiązujących w Internecie zasad. Funkcjonariusze zachęcali również dzieci do udziału w konkursie plastycznym, który zostanie zorganizowany na zakończenie projektu.