Słupska uczelnia świętuje 55-lecie istnienia. Z tej okazji uroczystości, medale i koncert

- Minęło 55 lat od momentu stworzenia ośrodka akademickiego w naszym mieście. Przez ten czas uczelnia przeszła historyczną drogę, wyznaczając sobie wciąż nowe cele. W całej historii cały czas tworzyliśmy i nadal tworzymy aktywne centrum akademickie. Miniony czas pokazał, jak wiele czynników wpływa na jakość i wizerunek uczelni. Jak ważni w tym wszystkim są ludzie i zaangażowanie oraz chęć ni tylko zdobywania i poszerzania wiedzy, ale również dzielenia się nią z innymi. Na przestrzeni wielu pokoleń wykształciliśmy szerokie grono dobrze przygotowanych specjalistów. Najpierw nauczycieli, a od pewnego czasu – odpowiadając na zmiany w sektorze gospodarczym – uruchamiając i kształcą inżynierów, osoby chcące pracować w zawodach medycznych, czy prawników. Wciąż dążymy do podnoszenia statusu akademickiego – mówił rektor. - Gdy staliśmy się w zeszłym roku uniwersytetem, otrzymaliśmy ogromną szansę na rozwój na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał i możliwości wynikające ze współpracy z partnerskimi uczelniami. Jako uczelnia mamy podpisanych 130 umów w ramach programów Erasmus+, współpracujemy z uczelniami z takich krajów jak Gruzja, Armenia, Japonia, Brazylia, Argentyna, Czarnogóra, Kazachstan, Uzbekistan, Bośnia i Hercegowina. W całym poprzednim roku akademickim przebywało u nas 24 profesorów wizytujących, a już w obecnym ta liczba wzrosła do 32. Doceniając współpracę z krajami wschodnimi, wciąż myślimy o perspektywach rozwoju w kierunku zachodnim.

Święto uczelni otworzył rektor dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. UP:

Historia uczelni

Słupska uczelnia powstała w 1969 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. W trakcie wieloletniej działalności nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i z poszerzania oferty edukacyjnej. Bazą dla Wyższej Szkoły Nauczycielskiej było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r. W 1974 r. Wyższą Szkołę Nauczycielską przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 roku WSP przekształciła się w Pomorską Akademię Pedagogiczną. Nazwę - Akademia Pomorska w Słupsku - uczelnia przyjęła w 2006 roku. I tak było do 2023 roku, kiedy to w wyniku ustawy Sejmu RP, 1 czerwca 2023 Akademia Pomorska została przekształcona w Uniwersytet Pomorski.

Dzieje Uczelni