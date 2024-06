Słupski Budżet Obywatelski 2025. Słupszczanie chętnie zgłaszali swoje pomysły

Głosowanie nad wybranymi projektami potrwa od 30 września do 20 października. Wyniki poznamy 31 października. Władze miasta apelują do mieszkańców, by ich udział w Budżecie Obywatelskim nie ograniczał się jedynie do proponowania zadań i głosowania.

- Mieszkańcy zgłaszają pomysły, zbierają głosy i na tym trochę kończy się ich rola. Zadania są realizowane, budowane, ale brakuje mi tego, żeby mieszkańcy potem byli gospodarzami tych miejsc. Budżet będzie wtedy obywatelski, kiedy nie tylko zbierzemy głosy, ale kiedy będziemy też odpowiedzialni za miejsce, które zostało stworzone z naszego wspólnego budżetu – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. - Proszę żebyśmy dbali o porządek w tych miejscach, żebyśmy nie śmiecili, nie niszczyli, a jak się zepsuje, żebyśmy w ramach naszej aktywności czasami naprawili. To nie są wielkie rzeczy, to jest możliwe dzięki aktywności mieszkańców – dodaje.

Pula środków na realizację zwycięskich zadań to 3,87 mln złotych.