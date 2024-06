Słupskie Juwenalia 2024. W piątek wystąpili Blacha 2115, Tymek oraz Tede (zdjęcia)

- Drugi dzień festiwalu, poza sferą muzyczną, to przede wszystkim druga edycja Kuczko cUP 3x3 Basket, który już w swoim ubiegłorocznym debiucie cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dzięki czemu tegoroczna edycja została rozszerzona do aż 16 zespołów, które powalczą o atrakcyjne nagrody finansowe ufundowane przez sponsora tytularnego oraz medale i puchary ufundowane przez patrona honorowego, wójta Gminy Damnica - informują organizatorzy.

Wydarzenie trwać będzie dwa dni i skierowane jest do szerokiego grona studentów oraz mieszkańców miasta i okolic, ale także dla każdego chętnego niezależnie od miejsca zamieszkania. Tegoroczna edycja to 2 dni koncertów aktualnie najpopularniejszych polskich artystów.

Historia uczelni

Słupska uczelnia powstała w 1969 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Nauczycielska. W trakcie wieloletniej działalności nazwa była kilkakrotnie zmieniana, co wynikało z wymogów formalnych i z poszerzania oferty edukacyjnej. Bazą dla Wyższej Szkoły Nauczycielskiej było Studium Nauczycielskie istniejące od 1957 r. W 1974 r. Wyższą Szkołę Nauczycielską przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w 2000 roku WSP przekształciła się w Pomorską Akademię Pedagogiczną. Nazwę - Akademia Pomorska w Słupsku - uczelnia przyjęła w 2006 roku. I tak było do 2023 roku, kiedy to w wyniku ustawy Sejmu RP, 1 czerwca 2023 Akademia Pomorska została przekształcona w Uniwersytet Pomorski.