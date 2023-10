Słupskie Pokopki, czy wielkie święto ziemniaka w Karzniczce

W Karzniczce powiedzieć: proszę kilo ziemniaków, to wstyd! Ale faktem jest, że stojąc przed stoiskiem, na którym widzimy ponad 30 ich odmian, można być skołowanym. Wystarczy jednak powiedzieć, czy ziemniaki mają być na frytki, do sałatki, czy na obiad do schabowego, a zaraz sprzedawca nasz problem rozwiąże.

Słupskie Pokopki w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce to już coroczna tradycja. Od rana stoiska wystawców kuszą świeżymi warzywami, owocami i innymi atrakcyjnymi produktami. Bo kto nie skusi się na świeży miód prosto z pasieki albo na słoiczek smalczyku własnej roboty.

Można też kupić jabłonkę do ogródka, czy krzaki malin. A wszystko w rytm regionalnej muzyki w wykonaniu zespołów z powiatu słupskiego. Swoje wyroby prezentują też rękodzielnicy. Można się zaopatrzyć w piękne obrazy albo jesienne ozdoby do domu lub ogrodu. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs dla szkół gospodyń wiejskich na najlepszą potrawę ziemniaczaną.

Organizatorem XIX Słupskich Pokopek 2023 są: Powiat Słupski, Gmina Damnica, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Karzniczce, Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.