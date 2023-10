Słupskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna ma nowego prezesa

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Słupskiego Towarzystwa Wilna i Grodna doszło do poważnej zmiany. Z uwagi na stan zdrowia rezygnację z funkcji prezesa złożył Marian Boratyński, potwierdzając swoją złożoną w tej sprawie prośbę z 26 czerwca 2022 r. Zarząd z pełnym zrozumieniem sytuacji rezygnację przyjął. Wiceprezes Lucyna Wojczuk w serdecznych słowach podziękowała byłemu prezesowi za 33-letnie kierowanie tą zasłużoną organizacją.

Nowym prezesem został dotychczasowy pierwszy wiceprezes - Jan Romański, który po wyborze powiedział: - Kierowanie wspaniałym Towarzystwem słupskich Kresowiaków jest dla mnie dużym zaszczytem, ale także wielką odpowiedzialnością.

Jan Romański zapewnił, że Zarząd będzie realizował plan działalności opracowany na IX kadencję.

Co zdarzy się w najbliższym czasie? Jak co roku 16 listopada w kościele św. Jacka odprawiona zostanie uroczysta msza święta ku czci Matki Bożej Ostrobramskiej, do której Towarzystwo przygotowuje jak zawsze część artystyczną. Potem odbędzie się słynna biesiada "Andrzejki". W grudniu czeka Kresowiaków tradycyjna "Wigilia Kresowa".